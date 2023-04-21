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Chiliz (CHZ) Yükselecek Mi? Detaylı CHZ Coin Yorum! Chiliz Alınır Mı?

CHZ Coin ülkemizdeki yatırımcılardan da yoğun ilgi görüyor. Peki son veriler onunla ilgili bize ne anlatıyor?
01:40
21 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

CHZ Coin yatırımcıları diğer birçok altcoinden daha farklı bir bakışı açısına sahip. Çoğu zaman haklılıklarını ispat da ediyorlar. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kripto paralar bulunuyor. Metaverse, DeFi, AI ve daha onlarcası. Ancak bir de fan token pazarı var. Fan tokenler kripto paraların geri kalanından bazı dönemlerde farklı performans gösterir. Liglerin durumuna bağlı olarak kripto paraların geneli çökerken onların yükseldiğini görebiliriz. Bundan dolayı CHZ Coin portföyünü çeşitlendirmek isteyenlerin ve spor, özellikle futbolla ilgilenenlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Chiliz (CHZ) Yükselir Mi?

Chiliz (CHZ) fiyatı, Socios fan token ekosistemindeki bir dizi token yakımına rağmen %8 düştü. Chiliz sahipleri borsalarda satış baskısı oluşturdukça düşüş endişeleri artıyor. Ekip, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde bir dizi taraftar tokenı için token yaktığını duyurdu. Şirket ayrıca Mayıs ayında kendi spor blockchain’ini piyasaya süreceğini de duyurdu. On-chain veriler incelendiğinde CHZ’nin önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş yaşayabileceğini görüyoruz.

Şu anda CHZ sahipleri tarafından en iyi kripto borsalarında verilen piyasa emirlerine bakıldığında, arzın talebi ciddi ölçüde aştığı görülüyor. Aşağıda IntoTheBlock tarafından sağlanan toplu veriler, düşüş eğilimindeki yatırımcıların 56 milyon CHZ teklif ettiğini, buna karşın yalnızca 45 milyon CHZ alım emri olduğunu göstermektedir.

Peki arz azalan bir talep karşısında nasıl sonuç doğurur? Elbette fiyatın düştüğünü görürüz. Zayıf talep ve CHZ satmak isteyen daha fazla yatırımcı bu sonuca neden oluyor.

Chiliz (CHZ) Yorum

Peki orta ve uzun vadede CHZ Coin’in potansiyeline ışık tutacak veriler bize ne anlatıyor? Chiliz ekosistemine katılan yeni yatırımcıların sayısı son haftalarda önemli ölçüde azaldı. Santiment tarafından derlenen verilere göre Chiliz ağındaki büyüme 5 Nisan ile 20 Nisan arasında -60%’dı. Yani talepteki zayıflama sadece fiyat özelinde değil. Tokene karşı genel bir ilgi zayıflaması görüyoruz. Aşağıdaki grafikteki kırmızı çizgi, günlük yeni CHZ cüzdan adreslerinin sayısının 20 Nisan’a kadar 319’dan 126’ya nasıl düştüğünü göstermektedir.

Chiliz ekosistemini çevreleyen düşüş hissiyatı ile CHZ, kritik 0,12 dolar desteğini kaybetmeye hazır görünüyor. Yine de IntoTheBlock’un Küresel Para Girişi / Çıkışı verileri, bu fiyat civarında 745 milyon coin satın alan 9.000 adresin düşüşü önlemeye çalışabileceğini söylüyor. Ancak destek tutulamazsa 0,08 seviyesi ziyaret edilebilir.

Uzun vadede portföyünü çeşitlendirmeyi düşünen yatırımcılar son düşüşü satın alabilir. Yakında fan tokenlerin Web3 dünyasını inşa etmek için Chiliz cephesinden daha fazla hamle görmemiz muhtemel. Ancak yine de mevcut fiyat son verileri ve özellikle BTC tarafındaki olumsuzluğa baktığımızda pahalı duruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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