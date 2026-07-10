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Kripto Para

Demokrat senatörler, Trump’ın kripto varlıkları için oturum çağrısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Beş Demokrat senatör, Trump'ın kripto varlıkları için komite oturumu çağrısı yaptı.
  • 📌 Senatörler, ulusal güvenlik ve dış etki risklerinin araştırılmasını istiyor.
  • 🪙 Senato'da dijital varlık düzenlemesi görüşülürken etik şartları yeniden tartışmaya açıldı ve $BTC dışındaki siyasi bağlar da öne çıktı.
  • 🏛️ Fed'in 31 Aralık 2030'a kadar CBDC çıkarmasını yasaklayan düzenleme cumartesi günü yasalaşacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD Senatosu’ndaki beş Demokrat senatör, Başkan Donald Trump’ın kripto para varlıklarının ulusal güvenlik boyutunun araştırılması için komite oturumları düzenlenmesini istedi. Çağrı, Senato’nun dijital varlık piyasasına ilişkin düzenleme başlıklarını değerlendirdiği bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 Ulusal güvenlik ve etik tartışması öne çıktı
2 CLARITY tasarısında destek arayışı sürüyor
3 CBDC yasağı imzaya gerek kalmadan yürürlüğe giriyor

Ulusal güvenlik ve etik tartışması öne çıktı

Senatörlerin ortak bildiriminde, Trump’ın kripto varlıkları ile Birleşik Arap Emirlikleri ya da kimliği bilinmeyen üçüncü tarafların başkan üzerindeki olası etkisinin incelenmesi talep edildi. İmzacı isimler, bu başlığın yalnızca etik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da ele alınması gerektiğini savundu.

Beş Demokrat senatör, ilgili komitelerin Trump’ın kripto varlıklarının ulusal güvenlik sonuçlarını ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bilinmeyen üçüncü tarafların olası etkisini araştıracak oturumlar yapmasını istedi.

Richard Blumenthal da çağrıyı destekleyen senatörler arasında yer aldı. Blumenthal, Connecticut eyaletini temsil eden Demokrat bir senatör olarak özellikle denetim ve hesap verebilirlik başlıklarında öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Demokratlar hem Senato’da hem de Temsilciler Meclisi’nde azınlıkta bulunduğu için, kendi başlarına oturum açma ve denetim sürecini yönlendirme imkanları Cumhuriyetçilere kıyasla daha sınırlı kalıyor. Buna karşın Senato kuralları, bir tasarının usul engelini aşarak ilerleyebilmesi için 60 oya ihtiyaç duyduğundan, Cumhuriyetçilerin bazı Demokrat senatörlerin desteğini alması gerekebilir.

CLARITY tasarısında destek arayışı sürüyor

Dijital varlık piyasasının yapısına ilişkin CLARITY düzenlemesi bu nedenle iki parti arasındaki pazarlığın merkezinde yer alıyor. Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis tasarının ilerlemesini desteklemeyi sürdürürken, çok sayıda Demokrat isim açık etik hükümleri olmadan destek vermeyeceği mesajını verdi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, Trump’ın kripto bağlantılarının yasama sürecini daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill de benzer bir değerlendirme yaptı. Hill, 2025 yılında tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesine destek veren isimlerden biri olarak, Trump’ın bu alandaki bağlantılarının süreci zorlaştırdığını kaydetti.

CBDC yasağı imzaya gerek kalmadan yürürlüğe giriyor

Demokrat senatörlerin çağrısı, ABD Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2030’a kadar merkez bankası dijital parası çıkarmasını veya oluşturmasını yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sadece saatler önce yapıldı. Söz konusu hüküm, iki partinin destek verdiği bir konut yasasının içinde yer alıyor.

Trump, bu yasa için planlanan imza törenini iptal etti ve tasarıyı veto etmedi. ABD’deki yasal süreç uyarınca başkanın 10 gün içinde imzalamadığı ve veto da etmediği tasarılar belirli koşullarda otomatik olarak yasalaşabiliyor. Bu nedenle CBDC yasağının cumartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Mini sözlük: CBDC, merkez bankalarının doğrudan ihraç ettiği dijital ulusal para birimini ifade eder. Kripto paralardan farklı olarak bu yapılar merkezi kurumlar tarafından kontrol edilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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