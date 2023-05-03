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Toplam ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, son dönemde çok fazla düzenleyici baskıya maruz kaldı. ABD’den ve başka ülkelerden gelen regülatif adımlar, Binance’in de çok fazla değişiklik yapmasına yol açtı. Bunlardan birisi de İran’daki kullanıcılara yönelik sert adım oldu.

Binance ve İran Olayları

Binance‘in yıllar boyunca İran’daki kullanıcılara hizmet verdiği ve bunu ABD yaptırımlarına rağmen yaptığı haberi, kısa süre önce gündemde kendine yer edindi. Reuters tarafından aktarılan haberde, şirketin yeterince düzenleyici önlem almadığı iddia edilirken bununla ilgili net kanıtlar ortaya sunulmadı. Şimdi ise borsanın aslında tam tersi yönde çok fazla ve sert adımlar attığı belirtiliyor.

Binance’in üst düzey yöneticilerinden olan Küresel Yaptırım Müdürü Çağrı Poyraz, konu hakkında bir demeç paylaştı. Poyraz, şirketin yasalara uyum konusunda çok ciddi mesafe kat ettiğini vurgularken, özellikle geçen yıla göre büyük değişim olduğunu hatırlattı. Binance’in genellikle yaptırım uygulanan kullanıcıların hesaplarını bloke ettiği belirtilirken, Poyraz konu hakkında şu detaylara parantez açtı:

“Bu oldukça talihsiz bir olay, bunu allayıp pullamıyorum. Bu sorun büyük ölçüde çözüldü ancak bu belki de beklemede olan bütün hesapların incelemelerinin yapılmasından dolayı altı aya kadar sürdü. Bu hesaplar blokeliydi ve bunlar blokeli olmamalıydı ancak bu sorun şu an çözülüyor.”

İran Özelinde Kripto Para Eğilimi: Hesap Satın Alma

Poyraz’ın aktardığı bilgilere bakıldığında Binance’in geçici olarak incelemeleri tamamlamak adına hesapları bloke ettiği düşünülebilir. Buna ek olarak The Block tarafından aktarılan bir demeçte isimsiz açıklamalarda bulunan Binance eski çalışanı, bloke sebeplerini kullanıcılara açıklayamadıklarını vurguladı. Başka bir çalışanın da bunu doğruladığı vurgulanıyor. 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Binance’in, İran ile bağı olan binlerce kullanıcı hesabını gereksiz yere bloke ettiğini belirten Poyz, aylarca süren bu olayların zorluğuna dikkat çekti.

Poyz, İran’ın biraz karmaşık olduğunu ve bunun büyük bir ülke olduğunu aktarırken, çok fazla İran vatandaşının da aslında başka kullanıcıların kimliklerini satın alıp diğer borsalardan hizmet aldığını iddia etti. Her İranlının bunu yapmadığını da belirten Poyraz, bunun İranlılar arasında diğer ülkelere kıyasla daha yaygın olduğunu vurguladı.