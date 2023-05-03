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Hazır Olun! Bu Altcoin’de Heyecanlı Bekleyiş Sona Eriyor! Süreç Bugün Saat 15.00’da Başlıyor!

Son dönemin en çok konuşulan altcoin'inde heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Başta Binance, KuCoin ve OKX olmak üzere dev kripto para borsaları altcoin'i bugün listeleyerek alım satım işlemlerini başlatacak.
12:25
3 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sui ağının yerel varlığı SUI coin’de heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Başta Binance, KuCoin ve OKX olmak üzere dev kripto para borsaları altcoin’i bugün listeleyerek alım satım işlemlerini başlatmaya hazırlanıyor. İşte kripto para borsalarının SUI coin’i listeleme ve alım satım işlemlerini başlatma saatleri.

Borsalarda SUI Coin’i Listeleme Hareketliliği

Sui ağının yerel varlığı SUI coin için listeleme heyecanı bugün son buluyor. Kripto para borsaları peşi sıra SUI coin’i listeleme duyurusu yaptı ve sizin için borsaların SUI coin’i listeleme saatlerini bir araya getirdik.

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün saat 15.15’de SUI coin’i listeleyecek ve SUI/BTC, SUI/USDT, SUI/TUSD, SUI/BNB, SUI/EUR ve SUI/TRY işlem çiftlerinde alım satım işlemlerini başlatacak.

Binance’in hemen öncesinde KuCoin, OKX, Bytbit, Upbit ve Huobi saat 15.00’da SUI token’ı başta BTC ve USDT karşısında listeleyecek.

Sui Nedir?

Sui, çok çeşitli aşırı yeni nesil merkeziyetsiz uygulamaların oluşturulmasını mümkün kulan, anında yerleşim ve yüksek verim sağlamayı amaçlayan gözetimsiz, Proof of Stake konsensüs mekanizmasını kullanan bir Layer 1 Blockchain‘idir. Sui Blockchain’i son derece esnek olmasının yanı sıra işlemlerin kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlamasıyla öne çıkmaktadır. Bu bakımdan, geliştiricilerin beklenen büyük Web3 kullanıcı dalgasına hizmet edecek Web3 projeleri oluşturmalarına imkan tanır.

Sui, Meta’s Novi Research’ün eski üst düzey yöneticileri tarafından kurulan Web3 altyapı organizasyonu Mysten Labs tarafından desteklenmektedir. Bu organizasyon kriptografi, programlama dilleri ve dağıtık sistemler alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır.

Mysten Kurucu Ortağı ve CEO’su Evan Cheng’e göre, Web3 şu anda süreçlerin yavaş, pahalı, güvensiz ve bir şeyler inşa etmenin oldukça zor olduğu bir dönemde. Cheng, Sui’nin tüm bu sorunları ele alarak çözmek, aracıları ortadan kaldırmak ve kullanıcıların uygulamalar arasında en sevdikleri ürünlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarını ve etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla başlatıldığını savunuyor.

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