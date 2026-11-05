Mercado Bitcoin, 46 milyon dolarlık saldırı sonrası erişimi açıyor

Brezilya merkezli kripto para borsası Mercado Bitcoin, siber saldırının ardından müşteri hesaplarına erişimi pazartesi günü kademeli olarak yeniden açacağını duyurdu. Blokzincir analistleri, olayda 46 milyon doların üzerinde varlığın çalındığını tahmin ediyor.

Erişim kademeli olarak geri gelecek

Şirketin verdiği bilgilere göre kullanıcılar ilk aşamada internet sitesi üzerinden bakiye, hesap dökümü, varlıklar ve yatırımlarını görüntüleyebilecek. Transfer, para çekme ve alım satım işlemleri ise daha sonraki aşamalarda devreye alınacak. Bu adımların, bağımsız güvenlik testlerinin tamamlanmasına bağlı olacağı kaydedildi.

Mercado Bitcoin, Latin Amerika’nın önde gelen dijital varlık platformları arasında yer alıyor. Şirket, hizmetlerin yeniden başlaması sürecinde güvenlik kontrollerini öne çıkarırken, kullanıcı erişiminin aşamalı şekilde genişletileceğini bildirdi.

Şirket zararın karşılanacağını açıkladı

Borsa, ihlalden etkilenen varlıkların şirket kaynaklarıyla yerine konacağını açıkladı. Ayrıca sektör paydaşlarının desteğiyle çalınan fonların 15 milyon dolarından fazlasının dondurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Mercado Bitcoin, saldırıdan etkilenen varlıkların şirket fonlarıyla tamamlanacağını ve 15 milyon dolardan fazla tutarın sektör desteğiyle dondurulduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca işlem masasının, gerekli geri alımları yurt içi ve uluslararası piyasalarda başlatmak için hazırlık yaptığını bildirdi. Bu sürecin, kullanıcı bakiyelerindeki açığın kapatılmasına yönelik planın bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Likidite tarafında nakit vurgusu

Likidite konusunda da açıklama yapan Mercado Bitcoin, güçlü bir nakit pozisyonuna sahip olduğunu belirtti. Şirket, bu yapının stabilcoin ihraççısı Tether’dan alınan 20 milyon dolarlık yatırımla desteklendiğini aktardı.

Tether, USDT adlı stabilcoinin ihraççısı olarak kripto piyasasının en büyük şirketleri arasında bulunuyor. Mercado Bitcoin, söz konusu yatırımın operasyonel genişlemeye destek sağladığını ifade etti.

Şirket, transfer, para çekme ve alım satım işlemlerinin bağımsız güvenlik testlerinin ardından sonraki aşamalarda yeniden başlayacağını bildirdi.

Saldırının ardından cüzdan hareketleri ve fon akışları yakından izlenirken, platformun yeniden açılma takvimi kullanıcı işlemlerinin tam olarak ne zaman normale döneceği açısından belirleyici olacak.