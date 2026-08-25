Ondo Finance, tokenleştirilmiş ETF büyümesiyle güç kazandı

Ondo Finance’in yerel varlığı ONDO, alıcıların kritik bir talep bölgesini korumasının ardından yeniden güçlenme sinyali verdi. Fiyattaki kısa vadeli zayıflığa rağmen, tokenleştirilmiş ETF alanında artan ilgi hem projenin görünümünü hem de piyasa yapısını destekliyor. Ondo Finance, blokzincir tabanlı geleneksel yatırım ürünleri geliştiren bir finans platformu olarak biliniyor.

Fiyat yapısında toparlanma sinyali

ONDO, haberin hazırlandığı sırada 0,3723 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 189,45 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,81 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte yüzde 2,75 oranında geri çekilme yaşansa da, teknik görünümde olası bir yön değişimine işaret eden unsurlar öne çıktı.

Kripto para analisti LAR, ONDO fiyatının daha önce belirlenen limit emir bölgesine temas ettikten sonra alıcılardan güçlü tepki aldığını aktarıyor. Analiste göre bu hareket, piyasa yapısını yükseliş yönlü emir akışına çevirdi ve talebin kademeli biçimde güçlenebileceğine işaret ediyor.

Analist LAR, ONDO’nun önceden izlenen limit emir bölgesinden aldığı tepkinin piyasa yapısını yükseliş lehine çevirdiğini ve daha yüksek fiyat seviyelerinde likidite birikimi oluşabileceğini vurguluyor.

LAR’ın ilk hedefi, 0,4880 dolar seviyesindeki alış yönlü likidite bölgesi oldu. Bu seviye, mevcut fiyatla karşılaştırıldığında yüzde 30’u aşan bir yükseliş alanına işaret ediyor. Analist, yukarı yönlü senaryonun korunabilmesi için mevcut yükseliş yapısının bozulmaması gerektiğini düşünüyor.

Tokenleştirilmiş ETF tarafında büyüme

Token Terminal verileri, Ondo Finance’in tokenleştirilmiş ETF pazarında ivme kazandığını gösterdi. Platformun tokenleştirilmiş fonları son bir ayda 20 milyon dolarlık ek piyasa değeri üretti. Bu artış, Ondo’yu ilgili segmentte piyasa değeri en fazla büyüyen oyunculardan biri haline getirdi.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş ETF, geleneksel bir borsa yatırım fonunun blokzincir üzerinde temsil edilen dijital sürümünü ifade eder. Bu yapı, yatırım ürünlerinin daha hızlı transfer edilmesine ve zincir üstünde takip edilebilmesine imkan tanır.

Gösterge Seviye ONDO fiyatı 0,3723 dolar 24 saatlik işlem hacmi 189,45 milyon dolar Piyasa değeri 1,81 milyar dolar Analistin hedef seviyesi 0,4880 dolar Son 1 aydaki ek fon büyüklüğü 20 milyon dolar

Söz konusu büyüme, yatırımcıların blokzincir üzerinden sunulan geleneksel yatırım araçlarına ilgisinin arttığını ortaya koydu. Piyasada zincir üstü finansal ürünlere yönelimin güçlenmesi, Ondo Finance gibi bu alanda faaliyet gösteren platformların daha fazla dikkat çekmesine yol açıyor.

Token Terminal verileri, Ondo Finance’in tokenleştirilmiş fonlarında son bir ayda 20 milyon dolarlık ek piyasa değeri oluştuğunu ve şirketin bu alanda öne çıktığını gösteriyor.

Kritik direnç bölgesi izleniyor

Buna karşın ONDO fiyatı kısa vadede aşağı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Yine de kripto para piyasasındaki genel görünümdeki iyileşme korunursa, varlıkta direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte yeni bir kırılma görülebilir.

Önümüzdeki süreçte fiyatın yönü, yükseliş yapısının korunmasına ve direnç seviyelerinin kalıcı biçimde geçilip geçilemeyeceğine bağlı olacak. Olası bir yukarı yönlü kırılmada 0,488 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Satış baskısının artması halinde ise destek bölgesinin yeniden test edilmesi ihtimali masada kalıyor.