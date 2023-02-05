Bitcoin'de gelen son veriler yeni bir rekorun kırıldığına işaret etti. 220 Milyar dolar değerinde Bitcoin acaba şimdi ne durumda?

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin 2022’de, hesaplarda tutulan BTC sayısına da yansımış olan bir yükseliş eğilimi yaşadı. Bitcoin’in biriktirilmesi ya da uzun vadeli olarak cüzdanlara çekilmesi, sahiplerinin 2022 öncesi fiyat seviyelerine dönüş beklentisiyle Şubat ayı başında yeni bir rekora ulaştı.

Bitcoin’in %49’u Uzun Vadeli Elde Tutuluyor

Analitik firması Glassnode’un verilerine göre, toplam Bitcoin arzının %49’u iki yıldan uzun bir süre aynı cüzdanda kaldı. Bu, yazı yazıldığı sırada 9,45 milyondan fazla Bitcoin’e veya yaklaşık 220 milyar dolara eşdeğerdi.

Glassnode bu eğilimi, önceki zirvenin 2020’nin son çeyreğinde ve 2021’in başında geldiğini gösteren bir grafikle daha da açık bir biçimde ifade edildi. Zirve 2021’in boğa piyasası sırasında sona erdi çünkü BTC’nin fiyatı yükseldikçe yatırımcılar satış yapmaya başladı.

Bitcoin’in değerindeki büyük düşüşten sonra, gösterge düştü ve geçen yılın çoğunda sabit kaldı. Bu da Bitcoin sahiplerinin ayı piyasasının ortasında varlıklarını taşımadan önce fiyat artışı beklemeye karar verdiği anlamına geliyordu.

Ancak bu eğilim Aralık ayından bu yana değişti ve Bitcoin’in değerindeki istikrarlı artışa bağlı olarak önemli bir artış yaşandı. Şu anda, Bitcoin’lerin %49’u iki yıldır hareket ettirilmedi ve BTC için yeni bir yükseliş döngüsüyle karşı karşıya olduğumuz için yatırımcılar zamanlarını bekliyor olabilir.

Bitcoin İçin Yükseliş Göstergesi

Yatırımcıların coin’lerine sadık kalması Bitcoin için bir yükseliş göstergesi olarak yorumlanabilir ve lider kripto para birimine hala çok fazla güven duyulduğunu gösteriyor olabiilr. Bitcoin piyasayı hareketlendiren birincil unsur olarak kabul ediliyor ve birçok kurum bu varlığı bilançolarında tutuyor. Aynı zamanda Bitcoin, El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yasal bir ödeme aracı olarak kabul ediliyor. Bunun yanı sıra birçok ülke dijital para birimini ulusal para birimleri listesine eklemeyi düşünmekte.

BTC, devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşında da bir bağış aracı olarak kullanıldı ve son yükseliş döngüsü, benimsenmesi için daha fazla sebep yaratabilir. Bu yılın başından bu yana Bitcoin yaklaşık %38 artış gösterdi ve kısa süre önce Ağustos 2022’den bu yana ilk kez 23.000 dolar fiyat sınırını aştı.

Uzun vadeli yatırımcılar, fiyat yeni seviyelere ulaşmaya devam ettikçe muhtemelen daha yüksek seviyelerde kar almaya hazırlanıyor olabilir. Ocak ayının başlarında, kârda olan Bitcoin adreslerinin miktarı yeni seviyelere ulaştı ve adreslerin %68’i artık kârda.

Bu durum en son 2022 yılının ortalarında, BTC fiyatı yaklaşık 40.000 dolar iken ve keskin bir düşüş yaşarken gerçekleşmişti. Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda uzun bir yükseliş dönemine girebileceğimize dair bir eğilim var.

Bununla birlikte, bazıları yılın ilk çeyreğinin, yılın ikinci yarısında önemli bir fiyat artışından önce BTC fiyatında bir konsolidasyona tanık olacağına inanıyor. Bunun geçici bir fiyat artışı mı yoksa büyük bir boğa koşusu mu olduğunu görmek ilginç olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.