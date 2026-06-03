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Kripto Para

Kripto para piyasasının değeri 24 saatte %5,4 gerileyerek 2,37 trilyon dolara indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kripto para piyasasının değeri 24 saatte %5,4 düşerek 2,37 trilyon dolara indi.
  • 📉 Bitcoin 2026 Nisan başından bu yana ilk kez 66.900 dolara kadar geriledi ve $BTC’de satış baskısı arttı.
  • 🧭 Analistler 65.000 dolar ile 61.800 dolar aralığını Bitcoin için kritik destek bölgesi olarak izliyor.
  • 🪙 Stabilcoin hakimiyetinin %7,16 yükselmesi, yatırımcıların riskten kaçındığını gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto para piyasasında satış baskısı son 24 saatte belirgin biçimde arttı. CoinGecko verilerine göre küresel piyasa değeri %5,4 düşüşle 2,37 trilyon dolara geriledi. Bitcoin bu süreçte 66.900 dolara kadar inerek nisan ayının başından bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Sosyal medya platformlarında risk iştahının zayıfladığı, yatırımcı duyarlılığının ise hızla bozulduğu aktarıldı.

İçindekiler
1 Bitcoin’de likidite boşluğu öne çıktı
2 Duyarlılık ve destek seviyeleri yakından izleniyor
3 Teknik göstergeler altcoinlerde de zayıflığa işaret etti
4 Makro göstergeler karışık sinyal verdi

Bitcoin’de likidite boşluğu öne çıktı

Piyasanın son düşüşünde Bitcoin’in üç gün içinde yaklaşık 8.500 dolar değer kaybederek 74.000 dolardan 65.500 dolara kadar çekilmesi dikkat çekti. Kripto veri hesabı CoinAnk, aşağı yönlü hareket sırasında destek olarak görülen seviyelerin hızla aşıldığını ve mevcut fiyatın altında kayda değer likiditenin büyük ölçüde tükendiğini belirtti. CoinAnk, kripto piyasalarına ilişkin veri ve analiz paylaşan bir hesap olarak biliniyor.

Mini sözlük: Likidite, bir varlığın fiyatı sert biçimde bozulmadan ne kadar kolay alınıp satılabildiğini anlatır. Likidite duvarı ise belirli bir fiyat aralığında biriken yoğun alım ya da satım emirlerini ifade eder.

Aynı analize göre 69.000 ile 75.000 dolar arasında yoğun bir likidite duvarı bulunuyor ve bu bölgedeki tepe yoğunluğun 243,74 milyon dolara ulaştığı hesaplanıyor. Fiyat düştükçe bu aralıkta yeni kısa pozisyonların birikmesi, yukarı yönlü hareketi daha da zorlaştıran bir unsur olarak öne çıktı.

CoinAnk verilerine göre Bitcoin mevcut fiyatın altında belirgin likiditeyi büyük ölçüde tüketti, 69.000 ile 75.000 dolar aralığında ise 243,74 milyon dolarlık yoğun bir emir birikimi oluştu.

Duyarlılık ve destek seviyeleri yakından izleniyor

Zincir üstü veri şirketi Santiment, Bitcoin 66.900 doları test ederken sosyal medya duyarlılığının “aşırı korku” bölgesine geçtiğini bildirdi. Şirket ayrıca Michael Saylor’ın öncülük ettiği Strategy kaynaklı Bitcoin satışlarını son gerilemenin başlıca tetikleyicilerinden biri olarak değerlendirdi. Santiment, piyasa duyarlılığı ve zincir üstü ölçümler üzerine çalışan bir analiz şirketi olarak öne çıkıyor.

Santiment, sosyal medyadaki yoğun kötümserliğin zaman zaman bireysel yatırımcıların piyasadan çekildiğine işaret ettiğini, bunun da bazı dönemlerde kısa süreli tepki yükselişlerinden önce görülebildiğini kaydetti.

Analist Neel, piyasada iki aylık kazanımın yalnızca 22 günde silindiğini belirtti. Neel’e göre Bitcoin için 65.000 dolar seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor. Daha güçlü destek ise haftalık 200 günlük hareketli ortalamaya yakın olan 61.800 dolar civarında görülüyor. Ethereum tarafında 1.800 dolar ve 1.400 dolar seviyeleri izlenen başlıca destek bölgeleri arasında yer aldı.

Varlıkİzlenen seviyeNot
Bitcoin65.000 dolarKritik destek
Bitcoin61.800 dolarDaha güçlü destek, haftalık 200 günlük ortalama yakınında
Ethereum1.800 dolarİlk destek bölgesi
Ethereum1.400 dolarAlt destek bölgesi

Teknik göstergeler altcoinlerde de zayıflığa işaret etti

Piyasa analisti Aaron Dishner, Bitcoin’in salı gününü %6,5 kayıpla kapattığını, RSI göstergesinin ise 10 seviyesine inerek 5 Şubat’taki 8,95 dip değerine yaklaştığını söyledi. Dishner’a göre momentum halen satıcılardan yana. İşlem hacmi artmış olsa da ocak sonu ile şubat başındaki sert satış dönemindeki kadar yüksek seviyelere henüz ulaşmadı.

Ethereum’da görünümün görece daha zayıf olduğu değerlendirildi. Dishner, ETH’nin salı günü %7,3 düşerek 1.846 dolardaki tarihsel destek alanına indiğini, RSI göstergesinin de 11,48 seviyesine gerilediğini belirtti. Bu tablo, Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla daha fazla baskı altında kalabileceğine işaret eden unsurlardan biri olarak gösterildi.

Altcoin cephesinde de uyarı işaretleri öne çıktı. Dishner, XRP’de salı günü ikinci TBO kırılımının teyit edildiğini, benzer yapının daha önce %30’luk düşüşten önce görüldüğünü söyledi. BNB’nin günlük TBO bulutunun alt bandına kadar geri çekildiği, SOL’de ilk TBO kırılımının oluştuğu ve ADA’da üçüncü kırılımın kaydedildiği aktarıldı.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. TBO ise haberde ayrıntısı verilmeyen, analistin kendi teknik modelinde kullandığı bir kırılım yapısını ifade ediyor.

Makro göstergeler karışık sinyal verdi

Dishner ayrıca Bitcoin hakimiyetinin mayıs ortasından bu yana yaklaşık %4 gerilediğini ve günlük RSI göstergesinin 5,56 gibi çok düşük bir seviyede kapandığını belirtti. Buna karşılık stabilcoin hakimiyeti %7,16 yükseldi. Bu hareket, yatırımcıların düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmek yerine daha korunaklı varlıklara yöneldiğine işaret etti.

Makro tarafta ise dolar endeksinin güçlü görünümünü koruduğu, altının yatay seyrettiği ve Bitcoin gerilerken PAXG/BTC oranının yükseldiği kaydedildi. S&P vadeli işlemlerinde yukarı yönlü eğilim sürerken momentum göstergelerinde negatif uyumsuzluk görülmesi, yatırımcıların küresel piyasalarda birbirinden ayrışan sinyallerle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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