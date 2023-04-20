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Sıcak Gelişme: Kripto Yatırımcısı Havaya Uçacak! PUBG Müjdeyi Verdi!

Web3 ve metaverse odaklı altcoinlere yatırım yapan kullanıcılar heyecanlı. Yakında yeniden metaverse coşkusunun parladığını görebiliriz.
22:05
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı hafta sonu yaklaştıkça son düzeltmelerinden birini yapıyor ve henüz kesin biçimde dibi bulmuş değil. Fakat kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Özellikle metaverse altcoinlere yatırım yapanların heyecanı ikiye katlandı. 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından indirilen ve milyonlarca aktif oyuncuya sahip olan PUBG harekete geçiyor.

PUBG Metaverse

PUBG’nin arkasındaki Güney Koreli oyun stüdyosu Krafton metaverse‘i unutmadı. Aslında, Migaloo olarak adlandırılması planlanan Web3 metaverse oyun platformu bu yıl içinde piyasaya sürülecek. Bu hafta yapılan bir açıklamaya göre Krafton ve Güney Koreli artırılmış gerçeklik firması Naver Z, Kuzey Amerika merkezli bir ortak girişim şirketi kurdu ve Migaloo’nun geliştirilmesine 36,8 milyon dolar aktardı. Anlaşmaya göre, Krafton girişimin %85 hissesine sahip olacak ve Naver Z kalan %15’i elinde tutacak.

Ancak bu Zuckerberg’in metaverse’ü gibi bir metaverse değil. Migaloo kullanıcıların oyun içi varlıkları NFT olarak yaratabilecekleri, satın alabilecekleri ve satabilecekleri bir “oluştur-kazan” sistemi sunmayı amaçlıyor. Proje hakkında çok az şey biliniyor olsa da, Migaloo dünyası Roblox gibi bir şeye benzeyebilir, ancak NFT’lerle.

Web3 ve Kripto Paralar

Kripto para endüstrisi merkeziyetsiz finans, NFT, blockchain tabanlı ödeme çözümleri ve daha birçok konuda inovasyonun temelini oluşturuyor. Web3 dünyası da kripto para şirketlerinin omuzlarında yükseliyor. Son hamle önde gelen teknoloji şirketlerinin Web3’e ilgisini yansıtıyor. Japonya merkezli Final Fantasy’nin arkasındaki şirket Square Enix kendi Web3 oyununu duyururken, Japonya ve Güney Kore merkezli Nexon Web3‘te MapleStory Universe’ü geliştiriyor. Singapur merkezli Razer da bir Web3 inkübatörü başlatırken, Güney Koreli WeMade firması en büyük oyunlarından bazılarını Web3 entegrasyonlarıyla yurtdışında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, Krafton’un Migaloo’su stüdyonun tek Web3 girişimi değil. Mart 2022’de Krafton, Solana ağında oyun geliştirmek için Solana Labs ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Ne Krafton ne de Solana Labs, ilk duyurudan bu yana planlar hakkında kamuya açık güncellemeler yapmadı. Ancak Web3 ve metaverse etrafındaki coşku böylesine büyük şirketlerin desteğiyle yeniden canlanabilir. Bu durum metaverse odaklı altcoinlerde ciddi yükselişleri tetikleme potansiyeline sahip.

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