BITCOIN (BTC)

Mercado Bitcoin, 46 milyon dolarlık saldırı sonrası erişimi açıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mercado Bitcoin, 46 milyon doları aşan saldırının ardından hesap erişimini pazartesi günü yeniden açıyor.
  • 📌 Kullanıcılar ilk aşamada bakiyelerini görebilecek, transfer ve alım satım ise güvenlik testlerinden sonra başlayacak.
  • 🧩 Şirket, etkilenen varlıkları kendi kaynaklarıyla tamamlayacağını ve 15 milyon doların üzerinde fonun dondurulduğunu açıkladı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Brezilya merkezli kripto para borsası Mercado Bitcoin, siber saldırının ardından müşteri hesaplarına erişimi pazartesi günü kademeli olarak yeniden açacağını duyurdu. Blokzincir analistleri, olayda 46 milyon doların üzerinde varlığın çalındığını tahmin ediyor.

İçindekiler
1 Erişim kademeli olarak geri gelecek
2 Şirket zararın karşılanacağını açıkladı
3 Likidite tarafında nakit vurgusu

Erişim kademeli olarak geri gelecek

Şirketin verdiği bilgilere göre kullanıcılar ilk aşamada internet sitesi üzerinden bakiye, hesap dökümü, varlıklar ve yatırımlarını görüntüleyebilecek. Transfer, para çekme ve alım satım işlemleri ise daha sonraki aşamalarda devreye alınacak. Bu adımların, bağımsız güvenlik testlerinin tamamlanmasına bağlı olacağı kaydedildi.

Mercado Bitcoin, Latin Amerika’nın önde gelen dijital varlık platformları arasında yer alıyor. Şirket, hizmetlerin yeniden başlaması sürecinde güvenlik kontrollerini öne çıkarırken, kullanıcı erişiminin aşamalı şekilde genişletileceğini bildirdi.

Şirket zararın karşılanacağını açıkladı

Borsa, ihlalden etkilenen varlıkların şirket kaynaklarıyla yerine konacağını açıkladı. Ayrıca sektör paydaşlarının desteğiyle çalınan fonların 15 milyon dolarından fazlasının dondurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Mercado Bitcoin, saldırıdan etkilenen varlıkların şirket fonlarıyla tamamlanacağını ve 15 milyon dolardan fazla tutarın sektör desteğiyle dondurulduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca işlem masasının, gerekli geri alımları yurt içi ve uluslararası piyasalarda başlatmak için hazırlık yaptığını bildirdi. Bu sürecin, kullanıcı bakiyelerindeki açığın kapatılmasına yönelik planın bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Likidite tarafında nakit vurgusu

Likidite konusunda da açıklama yapan Mercado Bitcoin, güçlü bir nakit pozisyonuna sahip olduğunu belirtti. Şirket, bu yapının stabilcoin ihraççısı Tether’dan alınan 20 milyon dolarlık yatırımla desteklendiğini aktardı.

Tether, USDT adlı stabilcoinin ihraççısı olarak kripto piyasasının en büyük şirketleri arasında bulunuyor. Mercado Bitcoin, söz konusu yatırımın operasyonel genişlemeye destek sağladığını ifade etti.

Şirket, transfer, para çekme ve alım satım işlemlerinin bağımsız güvenlik testlerinin ardından sonraki aşamalarda yeniden başlayacağını bildirdi.

Saldırının ardından cüzdan hareketleri ve fon akışları yakından izlenirken, platformun yeniden açılma takvimi kullanıcı işlemlerinin tam olarak ne zaman normale döneceği açısından belirleyici olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Riot, Bitcoin varlığının yüzde 79’unu satıp yapay zekaya yöneldi

Robert Kiyosaki, Bitcoin düşüşünü alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı

Bitcoin 80 bin doları aştı, seçim sonrası risk iştahı arttı

Bitcoin seçimle toparlandı 78 bin doları geri aldı

Bitcoin 78 bin dolarda: ABD Seçim sonuçları piyasalara olumlu yansıyor

BlackRock, ara seçim sonuçlarının kripto stratejisini değiştirmeyeceğini açıkladı

Bitcoin ABD ara seçimleri öncesi 77 bin doların altına indi

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ripple, Londra ofisinin ABD dışındaki en büyük merkez olduğunu açıkladı
Bir Sonraki Yazı Solana 100 doların altına inerken satış baskısı güçlendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana 100 doların altına inerken satış baskısı güçlendi
Solana (SOL)
Ripple, Londra ofisinin ABD dışındaki en büyük merkez olduğunu açıkladı
RIPPLE (XRP)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?