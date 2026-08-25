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ONDO

Ondo Finance, tokenleştirilmiş ETF büyümesiyle güç kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ondo Finance, tokenleştirilmiş ETF büyümesiyle yeniden öne çıktı.
  • 📈 Analist LAR, $ONDO’da 0,488 dolar likidite bölgesini izliyor.
  • 💰 Ondo’nun tokenleştirilmiş fonları son bir ayda 20 milyon dolar büyüdü.
  • 🔎 Kısa vadede destek korunursa fiyat yapısında kırılma ihtimali güçlenebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ondo Finance’in yerel varlığı ONDO, alıcıların kritik bir talep bölgesini korumasının ardından yeniden güçlenme sinyali verdi. Fiyattaki kısa vadeli zayıflığa rağmen, tokenleştirilmiş ETF alanında artan ilgi hem projenin görünümünü hem de piyasa yapısını destekliyor. Ondo Finance, blokzincir tabanlı geleneksel yatırım ürünleri geliştiren bir finans platformu olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Fiyat yapısında toparlanma sinyali
2 Tokenleştirilmiş ETF tarafında büyüme
3 Kritik direnç bölgesi izleniyor

Fiyat yapısında toparlanma sinyali

ONDO, haberin hazırlandığı sırada 0,3723 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 189,45 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,81 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte yüzde 2,75 oranında geri çekilme yaşansa da, teknik görünümde olası bir yön değişimine işaret eden unsurlar öne çıktı.

Kripto para analisti LAR, ONDO fiyatının daha önce belirlenen limit emir bölgesine temas ettikten sonra alıcılardan güçlü tepki aldığını aktarıyor. Analiste göre bu hareket, piyasa yapısını yükseliş yönlü emir akışına çevirdi ve talebin kademeli biçimde güçlenebileceğine işaret ediyor.

Analist LAR, ONDO’nun önceden izlenen limit emir bölgesinden aldığı tepkinin piyasa yapısını yükseliş lehine çevirdiğini ve daha yüksek fiyat seviyelerinde likidite birikimi oluşabileceğini vurguluyor.

LAR’ın ilk hedefi, 0,4880 dolar seviyesindeki alış yönlü likidite bölgesi oldu. Bu seviye, mevcut fiyatla karşılaştırıldığında yüzde 30’u aşan bir yükseliş alanına işaret ediyor. Analist, yukarı yönlü senaryonun korunabilmesi için mevcut yükseliş yapısının bozulmaması gerektiğini düşünüyor.

Tokenleştirilmiş ETF tarafında büyüme

Token Terminal verileri, Ondo Finance’in tokenleştirilmiş ETF pazarında ivme kazandığını gösterdi. Platformun tokenleştirilmiş fonları son bir ayda 20 milyon dolarlık ek piyasa değeri üretti. Bu artış, Ondo’yu ilgili segmentte piyasa değeri en fazla büyüyen oyunculardan biri haline getirdi.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş ETF, geleneksel bir borsa yatırım fonunun blokzincir üzerinde temsil edilen dijital sürümünü ifade eder. Bu yapı, yatırım ürünlerinin daha hızlı transfer edilmesine ve zincir üstünde takip edilebilmesine imkan tanır.

GöstergeSeviye
ONDO fiyatı0,3723 dolar
24 saatlik işlem hacmi189,45 milyon dolar
Piyasa değeri1,81 milyar dolar
Analistin hedef seviyesi0,4880 dolar
Son 1 aydaki ek fon büyüklüğü20 milyon dolar

Söz konusu büyüme, yatırımcıların blokzincir üzerinden sunulan geleneksel yatırım araçlarına ilgisinin arttığını ortaya koydu. Piyasada zincir üstü finansal ürünlere yönelimin güçlenmesi, Ondo Finance gibi bu alanda faaliyet gösteren platformların daha fazla dikkat çekmesine yol açıyor.

Token Terminal verileri, Ondo Finance’in tokenleştirilmiş fonlarında son bir ayda 20 milyon dolarlık ek piyasa değeri oluştuğunu ve şirketin bu alanda öne çıktığını gösteriyor.

Kritik direnç bölgesi izleniyor

Buna karşın ONDO fiyatı kısa vadede aşağı yönlü hareket etmeyi sürdürüyor. Yine de kripto para piyasasındaki genel görünümdeki iyileşme korunursa, varlıkta direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte yeni bir kırılma görülebilir.

Önümüzdeki süreçte fiyatın yönü, yükseliş yapısının korunmasına ve direnç seviyelerinin kalıcı biçimde geçilip geçilemeyeceğine bağlı olacak. Olası bir yukarı yönlü kırılmada 0,488 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Satış baskısının artması halinde ise destek bölgesinin yeniden test edilmesi ihtimali masada kalıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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