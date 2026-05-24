Ondo kısa vadeli direnç olan 0.4000 doları test ediyor

Son günlerde kripto para piyasasında dikkat çeken hareketlilik, Ondo coin’de yeniden yükselen oynaklıkla öne çıktı. Fiyat 0.4000 dolar direncini test ederken, belirgin bir satış baskısı fiyatı kısa süreliğine 0.3000 dolar desteğine kadar çekti. Özellikle önemli fiyat seviyelerinde yaşanan tasfiye dalgaları, hem alım yönündeki toparlanmalara hem de düşüş esnasında oluşan baskılara işaret etti.

Direnç ve destek bölgelerinde kritik fiyat hareketleri

Son yükselişin ardından Ondo, 0.4000 dolar seviyesinde kuvvetli bir dirençle karşılaştı. Bu bölgeyi izleyen yatırımcılar, özellikle fiyat buraya yaklaşırken artan tasfiyelere odaklandı. Yükselişte, kısa pozisyonlar kapanmak zorunda kalırken geçtiğimiz günlerdeki sert düşüşte, uzun pozisyonların toplu tasfiyesiyle fiyat destek bölgesine kadar gerilemişti. Bu dalgalı süreç, birçok işlemcinin kaldıraçlı pozisyonlarda hızlı kararlar almak zorunda kalmasına neden oldu.

Yükselen fiyatlarla beraber satış baskısının yoğunlaştığı 0.4000 dolara yaklaşılırken, piyasada yükselişin sürüp sürmeyeceği merakla bekleniyor. 0.3000 dolar seviyesi ise yeni bir düşüşte kritik destek konumunda kalmayı sürdürüyor.

Whale Factor analizine göre, “ONDO fiyatında volatilite artarken tasfiye miktarları ciddi şekilde yükseldi; kısa işlemler fiyat direncine yaklaşınca toplu olarak kapanırken, önceki düşüşte uzun pozisyonlar ağırlıklı baskı görmüştü.”

Ters omuz baş omuz formasyonu öne çıkıyor

Kısa vadeli grafikler, Ondo’da ters omuz baş omuz formasyonunun tamamlandığını ve fiyatın boyun çizgisinin üzerine çıktığını gösteriyor. Analistler, böyle teknik oluşumların kısa vadede olumlu sinyaller verebileceğini, ancak asıl teyidin kritik direnç bölgesi üzerinde net bir kapanışla alınacağını belirtiyor. Düşüşlerden sonra hızla toparlanan fiyat hareketi, alış baskısının varlığını teyit ediyor.

Ters omuz baş omuz formasyonu, tipik olarak bir düşüş eğiliminin sona erdiğini ve yukarı yönlü dönüş ihtimalinin güçlendiğini gösteren bir teknik desen olarak bilinir.

Mini sözlük: Ters omuz baş omuz formasyonu, fiyatın önce bir dip, ardından daha derin bir dip (baş) ve tekrar daha yüzeysel bir dip oluşturduğu, genellikle düşüş trendinin yukarıya dönebileceğinin habercisi olan teknik analiz desenidir.

Yatırımcılar boyun çizgisinin korunup korunmadığını izlerken, eğer fiyat 0.4000 doları kalıcı şekilde aşamazsa yeniden 0.3000 dolar destek seviyesine çekilme riski gündemde kalıyor. Kısa vadede hacim ve momentumun seyri yakından izleniyor.

Tasfiye bölgeleri kısa vadeli riskleri belirliyor

Tasfiye verileri son dönemde Ondo yatırımcıları için önemli bir gösterge haline geldi. Fiyat dirence yaklaştıkça açığa satış pozisyonlarının kapatılması, yukarı yönlü hızlanmaya neden olabiliyor. Benzer şekilde satışlarda yaşanan kaldıraçlı tasfiyeler, ani düşüşlerin sürükleyicisi oldu.

Mevcut durumda yatırımcılar için ana odak noktası 0.4000 dolar direnci ve boyun çizgisi desteği. Bu alan üzerinde gerçekleşecek kalıcı yükseliş, yukarı yönün devamını mümkün kılabilir. Ancak bir reddedilme halinde fiyat hareketinin yeniden 0.3000 dolar civarına çekilmesi beklenebilir.

Piyasanın Bitcoin ve genel kripto para duyarlılığına hassas oluşu nedeniyle, volatil dönemlerde altcoinlerdeki sert reaksiyonlar devam edebilir. Ondo’nun kısa vadede bu iki ana seviye arasında dalgalanmayı sürdüreceği öngörülüyor.

Fiyat Seviyesi Rolü Kısa Vadeli Etkisi $0.4000 Kısa vadeli direnç ve kırılım bölgesi Yükselirse ivme hızlanabilir $0.3000 Kritik destek alanı Test edilirse satış baskısı artabilir Boyun çizgisi Teknik formasyon için ana seviye Kırılırsa düşüş öne çıkabilir