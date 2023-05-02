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  •   Ünlü Analist Açıkladı: PEPE Nasıl Yüzde 2300 Yükseldi? Sırada Hangi Meme Coinler Var!

Ünlü Analist Açıkladı: PEPE Nasıl Yüzde 2300 Yükseldi? Sırada Hangi Meme Coinler Var!

19:30
2 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Pepe (PEPE), kesinlikle son dönemde kripto para yatırımcılarının büyük bir kısmına adını ezberletmeyi başardı. meme coin furyasının son dönemdeki en popüler temsilcilerinden olan PEPE, kısa sürede %2.344 gibi rekor bir yükseliş ile en büyükler arasına girmeyi başarmıştı.

Meme Token PEPE’nin Sahip Olduğu Riskler

PEPE sadece 2 haftada %2.344 değer artışı yakalayarak en değeri 100 kripto para arasına girmiş ve Elon Musk’ın favorisi Dogecoin‘in (DOGE) peşinden gitmişti. Basın saati itibarıyla en değerli 3. meme coin konumundaki PEPE, nasıl böyle bir yükseliş yakaladı?

Yaptığı başarılı altcoin tahminleri ile adından söz ettirmeye başlayan analist Tytan.ETH, konu hakkında derinlemesine bir gönderi paylaştı. Tytan.ETH, yayınladığı gönderisinde aslında PEPE gibi meme coinlerin nasıl böyle hızla yükseldiğine ışık tuttu. Tytan.ETH’nin iddiasına göre ilgili kripto paranın toplam piyasa değerine kıyasla sahip olduğu çok düşük likidite, kilit rol oynuyor. Balinaların düşük likiditeye sahip bir kripto paraya yüklü miktarda sermaye akışı sağladığını aktaran analist, bunların yüksek slipaj oranına sahip olduğunun da altını çizdi.

DOGE gibi yüksek likiditeye sahip olan meme kripto paraların ise çok fazla yatırımcıya sahip olmasından dolayı bunu yaşayamadığını belirten analist, olayın likidite olduğunu bir kere daha vurguladı. Tytan.eth buna rağmen düşük likiditeli meme tokenların riskine karşı da uyarılarda bulundu. Düşük likidite ve yüksek slipajın insanlar satış yapmaya başladığında çılgın bir maceraya dönüşeceğini belirten analist, olası satışlardaki tehlikenin ne olduğunu gösterdi.

PEPE Token Benzerleri Nasıl Bulunur?

PEPE’nin elde ettiği başarı sonrasında birçok benzer kripto para projesi piyasaya sürülse de bunlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Analistin verdiği “düşük likiditeli meme coin” tarifine bakıldığında, aslında yüksek slipaj ve düşük likiditenin çok büyük riskler barındırdığı görülüyor. Ancak bu riskleri göze alan yatırımcıların bakması gereken unsurların başında da düşük likidite ve yüksek slipajlı kripto paralar olduğu söylenebilir. Buna ek olarak sosyal medya ve aranmalar da çok büyük katkı sağlıyor gibi görünüyor. “Pepecoin” odaklı Google Trend aramaları sadece 1 haftalık süreçte 3’ten 100’e kadar yükselerek aranma rekorları kırıldığını da gözler önüne seriyor.

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