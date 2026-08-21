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ONDO

Ondo Finance’ta üçgen sıkışması, 0,70 dolar hedefini gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ondo Finance'ta sıkışan fiyat yapısı, $ONDO için 0,70 dolar ihtimalini öne çıkardı.
  • 📈 ONDO son 24 saatte %6,28 yükseldi ve 0,40 ile 0,45 dolar direnci izlenmeye başladı.
  • 🏦 Ondo Stocks'ta TVL 1 milyar doları, toplam işlem hacmi ise 27 milyar doları aştı.
  • 🔎 USDY arzının 2,15 milyar dolara çıkması, ekosistemdeki büyümenin sürdüğünü gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ondo Finance’in yerel tokeni ONDO, teknik görünüm ve ağdaki büyüme verileriyle yatırımcıların odağına yerleşti. Varlık, haberin yayımlandığı sırada 0,3581 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 153 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,73 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte kaydedilen %6,28’lik yükseliş, fiyat yapısındaki toparlanma işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı
2 Tokenize varlık tarafında büyüme hızlandı
3 Piyasa desteğiyle izlenen senaryo netleşiyor

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı

Kripto analisti Crypto With Gopal, ONDO’nun geniş bir üçgen formasyonu içinde sıkıştığını ve bu yapının güçlü bir teknik kırılma ihtimaline işaret ettiğini belirtiyor. Formasyonda daha yüksek diplerin oluşması ve fiyat aralığının giderek daralması, alım ve satım baskısının belirli bir noktada yoğunlaştığını gösteriyor.

Fiyatın üçgenin alt bandına yakın seyretmesi, destekten gelebilecek olası tepkiyi daha önemli hale getiriyor. Kısa vadede 0,28 ile 0,30 dolar aralığı destek bölgesi olarak izlenirken, 0,40 ile 0,45 dolar bandı direnç alanı olarak öne çıkıyor.

Crypto With Gopal, ONDO’da fiyat hareketinin daralan üçgen içinde sıkıştığını, üst trend çizgisinin aşılması halinde yükselişin ivme kazanabileceğini değerlendiriyor.

Analize göre yükselen üçgenin üst çizgisi hacimli biçimde aşılırsa, fiyatın 0,70 dolara doğru yeni bir hareket başlatması mümkün olabilir. Buna karşılık, direnç bölgesinin geçilememesi halinde tokenin mevcut bant içinde kalmayı sürdürmesi beklenebilir.

Tokenize varlık tarafında büyüme hızlandı

Fiyat görünümünün yanında, Ondo Finance ekosistemindeki genişleme de dikkat çekiyor. Ondo Finance, geleneksel finans ürünlerini blokzincir üzerinde temsil etmeye odaklanan bir proje olarak tokenize finansal araçlara yönelik talebin arttığı bir dönemde büyümesini sürdürüyor.

Mini sözlük: RWA, yani gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil veya fon gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde tokenize edilmiş halini ifade eder. TVL ise bir protokolde kilitli toplam varlık değerini gösteren temel bir ölçüttür.

Şirketin paylaştığı verilere göre Ondo Stocks’un kilitli toplam varlık değeri 1 milyar doları aştı. Platformda 440’tan fazla hisse senedi ve ETF üzerinden toplam 27 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldı. Bu tablo, blokzincir tabanlı finansal ürünlere yönelik ilginin güçlendiğine işaret ediyor.

MetrikSeviye
Ondo Stocks TVL1 milyar doların üzeri
Toplam işlem hacmi27 milyar dolar
İşlem gören ürün sayısı440’tan fazla hisse ve ETF
Transfer hacmi2,82 milyar dolar
USDY arzı2,15 milyar dolar

Ekosistemdeki hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Transfer hacmi aylık bazda %25 artarak 2,82 milyar dolara yükseldi. USDY arzı ise 12 farklı ağda 2,15 milyar dolara ulaştı. Son 30 günde %20 büyüyen holder sayısı da 200 bin eşiğini geçti.

Piyasa desteğiyle izlenen senaryo netleşiyor

ONDO’daki teknik görünüm, ekosistem verilerindeki artış ve kripto piyasasındaki genel toparlanma aynı dönemde öne çıktı. Bitcoin‘deki yukarı yönlü hareketin de risk iştahını desteklediği görülüyor. Bu çerçevede, 0,40 ile 0,45 dolar bandının güçlü hacimle aşılması halinde ONDO’da yönün daha belirgin biçimde yukarı dönebileceği değerlendiriliyor.

0,40 ile 0,45 dolar aralığının üzerinde gerçekleşecek güçlü bir kırılma, ONDO’da 0,70 dolara uzanabilecek bir toparlanma hareketini tetikleyebilir.

Buna karşılık direnç bölgesinin aşılamaması, fiyatın sıkışık yapı içinde kalmasına yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar hem teknik teyidi hem de tokenize varlıklardaki büyümenin bu bariyerleri aşmaya yetip yetmeyeceğini yakından izliyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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