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Kripto Para

Japonya Başbakanı Takaichi, adını taşıyan kripto token ile bağını reddetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, adını taşıyan kripto token ile bağını reddetti.
  • 🧩 Tartışma, baş kamu sekreteri Kinoshita’nın proje çevresiyle temas kurup kurmadığı sorusuna odaklandı.
  • 💬 Kinoshita, görüşmelerde kripto varlık değil uygulama puanlarının kastedildiğini düşündüğünü söyledi.
  • ₿ Japonya, $BTC fonlarını 2028’e kadar onaylayabilecek bir çerçeve üzerinde ilerliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, adını taşıyan yeni bir kripto token ile herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladı. Takaichi, Japonya Ulusal Diyeti’nin alt kanadındaki oturum sırasında söz konusu token’dan haberdar olmadığını bildirdi. Takaichi, Japon siyasetinde öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor ve son dönemde ülkenin Web3 ile blokzincir politikalarına verdiği destekle de dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Odak noktası sekreterlik bağlantısı oldu
2 Japonya’nın Web3 politikası gündemde
3 ETF beklentisi sürüyor

Odak noktası sekreterlik bağlantısı oldu

Tartışmanın merkezinde, piyasaya sürülen Sanae Token ile Başbakanlık çevresi arasında dolaylı bir temas olup olmadığı yer alıyor. Adını tanınmış kişilerden alan çok sayıda token piyasaya çıkarken, bu olayda öne çıkan unsurun Takaichi’nin baş kamu sekreteri Tsuyoshi Kinoshita ile bağlantı iddiası olduğu görülüyor.

Token’ın, iş insanı Ken Matsui ile bağlantılı kişiler tarafından geliştirildiği aktarıldı. Kinoshita ise Matsui ile bağlantılı işletmecilerle iletişim kurduğunu kabul etti. Ancak Kinoshita, görüşmeler sırasında kullanılan ifadenin bir kripto varlığı değil, uygulama puanlarını anlattığını düşündüğünü söyledi.

Kinoshita, Ken Matsui ile bağlantılı işletmecilerle iletişim kurduğunu kabul ederken, kullanılan ifadenin kripto token değil uygulama puanları anlamına geldiğini düşündüğünü kaydetti.

Bu nedenle tartışma, başbakanın yakın çevresinden bir ismin projeyle bilinçli biçimde temas kurup kurmadığı sorusuna odaklandı. Şu aşamada Takaichi’nin doğrudan bilgi sahibi olduğuna işaret eden bir açıklama bulunmuyor.

Japonya’nın Web3 politikası gündemde

Takaichi, genel olarak Japonya’da Web3 ve blokzincir alanındaki gelişmeleri destekleyen bir siyasi çizgi izliyor. Hükümetin kripto politikası, tokenizasyon başta olmak üzere dijital varlık ekosistemini büyütmeyi hedeflerken, yetkisiz token ihracı ve dolandırıcılığa karşı koruyucu önlemleri de sıkılaştırıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, bir varlığın veya hakkın dijital token biçiminde temsil edilmesi anlamına gelir. Web3 ise blokzincir tabanlı, kullanıcı sahipliğini ve merkeziyetsiz yapıları öne çıkaran internet yaklaşımını ifade eder.

Bu çerçevede Japonya, kripto piyasasını tamamen dışlayan bir yaklaşım yerine, yeniliği teşvik ederken denetimi de artıran bir çizgi izliyor. Sanae Token etrafındaki tartışma da kamuoyunda, siyasi isimleri çağrıştıran dijital varlıkların nasıl sunulduğu ve hangi sınırlar içinde piyasaya çıkarıldığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ETF beklentisi sürüyor

Japonya’da kripto düzenlemelerine ilişkin daha geniş çerçevede, Maliye Bakanı Satsuki Katayama’nın kısa süre önce kripto borsa yatırım fonlarının onay sürecinde ilerleme kaydedildiğini söylediği belirtildi. Bu yaklaşım, ABD’deki gelişmelerin ardından Japonya’nın da benzer ürünlere kapı aralayabileceğine işaret ediyor.

Ülkede ilk Bitcoin fonunun 2028 yılına kadar onay alabileceği konuşulurken, siyasi isimlerle ilişkilendirilen token girişimlerine yönelik tartışmaların da düzenleyici hassasiyeti artırabileceği değerlendiriliyor.

Takaichi, alt kanattaki oturumda adını taşıyan token’dan haberdar olmadığını belirterek projeyle ilişkilendirilmesini reddetti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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