Bitcoin'deki bu son yükselişi değerlendiren kripto para analisti, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

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Hafta başında düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2’lik bir değer artışı kaydederek yeniden yükselişe geçti ve 28.600 dolar seviyelerine ulaştı. Bitcoin’deki bu son yükselişi değerlendiren analist de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümlere ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin Yeniden Yükselişe Geçti

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.600 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydedilen yükselişlerin ardından 1,16 trilyon dolardan 1,17 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca Ethereum (ETH) da kaydettiği son değer artışlarının ardından 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki bu son yükselişi değerlendiren analist, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünüme ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, yakın vadede kaydedilen değer kayıplarına karşın lider kripto para birimi Bitcoin’de son aylardaki yükseliş trendinin ilerleyen aylarda da devam edebileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı. Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile yükseliş trendini devam ettiğini öne süren analist, bu yükseliş trendinin 38.000 dolar ile 42.000 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini ifade etti. Ayrıca analiste göre altcoin’ler de Bitcoin’in yeniden 30.000 doları aşması durumunda yeniden güç kazanacak.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.