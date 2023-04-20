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Heyecanlı Bekleyiş! Solana (SOL) İçin Vakit Daralıyor!

Solana yatırımcıları heyecanla bekliyor. Popüler Ethereum rakibi için sırada ne var?
22:25
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX çökene kadar en büyük Ethereum katiliydi fakat kurumsalların desteğini kaybettiği için eridi. Şimdi zayıflayan topluluğuyla ayakta kalmaya çalışıyor. Solana yaşadığı kesintilere rağmen son derece hızlı ve ucuz, bunun yanı sıra ağdaki toplam işlem sayısıyla lider konumunu koruyor. Yine de yatırımcıların çoğunluğu için teknolojiden daha önemli olan şey fiyattır. Peki SOL Coin fiyatı yükselecek mi?

Solana (SOL) Yorum

Günlük zaman dilimine dayalı teknik analizlere göre, SOL Coin fiyatı 20,5 dolar ile 26 dolara arasında işlem görüyor. Son Bitcoin düşüşü onu olumsuz etkiledi ve 27 dolar direnç testi hayallerini de suya düşürdü. 19 Nisan’da SOL fiyatı keskin bir düşüş yaşadı ve yutan bir mum oluşturdu. Yutan mum çubuğu, bir önceki dönemdeki artışın tamamı bir sonraki dönemde sıfırlandığı mum türüdür. Önceki dönem açılışının altında bir kapanışla karakterize edilir ve satıcıların kontrolü ele geçirdiğini gösterir.

Bu yapı aslında bugün birçok altcoinde dikkat çekiyor. Bitcoin’in 27.500 dolara kadar düşme ihtimali ve yaklaşan hafta sonu altcoin yatırımcılarını endişelendiriyor. Özellikle düşük hacimli hafta sonlarında ayılar fiyatı daha da aşağı çekebilecekleri sığ ortama sahip olur.

Sol Coin Fiyat Tahmini

Solana fiyatı şu anda ortalama 22 dolar fiyatıyla yükselen destek çizgisine yakın, bu seviye yılın başından bu yana artışın eğimini ölçtü. Bu nedenle, Solana fiyatı bunun altında kapanmadığı sürece yükseliş yapısının sağlam olduğu düşünülebilir. Ancak Bitcoin’in tekrar 20.300 dolar bandına gerilediği şu dakikalarda iyimser senaryo gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. RSI, aşırı satım veya aşırı alım koşullarını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesidir. 50’nin üzerinde bir okuma ve yukarı yönlü bir eğilim, boğaların hala momentuma sahip olduğu anlamına gelir. Şu anda RSI 50’nin hemen üzerinde ve altına düşmediği sürece iyimserlik sürebilir. Ancak BTC cephesindeki negatiflik RSI’a da yansırsa SOL Coin için düşüş senaryosu kuvvetlenecek.

Elliott Dalga teorisine göre Mart 10’dan bu yana yaşanan artıştaki dalga sayısı belirsizdir. Aşağı yönlü sayım, tamamlanmış bir A-B-C düzeltici yapısını göstermektedir. Eğer bu doğru sayımsa, SOL fiyatı yükselen destek çizgisinden aşağı kırılacaktır.

Yaşanacak düşüş 20,5 ve 17,5 dolar seviyelerine doğru derinleşebilir.

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