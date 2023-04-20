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  •   Birkaç Bin Dolarla 2 Milyon Dolardan Fazla Kazandı! Yatırımcı Bu 16 Altcoin İle Dolar Milyoneri Oldu!

Birkaç Bin Dolarla 2 Milyon Dolardan Fazla Kazandı! Yatırımcı Bu 16 Altcoin İle Dolar Milyoneri Oldu!

Anonim bir yatırımcının 16 altcoin ticareti ile milyonlarca dolar kazanç sağlayarak dolar milyoneri olduğu ortaya çıktı. İşte o altcoin'ler.
23:48
20 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki volatilitenin tarihi seviyelerde olduğu dönemden geçilirken, ilginç bir şekilde bazı yatırımcılarının bu dönemde de milyonlarca dolar kazanç sağlamayı başardığına dair veri akışı söz konusu. Son olarak anonim bir yatırımcının birkaç bin dolarla yaptığı altcoin ticaretinden milyonlarca dolar kazanç sağladığı ortaya çıktı. İşte o altcoin’ler.

Yatırımcı İlk 2 Altcoin Ticaretinden 285 Kat Kazanç Sağladı

Daha az bilinen çeşitli altcoin’lerin alış satış fiyatlarının ayrıntılarının incelenmesiyle anonim bir yatırımcının son 2 yılda 2 milyon dolar kar elde ettiği görüldü. 2023’ün başından bu yana devam eden kripto furyası sayesinde, Harcanan Çıktı Kar Oranı (SOPR), 2022’deki oldukça uzun ayı döneminin ardından genel piyasa yatırımcılarını kara geçirecek kadar arttı. Söz konusu anonim yatırımcı tarafından elde edilen kar, yakın geçmişteki yüksek volatiliteli piyasa ortamı göz önüne alındığında oldukça sıra dışı duruyor.

SOPR, kripto paralar için gerçekleşen değerin ve oluşumdaki değerin oranını gösteren önemli bir metriktir. Bu metrik, esasen satılan fiyat ile ödenen fiyatı baz alarak yatırımcılarının belirli bir dönemlerde kar elde edip etmediklerinin tespiti için kullanılır. Örneğin Bitcoin’in SOPR’si şu anda 1’in biraz altında ve SOPR’nin 1 seviyesinin üzerinde olması BTC yatırımcılarının etkin bir şekilde kar elde ettikleri anlamına gelir. Söz konusu anonim yatırımcının ilk iki altcoin ticaretinden 285 kat kazanç sağladığı veya 117 kat SOPR kazandığı görülüyor.

Özellikle PEPE Coin’de Büyük Vurgun Yaptı

On-chain (zincir üstü) verilere göre, anonim bir yatırımcı son 2 yılda 3 binden fazla shitcoin olarak tabir edilen çöp altcoin ticareti yaparak yaklaşık 2 milyon dolar net kazanç sağladı. Yatırımcının sağladığı kazançtaki aslan payı ise köpek temalı altcoin’ler arasında yer alan PEPE coin’den geldi.

Şu anda 816 bin dolar değerinde 2.52 trilyon PEPE coin tutan yatırımcının bu yatırım için 25 dolar ya da 0.013 ETH harcadığı görülüyor. Bu, yatırımcının tam 32 bin kat kar elde ettiğini gösteriyor. Çoğu yatırımcı altcoin’lerde 10 kat kazanç sağlamakta zorlanırken, bu yatırımcı 16 altcoin ticaretinden ortalama 10 katın üzerinde kazanç sağladı ve bir altcoin’den ettiği en düşük kazanç oranı 10 katı buldu.

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