Kripto Para

Kripto Paralar ve Bitcoin Neden Düşüyor? Şaşırtıcı Olmayan Neden Açığa Çıktı

Özet

  • ABD doları likiditesi birkaç haftada yaklaşık 300 milyar dolar azaldı.
  • Düşüşün ana nedeni ABD Hazine Genel Hesabı’ndaki 200 milyar dolarlık artış oldu.
  • Arthur Hayes’e göre Bitcoin’deki geri çekilme sıkılaşan likidite koşullarıyla uyumlu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD dolar likiditesinde son haftalarda yaşanan sert daralma kripto para piyasasında yeniden makroekonomik riskleri gündeme taşıdı. BitMEX’in kurucu ortaklarından Arthur Hayes, dolar likiditesinin yaklaşık 300 milyar dolar azaldığını ve bu gelişmenin Bitcoin’in fiyatındaki geri çekilmeyi şaşırtıcı olmaktan çıkardığını ifade etti. Hayes’e göre düşüşün temel nedeni ABD Hazine Bakanlığı’nın nakit pozisyonunda gözlenen hızlı artış oldu. Piyasalarda artan belirsizlik yatırımcıların risk iştahını baskılayan yeni bir döneme işaret ediyor.

İçindekiler
1 ABD Dolar Likiditesindeki Sert Daralmanın Nedeni
2 Bitcoin Fiyatındaki Geri Çekilmenin Arka Planı

ABD Dolar Likiditesindeki Sert Daralmanın Nedeni

Arthur Hayes’in X platformunda paylaştığı değerlendirmeye göre ABD dolar likiditesinde son birkaç haftada yaklaşık 300 milyar dolarlık bir düşüş oldu. Bu düşüşün büyük bölümü ABD Hazine Genel Hesabı’nda (Treasury General Account – TGA) yaşanan yaklaşık 200 milyar dolarlık artıştan kaynaklandı. TGA’daki yükseliş piyasadan likidite çekilmesi anlamına geliyor ve finansal varlıklar üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

Hayes, hükümetin nakit dengesini hızla artırmasının arkasında olası bir federal hükümet kapanmasına karşı hazırlık ihtimali bulunduğunu belirtti. Washington’da bütçe sürecine ilişkin belirsizlikler devam ederken, kamu harcamalarının kesintiye uğramaması için önceden nakit biriktirilmesi olağan bir uygulama olarak görülüyor. Ancak bu süreç kısa vadede doların finansal sistem içindeki dolaşımını azaltıyor.

Likidite koşullarındaki sıkılaşma, özellikle riskli varlık sınıfında yer alan kripto paralar açısından kritik önem taşıyor. Küresel piyasalarda dolar arzının daralması yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlardan çıkmasına ve volatilitenin artmasına zemin hazırlıyor.

Bitcoin Fiyatındaki Geri Çekilmenin Arka Planı

Hayes, Bitcoin’in fiyatındaki düşüşün söz konusu likidite daralmasıyla uyumlu olduğunu vurguladı. Ona göre dolar likiditesindeki azalma sürerken kripto para piyasasında güçlü ve kalıcı yükselişler beklemek gerçekçi değil. Bitcoin yüksek oranda küresel likidite koşullarına duyarlı bir varlık olarak öne çıkıyor.

Son dönemde ABD Hazine Genel Hesabı’na yönelen fonlar finansal sistemden çekilen nakit miktarını artırdı. Bu gelişme yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açarken, kripto paralarda satış baskısını beraberinde getirdi. Hayes’in değerlendirmesi fiyat hareketlerini kısa vadeli spekülasyonlardan ziyade makro finansal dinamikler üzerinden okuyan bir yaklaşımı yansıtıyor.

Kripto para piyasasında sıkça görülen iyimser fiyat beklentilerinin aksine Hayes dolar likiditesindeki düşüşün göz ardı edilmemesi gereken temel bir sinyal olduğuna dikkat çekti. Bitcoin’in performansının ABD’nin mali politikaları ve nakit yönetimiyle yakından bağlantılı olduğu bir kez daha ortaya konmuş oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)

Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü

Dünyanın Çivisi Çıktı: Bitcoin, Altın, Gümüş El Ele Çakılıyor Kayıp Yüzde 34’ü Aştı

Hafta Sonunda Kripto Paralar Ne Olacak? Trump’dan Yeni İran, Faiz ve Fed Açıklamaları

Hyperliquid (HYPE) Yükselişindeki 10/10 Sırrı

Kripto Paralarda Ayıların “İran Kutlaması”

El Salvador’dan Sessiz Hamle: Bitcoin Ülkesi Altına Neden Döndü?

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Kripto Paralara Nasıl Bakıyor?
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 30 Ocak ABD Üretici Enflasyonu Açıklandı, Kripto İçin Berbat!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin–Altın Dengesinde Tarihi Sapma: Uzmanlara Göre BTC İçin “Fırsat” Dönemi
BITCOIN (BTC)
Milyarlarca Dolar Silindi, Kripto Paralarda Çöküş Ne Kadar Sürecek? (En Az 14 Sebep)
Kripto Para
Son Dakika: Cuma Günü Uyarmıştık, Kripto Paralarda Beklenen Hafta Sonu Çöküşü
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Yükselmeden Önce Ne Oluyor? Canlı Haberler ve Haftanın Kritik Makro Olayları Burada
BITCOIN Haberleri
XRP’de Uzun Vadeli Döngüler: Yatırımcılar İçin Bu Ne Anlama Geliyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?