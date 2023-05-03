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Bitcoin‘in (BTC) 30.000 dolar seviyesini test edip bunun altına inmesi, yeniden altcoinlerin bazılarında önemli hareketlenmeler yarattı. Özellikle son dönemde Pepe (PEPE) gibi meme coinlerin varlığı da piyasayı hareketlendirdi. Bugün ise uzun bir süreden beri beklenen Mysten Labs‘ın SUI‘si piyasaya birçok borsa listelenmesi ile giriş yaptı ve 24 saatlik ticari hacimde çok önemli bir payı ele geçirdi. Peki bütün bunlar sıradan kripto para yatırımcılarının “köşeyi dönmesi” için yeterli fırsatlar yaratıyor mu? Ünlü altcoin uzmanı, bunu takipçileri için yorumladı.

Altcoin Sherpa Açıkladı: Nasıl Zengin Olunur?

Uzun yıllardır piyasada özellikle altcoin odaklı açıklamalarda bulunması ile bilinen Altcoin Sherpa, deyim yerindeyse kripto para yatırımları ile “köşeyi dönmenin” nasıl mümkün olacağını açıkladı. Uzman isim, meme coinlerin ciddi anlamda para kazanmak için harika bir yol olduğunu belirtirken, bunun özellikle düşük başlangıç sermayesine sahip olanlar için geçerli olduğunun altını çizdi:

“Meme coinler özellikle düşük başlangıç sermayesine sahip olanlar için para kazanmak adına harika bir yol ancak çok düşük bir sermayeniz varsa 1000x yatırımları yakalamanız nadir olacaktır. Bunun sebebi de $ sizin için ne kadar önemli olursa, bunu 10 kat yükselişte satıp kazancınızı realize etmenizin de o kadar olası olması şeklinde açıklanabilir.”

Sherpa, ciddi anlamda “köşeyi döndürecek kazanç” elde etmek isteyenlerin ise ya bu yatırımları yaparken zengin olması gerektiğini ya da “çok açgözlü olup” elindeki yatırımı sonuna kadar tutacak bir “degen” olması gerektiğini vurguladı. Analist burada özellikle düşük sermayelerde meme coin yatırımlarının etkili olacağını da bir kere daha ifade etti.

Riskli Altcoin Yatırımı

PEPE, kısa sürede %2.300 üzerinde yükseliş elde etmesi ile aslında bunun en büyük kanıtlarından birisi olarak ortaya sürülebilir. Altcoin Sherpa buna değindikten sonra ise 10 kat yükseliş elde eden bir yatırımın kar realizasyonunu yapmanın “yanlış” bir eylem olmadığını da ifade etti. Buna rağmen 500 doları 2 milyon dolara çeviren ve çok konuşulan PEPE yatırımcısı olmanın “çok nadir” olduğunu vurgulayan Sherpa, birçok kişinin 10 katlık kazanca dayanamayacağını açıkladı.

Burada analistin vurguladığı ise meme coinler üzerinden 10 kat gibi ciddi kazançları bile göz ardı edip, riskli bir oyun oynamak gibi gözüküyor.