Son Dakika: 30 Ocak ABD Üretici Enflasyonu Açıklandı, Kripto İçin Berbat!

Enflasyon kripto paraların dört yıldır başının belası ve Fed başkanı değişse de enflasyon hedefe gelmeden faiz indirimleri sınırlı olacak. Fed üyeleri 4 yıldır hedeflenen enflasyona ulaşamadığı için faiz indirimlerine hep temkinli yaklaştı ve istihdamdaki daralmanın sona erdiğine dair sinyaller 2026 indirim beklentilerini baltaladı. Peki bugünkü üretici enflasyonu bize ne söylüyor?

ABD Verileri Son Dakika

Üretici enflasyonu bize TÜFE’nin gidişatını anlama imkanı veriyor ve beklenti önceki %3’e göre bu ay %2,8 açıklanması yönündeydi. Fed’in %2 enflasyon hedefini göz önünde bulundurursak ÜFE’de daha fazla düşüş görmemiz gerekiyor. Peki bugün ÜFE yüzde kaç açıklandı? Biraz önce açıklanan rapora göre rakamlar şöyle;

ÜFE Açıklanan: %3 (Beklenti: %2,8 Önceki: %3)

Çekirdek ÜFE Açıklanan: %3,3 (Beklenti: %2,9 Önceki: %3)

Rakamlar beklentinin epey üzerinde açıklandı. Aylık ÜFE 0,5% ve aylık çekirdek ÜFE 0,7% ile TÜFE için endişe verici görünüyor. Kripto paralar için ÜFE de negatif etki doğuracak. Bu durum hafta sonu için kripto paraların işini zorlaştırıyor.

Nihai talep fiyatlarındaki Aralık ayı artışı, nihai talep hizmetleri endeksindeki %0,7’lik artıştan kaynaklanıyor. Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep endeksi Aralık ayında %0,4 artarak sekizinci kez art arda artış kaydetti. Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep fiyatları, 2024’te %3,6 artmasının ardından 2025’te %3,5 arttı.

“Nihai talebe yönelik hizmetler endeksi Aralık ayında %0,7 artarak Temmuz ayında %0,9 artıştan bu yana en büyük artışı kaydetti. Aralık ayında nihai talep malları içinde, demir dışı metaller endeksi %4,5 arttı. Konut doğal gazı, motorlu taşıtlar, alkolsüz içecekler ve uçak ve uçak ekipmanları fiyatları da arttı. Buna karşılık, dizel yakıt endeksi %14,6 düştü. Benzin, jet yakıtı, sığır eti ve dana eti ile demir ve çelik hurda fiyatları da düştü.”

Ekim ve Kasım aylarındaki federal hükümet kapanması, Üretici Fiyat Endeksi fiyat güncelleme taleplerinin iletilmesini önemli ölçüde geciktirdi. Bu gecikme nedeniyle “Ocak 2026 ÜFE verilerinin yayımlanması 27 Şubat 2026 tarihine” ertelendi.