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Lizbon, Berlin ve Paris! İşte Avrupa’nın Yükselen Kripto Merkezleri!

Avrupalı risk sermayesi yatırım şirketi Greenfield Capital tarafından paylaşılan araştırmanın sonuçları Lizbon, Berlin ve Paris'i dünyanın en iyi on kripto merkezi listesinde gösteriyor.
15:30
3 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupalı risk sermayesi yatırım şirketi Greenfield Capital tarafından paylaşılan araştırmanın sonuçları Lizbon, Berlin ve Paris’i dünyanın en iyi on kripto merkezi listesinde gösteriyor.

Listenin İlk Sırasında Lizbon Yer Alıyor

Greenfield Capital’in gerçekleştirdiği ve sonuçları kısa süre önce paylaşılan yeni bir araştırmanın sonuçları Lizbon, Berlin ve Paris‘i dünyanın en iyi on kripto merkezi listesinde gösteriyor. Lizbon, kripto dostu yerler listesinin başında yer alırken ve araştırma katılanların yarısı üç kripto para merkezi belirtmeleri istendiğinde Portekiz’i söyledi.

Greenfield Capital’in kurucu ortağı Jascha Samadi, araştırmaya ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, erken aşama kripto para şirketlerinin dünyaya “Girişimimdeki riskler nelerdir?” bakışıyla baktıklarını ve girişimlerin artık Avrupa’yı ve özellikle de Lizbon’u tercih ettiklerinin görüldüğünü belirtti.

Yapılan araştırmanın sonuçları, ABD’nin kripto para şirketleri için bir üs olarak uygulanabilirliğine ilişkin önemli endişelerin ortaya çıkmasının ortasında geldi. Bilindiği gibi ABD’li düzenleyiciler son dönemde hem yeni kripto para girişimleri hem de kripto para şirketlerinin bankacılık ortakları üzerindeki baskıyı arttırmış durumda.

MiCA Bir Engel Değil, Avantaj

Risk sermayesi şirketi, bu yılın başında da benzer bir araştırmaya imza atmış, Avrupa’da faaliyet gösteren 68 kripto projesi kurucusuyla bir dizi konuyu ele alan araştırma yapmıştı. Araştırmaya katılanların yüzde 70’i sektör için gelecek düzenlemeleri yıl boyunca izlenmesi gereken en önemli gelişme olarak tanımlamıştı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Nisan ayında Avrupa Birliği’nde resmen kabul edilen Kripto Varlık Piyasalarının Düzenlenmesi (MiCA) ve sunduğu netlik, kripto projelerinin kurucularına göre bir engelden ziyade avantaj.

Samadi, “MiCA mükemmel değil ancak merkezi şirketler için netlik ve açık bir çerçeve de dahil olmak üzere önemli faydalar sağlıyor. MiCA, düzenleyicilerin henüz yeterince iyi bilmedikleri bir şeyi, yani DeFi’yi anlama ve kabul etme konusundaki düşünceleri hakkında size bir miktar bilgi veriyor.” dedi.

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