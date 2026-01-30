Kripto Paralar ve Bitcoin Neden Düşüyor? Şaşırtıcı Olmayan Neden Açığa Çıktı

ABD dolar likiditesinde son haftalarda yaşanan sert daralma kripto para piyasasında yeniden makroekonomik riskleri gündeme taşıdı. BitMEX’in kurucu ortaklarından Arthur Hayes, dolar likiditesinin yaklaşık 300 milyar dolar azaldığını ve bu gelişmenin Bitcoin’in fiyatındaki geri çekilmeyi şaşırtıcı olmaktan çıkardığını ifade etti. Hayes’e göre düşüşün temel nedeni ABD Hazine Bakanlığı’nın nakit pozisyonunda gözlenen hızlı artış oldu. Piyasalarda artan belirsizlik yatırımcıların risk iştahını baskılayan yeni bir döneme işaret ediyor.

ABD Dolar Likiditesindeki Sert Daralmanın Nedeni

Arthur Hayes’in X platformunda paylaştığı değerlendirmeye göre ABD dolar likiditesinde son birkaç haftada yaklaşık 300 milyar dolarlık bir düşüş oldu. Bu düşüşün büyük bölümü ABD Hazine Genel Hesabı’nda (Treasury General Account – TGA) yaşanan yaklaşık 200 milyar dolarlık artıştan kaynaklandı. TGA’daki yükseliş piyasadan likidite çekilmesi anlamına geliyor ve finansal varlıklar üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

Hayes, hükümetin nakit dengesini hızla artırmasının arkasında olası bir federal hükümet kapanmasına karşı hazırlık ihtimali bulunduğunu belirtti. Washington’da bütçe sürecine ilişkin belirsizlikler devam ederken, kamu harcamalarının kesintiye uğramaması için önceden nakit biriktirilmesi olağan bir uygulama olarak görülüyor. Ancak bu süreç kısa vadede doların finansal sistem içindeki dolaşımını azaltıyor.

Likidite koşullarındaki sıkılaşma, özellikle riskli varlık sınıfında yer alan kripto paralar açısından kritik önem taşıyor. Küresel piyasalarda dolar arzının daralması yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlardan çıkmasına ve volatilitenin artmasına zemin hazırlıyor.

Bitcoin Fiyatındaki Geri Çekilmenin Arka Planı

Hayes, Bitcoin’in fiyatındaki düşüşün söz konusu likidite daralmasıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Ona göre dolar likiditesindeki azalma sürerken kripto para piyasasında güçlü ve kalıcı yükselişler beklemek gerçekçi değil. Bitcoin yüksek oranda küresel likidite koşullarına duyarlı bir varlık olarak öne çıkıyor.

Son dönemde ABD Hazine Genel Hesabı’na yönelen fonlar finansal sistemden çekilen nakit miktarını artırdı. Bu gelişme yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açarken, kripto paralarda satış baskısını beraberinde getirdi. Hayes’in değerlendirmesi fiyat hareketlerini kısa vadeli spekülasyonlardan ziyade makro finansal dinamikler üzerinden okuyan bir yaklaşımı yansıtıyor.

Kripto para piyasasında sıkça görülen iyimser fiyat beklentilerinin aksine Hayes dolar likiditesindeki düşüşün göz ardı edilmemesi gereken temel bir sinyal olduğuna dikkat çekti. Bitcoin’in performansının ABD’nin mali politikaları ve nakit yönetimiyle yakından bağlantılı olduğu bir kez daha ortaya konmuş oldu.