Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   O Pepe Değil! Efsane Geri Döndü! Altcoin’de Oran Bir Anda Yüzde 30.000 Arttı!

O Pepe Değil! Efsane Geri Döndü! Altcoin’de Oran Bir Anda Yüzde 30.000 Arttı!

Pepe coin etrafında gelişen büyük meme coin yükselişi etkilerini daha geniş kapsamlı göstermeye başladı. Rakibi olan bu memecoin atağa geçti.
12:00
3 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu yakım oranı son 24 saat içinde %30.000’in üzerinde bir artış göstererek nihayet son birkaç gündeki SHIB yakımında olan durgunluk havasından çıktı ve yeniden ilerlemeye başladı. SHIB yakım oranındaki büyük sıçrama, bir cüzdanın 2 milyardan fazla Shiba Inu tokenı yakmasının ardından geldi. Bu yakım yatırımcıyı memnun etmiş görünüyor.

Trader’lar, Blaze Token’a bağlı cüzdan tarafından yakılan 2 milyar dolarlık SHIB’i hemen yanıt verdikçe Shiba Inu fiyatı yükseldi. Shiba Inu, rakip meme coin PEPE’yi çevreleyen büyük yükseliş dalgasının ortasında işlem hacmindeki sürekli düşüşten bir geri dönüş yapacak mı işte bu büyük bir soru işareti.

Shiba Inu Yakım Oranı Fırladı

Shib yakım takip sistemlerine göre, son 24 saat içinde 6 işlemde 2.259.598.377 Shiba Inu (SHIB) token’ı yakıldı. Büyük cüzdanların SHIB yakarak dolaşımdaki arzı 574,12 trilyona düşürmesiyle Shib yakma oranı %30.940 arttı.

Blaze Token’a ait bir cüzdan, Ethereum (ETH) işlemi yaptıktan sonra 2.005.265.274 SHIB token’ı yaktı. Blaze Token daha önce milyarlarca SHIB token’ı yakmayı taahhüt etmişti. Ayrıca, büyük SHIB yakımından sonra yaklaşık 5 milyar BLZE token yaktı.

Tüm bu yaşananlara ek olarak, CultPunks NFT daha önce söz verdiği gibi 246 milyon SHIB’in geri alım ve SHIB yakımını %2 ile gerçekleştirdi. Ayrıca Shytoshi Kusama’nın Women in Blockchain fonuna da %1 göndereceği bildirildi.

SHIB, PEPE Hype’ını Aşabilir Mi?

Pepe coin (PEPE), işlem hacimleri açısından Shiba Inu ve FLOKI gibi büyük meme coin’leri geride bırakarak inanılmaz bir hype’a tanık oluyor. Son 24 saat içinde PEPE, tüm meme coinleri geride bırakarak 264 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti.

PEPE fiyatı, bir hafta içinde %500’lük bir yükselişin ardından son 24 saatte %16 düşüşle 0,000001073 dolar oldu. Bu arada, SHIB fiyatı son 24 saatte 91 milyon dolarlık işlem hacmiyle %1 artarak 0,00000994 dolara yükseldi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Crypto Com CEO’sundan Yatırımcılara Uyarı Niteliğinde Demeçler: “Bankacılık Krizinin Etkileri Devam Edecek”
Crypto Com CEO’sundan Yatırımcılara Uyarı Niteliğinde Demeçler: “Bankacılık Krizinin Etkileri Devam Edecek”
Lizbon, Berlin ve Paris! İşte Avrupa’nın Yükselen Kripto Merkezleri!
Lizbon, Berlin ve Paris! İşte Avrupa’nın Yükselen Kripto Merkezleri!
SUI Listelendi! SUI Satış Fiyatı Ne Olmalı?
SUI Listelendi! SUI Satış Fiyatı Ne Olmalı?
Bu 5 Altcoin, Mayıs Ayına Damga Vurabilir!
Bu 5 Altcoin, Mayıs Ayına Damga Vurabilir!
Yeni Trend Bu Altcoin’ler! Bitcoin’e Yeni Rekorlar Getirecekler!
Yeni Trend Bu Altcoin’ler! Bitcoin’e Yeni Rekorlar Getirecekler!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
AVAX Zaferi Fiyat Müjdesini Beraberinde Getirdi Mi? İşte Grafiklerle Altcoin’de Son Durum!
AVAX Zaferi Fiyat Müjdesini Beraberinde Getirdi Mi? İşte Grafiklerle Altcoin’de Son Durum!
Türklerin Favori Altcoin’i İçin Heyecanlandıran Ortalık! Kurucusu Paylaştı!
Türklerin Favori Altcoin’i İçin Heyecanlandıran Ortalık! Kurucusu Paylaştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023