Kripto para piyasası son dönemdeki sessizliğini özellikle meme coinlerin hareketliliği ile üzerinden atmaya başladı. Son haftalara damga vuran meme coinlerin başında ise kesinlikle PEPE geliyor. Peki “mayıs ayında sat ve git” anlamına gelen “sell in may and go away” deyişi ile bilinen mayıs ayı hangi kripto para birimlerine fayda sağlayabilir?

Mayıs Ayında Dikkat Çekebilecek 5 Altcoin

Yazının başında da değinilen Pepe (PEPE), mayıs ayında da adından bir hayli söz ettirebilir. Kısa sürede inanması güç bir yükseliş elde eden PEPE, sahip olduğu bu popülerlik ile bu ayı da hareketli geçirecektir. Bu hareketlilik şu an için büyük yükseliş sonrası düşüş odaklı gibi gözükse de olası bir genel yönlü yukarı ivme, PEPE için de avantaj sağlayabilir.

İkinci sırada da piyasayı yakından takip edenlerin adını duyduğu bir kripto para yer alıyor. Coinbase kripto para borsası tarafından yılın başında listelenme sürprizi ile anılan Render Token (RNDR), “Coinbase Etkisi” olarak bilinen yükselişi yaşadı. Birkaç ayda %285 yükseliş elde eden RNDR, 2,15 dolarlık fiyatını mayıs ayında değiştirebilir.

Üçüncü sırada ise yeni adıyla MultiversX (EGLD), eski adıyla ise Elrond yer alıyor. Upbit borsası tarafından da listelenen EGLD, “DeFi Summer” benzeri bir dönemin gelmesi ile yeniden eski ivmelenmesini yakalayabilir.

Dördüncü sırada ise önceki haftalarda ciddi bir performans sergileyen VeChain (VET) yer alıyor. VET, 4 Mayıs tarihinde VeChainThor mobil kripto para cüzdanı güncellemesi ile bu yükselişini ufak bir ara sonrasında devam ettirebilir. Ekip bu duyuruyu Twitter üzerinden de duyurdu ve şu an için cüzdanın kullanımı beklenmekte. VeChain’in tüm zamanların rekor seviyesinden çok uzakta olduğu da biliniyor.

STX, Binance Dopingi Alabilir

Son sırada ise Stacks (STX) yer alıyor. Binance’in kısa süre önce katman 2 güncellemesi için desteklediği Stacks, en popüler borsalardan birisinde Bitcoin ağı ile beraber kullanılacak. Bitcoin blockchain ağında 787.651 blok numarasında aktif olacak olan güncelleme, fiyatı olumlu etkileyebilir.

Kripto para piyasası mayıs ayındaki geleneksel düşüş korkusuna rağmen beklenmeyen bir performans sergileyebilir. Ünlü analist Michael van de Poppe de kısa süre önce yaptığı açıklamada altcoinlerin yükselişinin devam etmesini beklediğini aktarmıştı.