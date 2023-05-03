Son dönemde Bitcoin tabanlı altcoin'leri kapsayan işlemlerin sayısında hızlı bir artış yaşandığı görüldü. Bu artışın bir sonucu olarak, söz konusu altcoin transferleri için 100 BTC'nin (2.8 milyon dolar) üzerinde işlem ücreti ödendi.

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Son dönemde Bitcoin tabanlı meme token’ları kapsayan işlemlerin sayısında hızlı bir artış yaşandığı görüldü. Bu artışın bir sonucu olarak, söz konusu token transferleri için 100 BTC’nin (2.8 milyon dolar) üzerinde işlem ücreti ödendi.

Yeni Hype: BRC-20 Token’ları

Bitcoin ağındaki token işlemleri son 2 günde normal Bitcoin işlemlerinin sayısını geride bıraktı. Büyük ölçüde yeni bir olgu olan Bitcoin tabanlı token’lar, ilk olarak Bitcoin ağı üzerinde NFT’lerin çıkarılmasına yönelik bir proje olan Ordinal’ler ile ortaya çıktı. Bunun arkasındaki prensip daha sonra BRC-20 adı verilen Bitcoin tabanlı token’ları kapsayan bir standart oluşturmak için kullanıldı. Bu standart Ordinal’ler, PEPE gibi meme token’ları çıkarmak için kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Şimdi bu token’lar yükselişe geçti ve bu yükseliş ağdaki aktiviteyi de büyük ölçüde artırmış durumda.

Twitter’da Crypto Koryo olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, Bitcoin ağı üzerinde şimdiye kadar 8 bin 500’ün üzerinde farklı token’ın basıldığını belirterek, “BRC-20’nin yeniliği kısmen Bitcoin Blockchain’in yüksek güvenlik seviyesinden kaynaklanıyor. Topluluklar, ortak teşvikleri olan token’lar çevresinde oluşur ve herkesin para basma konusunda adil bir şansı vardır. Teknik kusurlara ve meme merkezli doğasına rağmen şimdilik büyüme devam ediyor.” diye de ekledi.

BRC-20 standardı, Bitcoin’in en küçük birimi olan Satoshi‘lere eklenen meta veri parçalarına dayanarak herkesin Bitcoin üzerinde NFT’ler gibi takas edilebilen token’lar çıkarmasına imkan tanımaktadır.

BRC-20 Tabanlı Token’larının Yükselişi

29 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında, Bitcoin üzerine inşa edilen token’lar için kullanılan bir standart olan BRC-20 token standardını kullanan token’ları kapsayan işlemler, Bitcoin Blockchain‘indeki tüm işlemlerin yüzde 42 – yüzde 54’ünü oluşturdu. Bu yüzdeye Lightning Network’de gerçekleştirilen Bitcoin işlemleri dahil değil.

Crypto Koryo’nun sağladığı verilere göre, 1 Mayıs’ta Bitcoin’in blok alanındaki en büyük payı yüzde 53,7 ile BRC-20 token’ları aldı.

BRC-20 işlemlerinin artan yüzdesinin yanı sıra, token standardının ürettiği işlem ücretlerinde de bir artış söz konusu. BRC-20 işlem ücretleri Nisan sonundan bu yana parabolik bir artış göstererek dün yaklaşık 27.73 BTC’ye ulaştı. Bu token’lar üzerinden Bitcoin madencilerine 2.8 milyon doların üzerinde toplam 100 BTC’nin üzerinde ekstra ücret ödemesi yapıldı.

Bitcoin Blockchain’indeki Günlük İşlemlerde Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı

2 Mayıs’ta Bitcoin Blockchain‘deki günlük işlemlerin sayısının yedi günlük hareketli ortalamasına bakıldığında 29 Nisan’da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmiştik. Zincir üstü metrik, o tarihte 408 binin üzerinde gerçekleştirilen işlemlerle rekor kırmıştı. O zamandan bu yana, büyük ölçüde meme token’lara olan talebe bağlı olarak metrikteki yükseliş devam etti ve 1 Mayıs’ta rekor tazeleyerek yaklaşık 500 bine çıktı.

Meme token ticareti Bitcoin ağı için yeni olsa da, diğer Blockchain’lerin hemen hepsinde olmasa da çoğunda günlük gerçekleştirilen bir olaydır. Örneğin yakın zaman önce Ethereum üzerine inşa edilmiş Pepe (PEPE) adlı bir token ortaya çıktı ve sadece iki hafta içinde 500 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.