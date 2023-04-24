2023 yılının birinci çeyreği son bulmuş ve yarısına yaklaşılırken 2024 tahminleri de şimdiden gelmeye başladı. Peki Bitcoin ne olacak?

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Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), çok uluslu İngiliz bankası Standard Chartered’ın son öngörüsüne göre 2024 yılı sonuna kadar 100.000 dolara ulaşacak.

Bitcoin İçin Fiyat Tahmini

Reuters’in 24 Nisan tarihli bir haberine göre, bankacılık devi 2022’de başlayan kripto kışının resmen sona erdiğini iddia ediyor.

Bu Pazartesi yayınlanan raporda, Standard Chartered’ın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, yakın gelecekte Bitcoin’in değerini potansiyel olarak artırabilecek birkaç faktörün altını çizdi. Bunlar arasında ise bankacılık sektöründe yaşanan son çalkantılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım döngüsünün sona ermesinin ardından risk varlıklarının istikrara kavuşması ve kripto madenciliğinin karlılığında bir iyileşme yaşanmış olması da yer alıyor.

Kendrick şunu söyledi:

Belirsizlik kaynakları devam ederken, 100.000 USD seviyesine giden yolun daha da netleştiğini düşünüyoruz.

Yılın başından bu yana Bitcoin 16.500 dolardan 30.000 doları aşarak büyük bir yükselişe geçti ve on ay sonra ilk kez bu son hedefi aştı. Bitcoin’in yükselişi, özellikle zor bir 2022’nin FTX, Terraform Labs, Celsius, 3AC ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok kripto firmasını dize getirmesinin ardından, piyasanın kısmen toparlandığını da gösteriyor.

Diğer BTC Tahminleri Nasıl Sonuçlandı

Önceki Bitcoin rallilerinde, yükselen değerlemelere ilişkin iyimser tahminler duymak yaygındı. Bunun bir örneği, Kasım 2020’de bir Citibank analistinin Bitcoin’in 2022 sonuna kadar potansiyel olarak 318.000 dolar gibi etkileyici bir değere ulaşabileceğini öne sürmesiyle yaşandı. Bu yüksek beklentilere rağmen, kripto para birimi geçen yılı %65’lik bir düşüşle 16.500 dolardan kapattı.

Yakın zamanda, en çok satan kişisel finans kitabı “Zengin Baba Yoksul Baba’nın” yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin’e olan desteğini bir kez daha açıkça gösterdi. Kiyosaki, 21 Nisan’da attığı bir tweet’te, BTC’yi Fed’in ya da hükümetin değil, insanların desteklediğini ve fiyatın 100.000 dolara kadar yükseldiğini gördüğünü ifade etti.