Kripto Para Hukuku

Yasa Dışı Bahis Dosyasında Çarpıcı Kripto Para Detayı: Baronun 460 Milyon Euro’luk Hesapları Donduruldu

Özet

  • Yasa dışı bahis soruşturmasında Veysel Şahin’in mali faaliyetleri mercek altına alındı.
  • MASAK raporları doğrultusunda çok sayıda malvarlığına el konuldu.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin’e ait 460 milyon Euro değerindeki kripto paranın dondurularak iade sürecinin başlatıldığını açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilen Veysel Şahin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çekici bir mali tedbir uyguladı. MASAK analizleri doğrultusunda ilerleyen dosyada şüpheliye ait çok sayıda finansal unsur için el koyma kararı verildi. Soruşturma süreci kapsamında 460 milyon Euro değerindeki kripto paranın yurt dışındaki hesaplarda dondurulduğu ve Türkiye’ye iadesi için işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İçindekiler
1 MASAK Bulguları Soruşturmanın Yönünü Belirledi
2 460 Milyon Euro’luk Kripto Para Yurt Dışında Donduruldu

MASAK Bulguları Soruşturmanın Yönünü Belirledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde yasa dışı bahis oynatılması ve bu platformlara altyapı sağlanması iddiaları mercek altına alındı. MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları şüphelinin suçtan kaynaklanan gelir elde ettiğine dair güçlü emareler ortaya koydu. Bu tespitler doğrultusunda soruşturma 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında derinleştirildi.

Savcılık kaynaklarına yansıyan bilgilere göre mali akışların izlenmesi sonucunda haksız kazançla ilişkilendirilen çok sayıda varlık tespit edildi. Bu çerçevede şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket hisseleri, ortaklık payları ile banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplar hakkında işlem başlatıldı. Kripto para piyasasında ve borsalarda bulunan kripto paralar da soruşturma kapsamına dahil edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan talepler Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilerek el koyma kararları onaylandı. Böylece mali unsurların el değiştirmesinin ve aklanmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

460 Milyon Euro’luk Kripto Para Yurt Dışında Donduruldu

Soruşturma sürecinde en dikkat çeken gelişme şüpheliye ait olduğu belirlenen yüksek tutarlı kripto paralar oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Veysel Şahin’in küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketler bünyesinde bulunan hesaplarında yaklaşık 460 milyon Euro değerinde kripto para tespit edildi. Söz konusu varlıkların bulunduğu global şirket tarafından hesaplar donduruldu.

Yetkili birimler dondurma işleminin ardından kripto paraların Türkiye’ye iadesi için hukuki ve teknik sürecin devam ettiğini açıkladı. Uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülen süreçte ilgili ülke makamlarıyla temasların sürdüğü bildirildi. Savcılık kripto paraların soruşturma dosyasına dahil edilmesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, mali suçlarla mücadelede kripto paraların da etkin biçimde takip edildiğini ortaya koydu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
