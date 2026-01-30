El Salvador’dan Sessiz Hamle: Bitcoin Ülkesi Altına Neden Döndü?

El Salvador, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde rezerv politikasında dikkat çekici bir tercihte bulundu. Ülkenin merkez bankası yaklaşık 50 milyon dolar değerinde altın alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Alım, altın fiyatlarının tarihi zirvelere yakın seyrettiği ve kripto para piyasasında sert tasfiyelerin yaşandığı bir zaman diliminde yapıldı. Gelişme, El Salvador’un Bitcoin odaklı finans stratejisini geleneksel rezerv araçlarıyla dengeleme arayışına girdiğini gösteriyor.

El Salvador’un Altın Rezervlerinde Nadir Görülen Artış

El Salvador Merkez Rezerv Bankası (BCR), 2026 yılı içinde 9.298 troy ons altın satın alarak ülkenin toplam altın rezervini 67.403 troy onsa yükseltti. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bu işlem, bankanın 1990’dan bu yana gerçekleştirdiği ikinci altın alımı olarak kayıtlara geçti. Daha önce Eylül 2025’te yapılan 13.999 troy onsluk alım da benzer büyüklükte bir tutara karşılık gelmişti.

BCR tarafından yapılan değerlendirmede altın, evrensel ölçekte stratejik bir rezerv aracı olarak tanımlandı. Açıklamada, altının uzun vadeli finansal istikrarı desteklediği, küresel piyasalardaki yapısal değişimlere karşı koruma sağladığı ve hem yatırımcılar hem de kamuoyu nezdinde güven unsuru oluşturduğu vurgulandı.

Altın fiyatlarının yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükselmiş olması, alımın zamanlamasını daha da dikkat çekici hale getirdi. Makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve geleneksel finans sistemlerine yönelik güven kaybı, merkez bankalarını yeniden fiziksel varlıklara yöneltiyor.

Bitcoin Stratejisi Sürerken Küresel Eğilimle Uyum

Altın alımı El Salvador’un Bitcoin politikasından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Ülkenin resmi Bitcoin Ofisi verilerine göre El Salvador hazinesinde 7.547 BTC bulunuyor ve bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 635 milyon dolar seviyesinde. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı 82.000 doların altına gerilerken, kripto piyasasında son 24 saatte 1,75 milyar dolarlık tasfiye yaşandı.

Geleneksel ve kripto paraların birlikte tutulması, rezerv çeşitlendirmesine dayalı bir yaklaşımı işaret ediyor. Bitcoin, El Salvador’un küresel ölçekte yenilikçi bir finans laboratuvarı olarak konumlanmasını sağlarken, altın daha düşük oynaklığıyla denge unsuru işlevi görüyor.

El Salvador’un tercihi, küresel ölçekte hızlanan bir eğilimin parçası. Polonya Merkez Bankası altın rezervlerini 700 tona çıkarma hedefini açıklarken, Çin’in de resmi rakamların ötesinde yoğun altın alımı yaptığına dair tahminler bulunuyor. Kurumsal tarafta ise Tether’in 2025 sonunda yaklaşık 27 ton altın eklediği ve tokenleştirilmiş altın ürünlerine olan talebin hızla arttığı belirtiliyor.