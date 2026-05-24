Bitcoin 75 bin dolar desteğini kaybettikten sonra 76.600 dolar seviyesinde dalgalanıyor

Bitcoin, cuma günkü düzeltmenin ardından 75 bin ila 76 bin dolar arasındaki önemli destek bölgesinin altına sarktı ve hafta sonuna girerken 76.600 dolar bandında hareket ediyor. Yatırımcılar kritik seviyenin geri alınıp alınamayacağına odaklanırken, fiyat toparlanmazsa 60 bin dolar bölgesinin yeniden gündeme gelmesi olası görünüyor.

Desteğin Kaybı ve Güncel Teknik Görünüm

Son fiyat hareketi, Bitcoin’i grafikte kısa vadeli bir karar noktasına taşıdı. 75 bin ile 76 bin dolar arası hem teknik hem psikolojik açıdan önemliydi. Bu destek alanı kaybedilince, birçok yatırımcı fiyatın kısa vadede yönünü sorgulamaya başladı. Analizlerde öne çıkan bir diğer seviye, 82.254 dolardaki 0,786 Fibonacci bölgesi. Son yükselişte bu seviyenin altında kalmaya devam eden Bitcoin, güçlü bir toparlanma sinyali vermekten uzak görünüyor.

Ünlü kripto analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in özellikle 75-76 bin doların üzerinde tutunmasının piyasa açısından olumlu olacağını belirtiyor. Van de Poppe, “Yeniden 76.600 dolar üzerine çıkılmadıkça kısa vadeli yukarı ivmenin güçlenmesi zor” görüşünde.

Bitcoin, zayıf bir görünüm sergiliyor ve 60 bin dolar bandına yeniden girebilir. Önemli bir destek kaybedildi ve yatırımcılar şimdi yukarı hareket olup olmayacağını sorguluyor. 75 bini savunmak önemliydi, fakat klasik bir teknik kırılmayla bu seviye aşağı yönlü geçildi.

Bitcoin hâlâ 70.123 dolar civarındaki Fibonacci desteğinin üzerinde tutunuyor. Fakat günlük kapanışlarda mevcut seviyelerin altına inilirse bu bölgenin de test edilme riski artacak.

76.600 Dolar Eşiği: Kısa Vadede Piyasa Yönü

76.600 dolar seviyesi, yakın vadede piyasa yorumu için belirleyici olmaya devam ediyor. Fiyatın bu bölgenin üstüne çıkması, alıcıların yeniden piyasada ağırlık kazanmasına işaret edecek. Ancak, Bitcoin’in 80 bin doların altında kalmaya devam etmesi temkinli havanın sürmesine yol açıyor.

Yukarı yönlü hareketin devamı için 80–82.254 dolar aralığının aşılması gerekiyor. Daha üstte ise, 91.777 ve 98.466 dolarda birikmiş yeni direnç seviyeleri dikkat çekiyor. Bu bölgeler, teknik olarak 0,618 ve 0,5 Fibonacci düzeltme noktalarını oluşturuyor.

Bitcoin’in bu bölgeleri geri alması durumunda, fiyatın 105.155 ve 113.431 dolara doğru genişleyebileceği ifade ediliyor. Şu an için ise 120–126 bin dolar aralığındaki eski yüksek seviyeler piyasadan uzak görünüyor.

Seviye Açıklama 75.000–76.000 $ Kısa vadeli kaybedilen ana destek 76.600 $ Kritik geri kazanılması gereken seviye 80.000–82.254 $ Yeni direnç aralığı 91.777 $ ve 98.466 $ Daha yüksek Fibonacci dirençleri 105.155 $ ve 113.431 $ Üst bant direnç seviyeleri 120.000–126.800 $ Eski zirve bölgesi

Momentum ve Gösterge Sinyalleri

Teknik göstergeler Bitcoin’de satıcıların kısa vadede hâlâ baskın olduğunu ortaya koyuyor. MACD indikatörü güncel grafiklerde negatif tarafta hareket ediyor. MACD çizgisi eksi 216’da, sinyal çizgisi ise 334 seviyesinde bulunuyor. Histogram da yaklaşık eksi 549 ile mevcut düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Ancak, bu değerlerin önceki satış dönemlerine kıyasla daha sınırlı negatiflik içerdiği görülüyor. Bu da satış baskısında bir miktar yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 45,72 seviyesinde ve hareketli ortalaması 50,18’de yer alıyor. RSI halen nötr 50 seviyesinin altında. Bu da alıcıların tekrar kuvvet kazanamadığını gösteriyor.

Bitcoin günlük grafiğinde aşırı satım bölgesine ulaşılmış değil, bu nedenle desteklerin kırılması halinde fiyatın daha aşağı yönlü hareket etmesi mümkün görünüyor. RSI’ın 50’nin üzerine toparlaması, güçlenen bir tepki yükselişinin önünü açabilir.

Bazı yatırımcılar ayrıca CME vadeli işlemler piyasasındaki boşluklara da dikkat çekiyor. Özellikle 79.100 dolarda oluşan fiyat boşluğu, yukarı hareketlerde kısa vadede önemli olabilir.

Altcoin piyasası Bitcoin’in hareketine bağlı kalmaya devam ediyor. Fiyat volatilitesi yüksek seyrederken, yatırımcılar risk yönetimini ön planda tutuyor.

Mini sözlük: Fibonacci düzeltme seviyeleri, finansal varlıkların bir yükselişten veya düşüşten sonra hangi seviyelerde destek veya direnç bulabileceğini gösteren, geçmiş fiyat hareketlerine dayalı matematiksel oranlardır. Kripto yatırımcıları bu seviyeleri, olası tepki noktalarını tespit etmek için kullanır.