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SUI Listelendi! SUI Satış Fiyatı Ne Olmalı?

15:22
3 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

SUI, son dönemde en çok beklenen kripto para birimlerinden birisi oldu ve sonunda beklenen listeleme furyası gerçekleşti. SUI sonunda Binance, OKX, Huobi, Kucoin ve Gate.io gibi birçok kripto para borsasında listelendi. Listelenir listelenmez ortalama 1,39$ seviyesinden alım satıma açılan SUI, şu an için 600 milyon dolarlık toplam piyasa değeri seviyesinde yer alıyor. SUI’nin kilitli tüm arzının toplam değeri ise 12 milyar dolar seiyesinde.

SUI Listelendi ve Fiyatı Belli Oldu

Peki SUI sahibi yatırımcılar uzmanlara göre hangi fiyat üzerinden satış yapabilir? Kripto para sektörünün bilinen isimlerinden Tobby Kitty, yayınladığı gönderisinde aslında 2 ABD doları seviyesinden satış yapılması durumunda “üzülmeyeceğini” vurguladı. Tobby buna ek olarak 2,5 veya 3 ABD doları seviyelerinin ise iyimser bir senaryo olduğunu aktardı. Tobby bu hesaplamasını yaparken SUI ve Aptos’un birbirine çok benzediğini ve aslında Aptos’tan örnek alınıp alış/satış stratejisi oluşturulabileceğini de ima etmişti. Tobby’nin 22 Nisan tarihinde yaptığı daha önceki bir tahmininde SUI’nin piyasaya çıkış fiyatının 1,5 ila 2 dolar arasında olacağını belirtmesi ise dikkat çekti.

SUI an itibarıyla ise Binance üzerinde 2 ABD doları seviyesine kadar çıkarak, 1,5 ABD doları seviyesine geriledi. SUI, 0,10 ABD doları üzerinden satışa çıkartılmıştı ve aslında bu ortalama fiyat en az 15 kat artış yaşandığını gösteriyor. SUI’nin 10 ABD doları seviyesine ulaşması ise ilk satış fiyatının 100 kat üstüne çıkılması anlamına gelecektir. Toplam 10.000.000.000 arzı bulunan SUI’nin ilk olarak ise sadece arzın %5,28’ini piyasaya süreceği biliniyor.

SUI Çekim İşlemleri Gecikiyor

Bu esnada bazı borsaların SUI çekme veya yatırma işlemlerinde ise sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Türkiye’deki ekosistemin bilinen isimlerinden olan Mehmet Selim, Kucoin’den Binance’e olan transferlerin gerçekleştiğini ancak Bybit’ten yapılan çekimlerin sorunlu olduğunu iddia etti.

SUI’nin basın saati itibarıyla ise 74 milyon doların üzerinde ticari hacme ulaştığı görülmekte. Listelenmesinin üzerinden çok az bir süre geçen SUI, bu yoğun ilgi ile bir süre daha gündemde kalabilir. Özellikle ilk gün içerisinde ciddi fiyat yükseliş veya düşüşleri görülmesi ise normal olacaktır.

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