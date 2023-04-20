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Yapay Zeka İddialı! Helyum (HNT) ve Fantom Yorum!

Yapay zekaya kripto yatırım stratejileri konusunda güvenebilir miyiz?
23:56
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar duygularının etkisinde kalıp kripto paralar konusunda yanlış kararlar alabiliyor. Ancak yapay zeka başka. Kasım sonundan bu yana insanların yapay zekaya ilgisi arttı ve her alanda yapay zeka ürünleri görmeye başladı. Görsel üretenlerden tutun finansal piyasalara dair tahminlerde bulunanlara kadar çeşitli yapay zeka uygulamaları bulunuyor.

Helyum (HNT) ve Fantom

Popüler bir yapay zeka trade botu Avorak AI, Helium (HNT) ve Fantom (FTM) hakkında iyimser. Ayın şirket tarafından sunulan birçok yapay zeka ürününden biri olan trade botu, fiyat tahminleri sağlıyor, otomatik işlemler yapıyor ve kullanıcısının stratejilerinden öğreniyor. Botlar, her iki tokenin de önümüzdeki aylarda yukarı doğru büyük hareketler yapabileceğini tespit etti. Fantom şimdiye kadar sağlam bir ilk çeyrek geçirdi ve yıla 0,2 doların biraz altında başladı. FTM şu anda 0,45 dolar seviyesinde bulunuyor. Yörünge çoğunlukla yukarı doğru oldu, Şubat sonu ve Mart başında gerileme yaşandı. Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor ve yatırımcılar yönü konusunda nispeten iyimser görünüyor.

Öte yandan Helyum (HNT) şimdiye kadar çok daha farklı bir yıl geçirdi ve 1,50 dolardan başlayıp bugün %24 artışla 1,86 dolara ulaştı. 18 Ocak tarihindeki 3,27 dolar zirvesinden önemli ölçüde geri çekilen kripto para Solana ağına taşınmanın bedelini fazlasıyla ödedi.

Yapay Zeka Botları Güvenilir Mi?

Değil, günümüzde yapay zeka insanlara büyük ölçüde başarılı çıktılar verir. Ancak henüz erken aşamada olan bu teknoloji kendisine öğretilmemiş çok daha spesifik durumlara karşı hazırlıksızdır. Geçmiş fiyat hareketleri ve teknik verilere odaklanan bu yazılımlar özellikle kripto para piyasalarında ekstra risklidir. Kripto paralarda geçmiş dönemde tekrar eden hareketlerin sürekli karşımıza çıktığını görmeyiz. Haber odaklı volatilite artışları popülerdir ve yapay zeka SEC tarafından dava açılmış bir altcoinin yaşadığı düşüşü alım fırsatı olarak görebilir. Ya da kusurlu algoritması nedeniyle sıfıra gitmeye hazırlanan bir altcoinin cazip bir alım bölgesine düştüğüne inanabilir.

Tüm bu sebeplerden dolayı yatırımcılar yapay zeka tarafından üretilen çıktılara karşı çok daha temkinli olmalıdır.

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