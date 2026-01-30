Kripto Para

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh Kripto Paralara Nasıl Bakıyor?

Özet

  • Kevin Warsh kripto para dostu bir isim.
  • Temmuz ayında katıldığı bir etkinlikte Warsh, Bitcoin'in Federal Rezerv'in ekonomiyi yönetme kabiliyetine sistemik bir tehdit oluşturduğu fikrini reddetti.
  • Warsh algo stablecoin Basis’in erken dönem yatırımcılarından ve kripto para ETF ihraççısı Bitwise’da danışmanlık rolünde de bulundu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump adayını resmen açıkladı ve Hassett’in yerine Warsh’ı aday göstererek Powell’dan sonraki Fed başkanını belirledi. Senatör Warren şimdiden ortalığı ayağa kaldırıyor. Peki Kevin Warsh kripto paralara nasıl bakıyor? Trump neden Hassett’i değil de Warsh’ı seçti merak edilen tüm detayları hızlıca ele alalım.

İçindekiler
1 Warren’in İtirazı ve Hassett
2 Kevin Warsh Kripto Para Dostu

Warren’in İtirazı ve Hassett

Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren Trump’ın açıklamasının hemen ardından Warsh’a karşı pozisyon aldı.

ABD Senatörü Warren “Warsh’ın seçilmesi, Trump’ın Fed’i kontrol etmeye çalışmasının son adımıdır” dedi. Ayrıca Cumhuriyetçi Parti’nin Warsh’ı engellemesini öneriyor, ta ki Powell soruşturması düşene kadar.

Peki neden herkesin beklediği Hassett değil de Warsh seçildi? Trump bu konuda da açıklama yaptı.

“Kıymetli Kevin Hassett’in Fed Başkanı olarak atanacağına dair büyük spekülasyonlar vardı ve o da harika bir başkan olacaktı, ama dürüst olmak gerekirse, Beyaz Saray’da benimle ve ekibimle birlikte o kadar olağanüstü bir iş çıkarıyor ki, onu bırakmak istemedim. Kevin tarif edilemez derecede iyi, bu yüzden deyimdeki gibi, “daha iyisini yapamıyorsan, düzeltmeye çalışma!” Harika iş çıkardığın için teşekkürler Kevin! Başkan DJT”

Kevin Warsh Kripto Para Dostu

Kripto para yatırımcılarının asıl merak ettiği konu yeni Fed başkanı olacak Warsh’ın kripto paralara nasıl baktığı. 55 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yılları arasında George W. Bush ve Barack Obama başkanlıkları döneminde Fed’de göre yapmıştı. Kripto paralara karşı ılımlı ve Bitcoin için destekleyici pozisyon alan Warsh tam da yatırımcıların arzulayacağı türden bir başkan olacak.

Temmuz ayında katıldığı bir etkinlikte Warsh, Bitcoin’in Federal Rezerv’in ekonomiyi yönetme kabiliyetine sistemik bir tehdit oluşturduğu fikrini reddetti.

Bitcoin beni rahatsız etmiyor. Bitcoin’i, politika yapıcıların doğru ve yanlış yaptıkları konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilecek önemli bir varlık olarak görüyorum. Bitcoin, doların yerini almaz. Bence Bitcoin, politika için genellikle çok iyi bir denetleyici olabilir.”

Üstelik Warsh algo stablecoin Basis’in erken dönem yatırımcılarından ve kripto para ETF ihraççısı Bitwise’da danışmanlık rolünde de bulundu. Yani kripto para endüstrisiyle direkt olarak bağlantılı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Yasa Dışı Bahis Dosyasında Çarpıcı Kripto Para Detayı: Baronun 460 Milyon Euro’luk Hesapları Donduruldu
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralar ve Bitcoin Neden Düşüyor? Şaşırtıcı Olmayan Neden Açığa Çıktı
