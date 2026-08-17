Ondo Finance, 1 milyar dolarlık tokenized stock eşiğini aştı

Ondo Finance ekosisteminin yerel tokeni ONDO, kritik destek bölgesinde tutunmaya çalışırken fiyat görünümünde teknik olarak dikkatle izlenen bir eşik öne çıktı. ONDO, yazım sırasında 0.3279 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi 0.3279 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.59 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlense de fiyat yapısı ile ağ tarafındaki gelişmeler, olası yön değişimine ilişkin beklentileri canlı tutuyor.

Teknik görünümde 0.3000 dolar öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto Zee, ONDO fiyatının günlük grafikte alçalan kanal içinde hareket etmeyi sürdürdüğünü ve 0.3000 dolar çevresindeki talep bölgesini test ettiğini belirtiyor. Bu bölgenin korunması halinde alıcıların yeniden güç kazanabileceği, böylece fiyatın kanalın üst bandına doğru toparlanma denemesi yapabileceği değerlendiriliyor.

Crypto Zee, 0.3000 dolar çevresindeki desteğin korunmasının alıcıların kontrolü yeniden ele alması açısından belirleyici olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda toparlanma zemininin güçlenebileceğini aktarıyor.

Alçalan kanalın yukarı yönlü kırılması halinde 0.4500 dolar seviyesi bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Buna karşılık 0.3000 dolar desteğinin kaybedilmesi ve yakın dirençlerin aşılamaması, kısa vadede zayıf görünümün devamına işaret edebilir. Bu nedenle piyasanın bir sonraki adımı büyük ölçüde alıcıların bu bölgeyi savunup savunamayacağına bağlı kalıyor.

Tokenizasyon tarafında 1 milyar dolarlık eşik

Fiyat grafiğinin yanında, Ondo Finance tarafında öne çıkan bir diğer gelişme tokenleştirilmiş hisse senedi hacmi oldu. RWA Foundation verilerine göre Ondo Finance üzerinde tokenleştirilmiş hisse senetlerinin toplam değeri 1 milyar doları aştı. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesine odaklanan bir finans platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil veya fon gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesini ifade eder. Tokenleştirilmiş hisse senedi ise bu yapının hisse senetlerine uygulanmış halidir.

Bu eşik, geleneksel yatırım araçlarının zincir üstü ortama taşınmasına yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda klasik piyasa altyapısı ile blokzincir tabanlı ürünler arasındaki bağın güçlendiğine işaret ediyor. Gelişmenin, hızla büyüyen tokenizasyon pazarında Ondo Finance’ın konumunu desteklemesi ve zincir üstü hisse ürünlerinin kullanımını artırması bekleniyor.

Piyasa havası temkinli kalıyor

Buna rağmen ONDO tarafındaki kısa vadeli görünüm net biçimde yön kazanmış değil. Genel kripto para piyasasında görülen zayıflık ve Bitcoin fiyatındaki aşağı yönlü hareket, ONDO üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor. Bu nedenle teknik destek ile ağ büyümesine ilişkin olumlu sinyaller bulunsa da fiyatın bir sonraki yönü, destek bölgesinin korunup korunamayacağına göre şekillenecek.

Ondo Finance üzerindeki tokenleştirilmiş hisse senedi değerinin 1 milyar doları aşması, geleneksel varlıkların blokzincire taşınmasına yönelik talebin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Alıcıların 0.3000 dolar bandını savunması durumunda ONDO, yakın direnç alanlarını ve alçalan kanalın üst çizgisini yeniden test edebilir. Tersi senaryoda ise mevcut nötr görünüm aşağı yönlü baskıyla yer değiştirebilir.