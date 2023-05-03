Kripto para analisti Kaleo, her ne kadar 30 bin doların üzerine çıkma mücadelesini henüz kazanamamış olmasına rağmen en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) 40 bin dolara ulaşma yolunda hareket ettiğine inanmaya devam ediyor.

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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Kaleo, her ne kadar 30 bin doların üzerine çıkma mücadelesini henüz kazanamamış olmasına rağmen en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 40 bin dolara ulaşma yolunda hareket ettiğine inanmaya devam ediyor. Bununla birlikte analist, BTC fiyatının 40 bin dolara yükselmesinden önce önemli bir geri çekilme ile karşı karşıya kalacağı öngörüsüyle yatırımcıları uyardı.

40 Bin Dolardan Önce 25 Bin Doların Gelmesini Bekliyor

Bitcoin’in 40 bin dolara doğru yükselmesini bekleyen anonim kripto para analisti Kaleo, bu yükselişten önce düşüş olmasını beklediğini söyledi. Analiste göre, Bitcoin yükseliş ivmesini yeniden kazanmadan önce muhtemelen 25 bin dolar civarındaki desteği yeniden test edecek ve bu fiyat testinin ardından 40 bin dolara doğru yükselişe geçecek.

Bitcoin’i daha düşük zaman diliminde de analiz eden Kaleo, en büyük kripto paranın Mart ayında 19 bin dolar civarından Nisan ayında 30 bin doların üzerine çıkmasına izin veren düşen trend desteğini aşağı kırdığını belirterek “Destek kırıldı ve düşük zaman dilimindeki yapı zayıf görünüyor. Yükselişten önce bir düşüşün olması mantıklı görünüyor.” dedi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,36 yükselişle 28 bin 667 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin İle Birlikte Ethereum’unda Düşmesini Bekliyor

Ethereum‘u (ETH) da inceleyen Kaleo, en büyük akıllı sözleşme platformunun da BTC’deki düşüşe ayak uydurarak önemli bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalmasını bekliyor. Analist, ETH‘nin Temmuz ayına kadar verdiği 2 bin 300 dolar hedefine doğru yükselmeden önce bin 540 dolar civarında dip oluşturmasını öngörüyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,96 yükselişle bin 867 dolardan işlem görüyor.