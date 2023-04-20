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  •   Somut Kanıt ve Geçmiş Konuşuyor! Bitcoin ve Ethereum’da 6 Yılın Ardından Tarih Tekerrür Etti!

Somut Kanıt ve Geçmiş Konuşuyor! Bitcoin ve Ethereum’da 6 Yılın Ardından Tarih Tekerrür Etti!

Ünlü kripto para analisti PlanB, Bitcoin (BTC) ile Ethereum (ETH) arasındaki ilginç bir ilişkiye dikkat çekerek 6 yılın ardından tarihin tekerrür ettiğini söyledi.
22:58
20 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa analistleri ve uzmanları kripto paraların kısa, orta ve uzun vadede ulaşabilecekleri fiyatlara ilişkin bir öngörüde bulunmak için ağırlıklı olarak grafik formasyonlarına güvenir ve onları kullanırlar. Ancak bir fiyat öngörüsünde bulunmak, fiyat yorumu yapabilmek için piyasa değerine göre en büyük iki kripto para olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) başta olmak üzere, kripto paraların bazılarının arasındaki korelasyona dayanan ilginç eğilimlerin de kullanılabildiği görülmektedir. Ünlü kripto para analisti PlanB, BTC ile ETH arasındaki ilginç bir ilişkiye dikkat çekerek 6 yılın ardından tarihin tekerrür ettiğini söyledi.

1 BTC = 15 ETH

Hem Bitcoin hem de Ethereum‘un fiyatının bugün altı yıl öncesine göre önemli ölçüde daha yüksek olmasına rağmen, aralarındaki korelasyon aynı seviyede kalmaya devam ettiği görülüyor. Ünlü kripto para analisti PlanB tarafından kaydedilen ve 20 Nisan’da paylaşılan son verilere göre bugün bir BTC’nin yıllar önce olduğu gibi 15 ETH’ye eşitlendiği görüldü. Bitcoin’in bugün 28 bin 900 dolar seviyelerinden işlem gördüğü ve ETH’nin bin 973 dolardan işlem gördüğü anda 1 BTC hemen hemen 15 ETH’ye eşitlenmiş oldu

En son 20 Mayıs 2017 tarihinde, 1 BTC‘nin yaklaşık olarak 15 ETH’ye eşitlendiği (1 BTC = 15.36 ETH) görüldü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı geçmiş fiyat verileri, söz konusu tarihte BTC fiyatının 2 bin dolardan, ETH fiyatının ise 130 dolar civarında işlem gördüğünü ve 1 BTC’nin 15.36 ETH’ye eşitlendiğini gösteriyor.

“1 BTC = 15 ETH” Eşitliği Tekrar Bozuldu

Öte yandan en büyük kripto para Bitcoin’in fiyatı, son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,97 düşüşle 28 bin 155 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum‘un fiyatı ise son 24 saatte yüzde 2,67 düşüşle bin 928 dolardan el değiştiriyor. Fiyatlardaki bu düşüşle birlikte 1 BTC’nin 15 ETH’ye karşılık geldiği anlatısı boşa çıkarak eşitlik bozulmuş oldu.

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