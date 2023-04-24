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  •   Bu Altcoin İlk 10’un İçerisinde! Fiyatı Yüzde 13 Çakıldı! Peki Şimdi Ne Olacak?

Bu Altcoin İlk 10’un İçerisinde! Fiyatı Yüzde 13 Çakıldı! Peki Şimdi Ne Olacak?

Geçmişte fiyatı yüzlerce dolara ulaşan bu altcoin geçtiğimiz yıl yaşanan FTX olaylarıyla sarsılmıştı. Şimdi ise fiyatı yeniden yüzde 13 düştü.
19:55
24 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok yatırımcı, son 7 gündeki %13’lük düşüşünün ardından Solana (SOL) fiyatına ne olacağından emin değil. SOL güçlü bir geri dönüş yapacak mı?

Solana, hızlı işlemleri ve genişleyen ekosistemi nedeniyle kripto para sektöründe en popüler blok zincirlerinden biri olarak ortaya çıktı. Ancak, 2022’de diğerleri gibi zor bir yıl geçirdi ve FTX’in çökmesi nedeniyle daha da kötüleşti.

Solana Coin’in Geleceği

Ocak 2023’e hızlı bir şekilde ilerleyen SOL, yıla 9,9610 dolardan başladı ve istikrarlı bir şekilde 20 doların üzerine çıktı. Bir noktada SOL 26 dolardan işlem gördü, ancak piyasa genelindeki düşüş eğilimi nedeniyle bugün 21,65 dolara geriledi. Sonuç olarak, hem yatırımcılar hem de perakende tüccarlar gelecekte potansiyel bir toparlanma veya daha fazla düşüş olup olmayacağını merak ediyor.

Solana (SOL), diğer birçok kripto para birimi gibi, son zamanlarda piyasada yaşanan çöküşten etkilendi. Talep kaybı, genel olumsuz hava ve kripto para piyasasındaki satış baskısı nedeniyle SOL’un fiyatı daha da düşebilir.

Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer önemli kripto para birimlerinin ani düşüşü SOL’u olumsuz etkileyerek fiyatının düşmesine yol açtı.

SOL yoğun bir kaç hafta geçirerek 15 Nisan’da 24,7$ gibi kayda değer bir yüksekliğe ulaştı. Ayrıca, uzun pozisyonları olan vadeli işlem tüccarları, büyük kripto varlıklarının düşen fiyatı nedeniyle yaklaşık 650 milyon dolar zarara uğradı. Tasfiyeler Binance ve OKX’te daha kötüydü ve 23 Nisan Pazar gününe kadar devam etti.

Solana Ne Olur? Ayı Trendi Devam Edecek Mi?

SOL, daha önce 22,35 dolarlık bir direnç seviyesiyle karşılaştıktan sonra bugün 21,33 dolara düştüğü için olumsuz bir eğilim devam ediyor. SOL, bugünkü işlem seansından bu yana düşüş trendi formasyonunda işlem görüyor. SOL küçük bir toparlanmayla 21,57$’dan işlem gördüğü için ayılar yerlerini koruyor gibi görünüyor.

SOL, daha fazla kayba karşı ilk savunma olarak 21,11$’ı korumalıdır ve ayılar sorumlu olmaya devam ederse bir sonraki önemli destek seviyesi 20$ seviyesinin altında olacaktır. Piyasanın yapısı değişirse, daha fazla kazanca karşı direnç şu anda 22,35 $ civarında olabilir.

Fiyat son birkaç saat içinde 21,11$ ile 21,40$ arasında dalgalanarak boğaların 22,35$’ın ötesine geçmesini zorlaştırdı.

RSI ve MACD gibi teknik göstergeler kasvetli bir tablo sergiliyor. RSI şu anda 41,83 seviyesinde, bu da piyasanın aşırı satım bölgesine yakın olduğunu ve alıcılar kontrolü tekrar ele almazsa SOL’un daha da düşebileceğini gösteriyor.

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