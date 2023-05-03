Banka çöküşleri dikkat çekmeye devam ediyor. Peki haftalar geçtikçe derinleşen banka batışlarının Bitcoin üzerindeki etkisi nasıl oldu?

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Birkaç ABD bölgesel bankasının arka arkaya çökmesi küresel finans piyasalarını sarstı. Veriler, First Republic Bank’ın JPMorgan tarafından satın alınmasının ardından bölgesel bankacılık hisselerinin Çarşamba günü sancılı seyrini sürdürdüğünü gösteriyor. PacWest Bancorp (PACW – NASDAQ) hisse senedi fiyatları piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %12 oranında geriledi. Bununla birlikte, soru aynı kalıyor, piyasa bu haftanın sonunda başka bir banka batışına şahitlik edecek mi?

Banka Batışlarında Sırada Kim Var?

JPMorgan Chase’in (JPM.N) sorunlu First Republic Bank (NYSE: FRC) varlıklarının çoğunu satın alacağı bildirildi. Bankacılık hisseleri bir rahatlama rallisine tanık olmak yerine yoğun satış kaydetti.

PacWest Bancorp’un düşen hisse fiyatı yatırımcıların dikkatini çekti. Son seansta endişe verici bir şekilde %28 düşerek rekor düşük seviyeye geriledi ve 6,55 dolardan işlem gördü. Ancak PacWest’in hisse fiyatı son 5 günde neredeyse %45 oranında düştü.

Bu arada, bir diğer büyük ABD bölgesel bankası Western Alliance Bancorp (NYSE: WAL) %15’lik bir düşüş kaydederek 30,93 $’lık işlem değerine geriledi ve kendisini olası banka koşusu listesinde işaretledi. Bununla birlikte, hisse senedi fiyatı son 6 ayda %53 oranında düşüş göstermiştir.

Bankacılık hisse senetleri, piyasanın 2023 yılına sadece 4 ay kala dördüncü bir borç verenin çöküşünü görmesiyle değişkenliğini korudu.

Banka Çöküşlerinin Bitcoin’e Yansıması

Geçtiğimiz aylarda başlayan banka çöküşleri Bitcoin ve değerli madenlere olan ilginin artmasına sebep oldu. O dönemde kötü günler geçiren Bitcoin ve kripto para piyasasına ilaç etkisi gösteren banka çöküşleri ki bunun öncüsü Silikon Vadisi Bankası’ydı sonrasında başka bir boyuta ulaştı.

Kripto piyasası devam eden bankacılık krizine seviniyor gibi görünüyor çünkü kümülatif değeri son gün içinde yaklaşık %1,5 artarak 1,18 trilyon dolara ulaştı. En büyük kripto fiyatı olan Bitcoin (BTC) son 24 saat içinde %2 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte, BTC fiyatı son 60 gün içinde %28 oranında değer kazandı. 30.000 dolar seviyesini aştığı da görülen Bitcoin yazım zamanında ortalama 28.576 dolar fiyatla işlem görüyor.