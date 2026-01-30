Sıcak Gelişme: Fed’den Bostic Konuşuyor, Kripto Paraların Hafta Sonunda İşi Zor

Bitcoin fiyatı 83 bin doların altına oyalanıyor ve 98 bin dolar testini açığa satış fırsatı olarak görenler yine haklı çıktı. BTC buradan tepki yükselişi başlatsa da artık her başarısız deneme yatırımcıların yükselişe inancını törpülediğinden yine beklenen heyecanı tetiklemeyecek. Fed üyesi Bostic yazı hazırlandığı sırada güncel görünüme dair önemli açıklamalar yapıyor. Hafta sonunda kripto paraların işi zor.

Fed Açıklamaları ve Kripto Paralar

ÜFE verisi beklenenin çok üstünde geldi. İstihdam verisi bu ay beklenenden iyi gelmişti ve Powell faiz indirim baskısı nedeniyle Trump’a savaş ilan etti. Tüm bunlar kripto paralar için ortamın neden berbat olduğunu açıklayan bazı detaylar. Fed üyesi Bostic ise yazı hazırlandığı sırada önemli açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar ekonomimin Fed nazarında güncel durumuna dair önemli okumalar içerdiğinden son derece değerli.

Devam eden konuşmanın önemli satırbaşları şöyle;

Enflasyon çok yüksek ve düşmesi gerekiyor.

İki yıldır enflasyon sabit kalıyor.

Enflasyonun %2’ye geri döndüğüne (bu rotada olduğuna) dair net kanıtlar istiyorum.

Fiyatlar üzerinde henüz ortaya çıkmamış gümrük vergisi etkileri var.

2026’nın ilk yarısında gümrük vergilerinin bir miktar etkisi olmasını bekliyorum.

Enflasyon konusunda hala yapmamız gerekenler var, uyanık olmalıyız.

Görünüm, enflasyonun bu yılın büyük bir bölümünde “yerinde sayacağı” yönünde.

Faiz indirimleri için beklemeli ve daha sabırlı olmalıyız.

Fed şimdilik daha sabırlı olmalı.

Hala biraz kısıtlayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Şu anda enflasyon ve istihdam risklerinin dengede olduğu söylenebilir.

Fed’in şu anda faiz indirimine gitmesi gerekmiyor.

İstihdamdaki aşağı yönlü riskler artık çok daha uzak.

Enflasyonun çok yüksek kalma riski hala endişe verici.

Enflasyonun artmasını beklemiyorum, ancak devam edebileceğini düşünüyorum.

Şu anda Fed’in bilanço büyüklüğü uygun seviyede.

Bilanço krize yanıt olarak büyüdü, ancak MBS’den çekilmeli.

Bilançonun mevcut büyüklüğü uygun, ekonomi ile birlikte büyümesi gerekiyor.

Sadece piyasaya uygun hazine tahvillerini elinde tutmak en iyisi olur.

İki faiz indirimi (2026 için) temel senaryo değil, enflasyonun inatçı olmasını bekliyorum.

BTC 83 bin doların altında ve İran ile artan gerilim, makro cephedeki negatiflik, Trump’ın sürprizleri derken hafta sonunda kripto paralarda daha derin dipleri zayıflayan likidite ile görebiliriz. Warsh da QE’ye çok sıcak bakan biri değil yani yeni Fed başkanı faiz indirimleriyle gelse bile (ki üyelerin desteğini alması şart indirim için, bunun için de enflasyon %2’ye yaklaşırken istihdam zayıflamalı) parasal genişleme 2026’nın olayı olmayabilir.