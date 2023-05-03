Pepe coin etrafında gelişen büyük meme coin yükselişi etkilerini daha geniş kapsamlı göstermeye başladı. Rakibi olan bu memecoin atağa geçti.

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Shiba Inu yakım oranı son 24 saat içinde %30.000’in üzerinde bir artış göstererek nihayet son birkaç gündeki SHIB yakımında olan durgunluk havasından çıktı ve yeniden ilerlemeye başladı. SHIB yakım oranındaki büyük sıçrama, bir cüzdanın 2 milyardan fazla Shiba Inu tokenı yakmasının ardından geldi. Bu yakım yatırımcıyı memnun etmiş görünüyor.

Trader’lar, Blaze Token’a bağlı cüzdan tarafından yakılan 2 milyar dolarlık SHIB’i hemen yanıt verdikçe Shiba Inu fiyatı yükseldi. Shiba Inu, rakip meme coin PEPE’yi çevreleyen büyük yükseliş dalgasının ortasında işlem hacmindeki sürekli düşüşten bir geri dönüş yapacak mı işte bu büyük bir soru işareti.

Shiba Inu Yakım Oranı Fırladı

Shib yakım takip sistemlerine göre, son 24 saat içinde 6 işlemde 2.259.598.377 Shiba Inu (SHIB) token’ı yakıldı. Büyük cüzdanların SHIB yakarak dolaşımdaki arzı 574,12 trilyona düşürmesiyle Shib yakma oranı %30.940 arttı.

Blaze Token’a ait bir cüzdan, Ethereum (ETH) işlemi yaptıktan sonra 2.005.265.274 SHIB token’ı yaktı. Blaze Token daha önce milyarlarca SHIB token’ı yakmayı taahhüt etmişti. Ayrıca, büyük SHIB yakımından sonra yaklaşık 5 milyar BLZE token yaktı.

Tüm bu yaşananlara ek olarak, CultPunks NFT daha önce söz verdiği gibi 246 milyon SHIB’in geri alım ve SHIB yakımını %2 ile gerçekleştirdi. Ayrıca Shytoshi Kusama’nın Women in Blockchain fonuna da %1 göndereceği bildirildi.

SHIB, PEPE Hype’ını Aşabilir Mi?

Pepe coin (PEPE), işlem hacimleri açısından Shiba Inu ve FLOKI gibi büyük meme coin’leri geride bırakarak inanılmaz bir hype’a tanık oluyor. Son 24 saat içinde PEPE, tüm meme coinleri geride bırakarak 264 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti.

PEPE fiyatı, bir hafta içinde %500’lük bir yükselişin ardından son 24 saatte %16 düşüşle 0,000001073 dolar oldu. Bu arada, SHIB fiyatı son 24 saatte 91 milyon dolarlık işlem hacmiyle %1 artarak 0,00000994 dolara yükseldi.