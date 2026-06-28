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CHILIZ (CHZ)

CHZ grafiğinde $0.0182 direnci öne çıkarken, hacimli kırılım halinde $0.0210 seviyesi gündeme taşındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CHZ’de $0.0180 ile $0.0182 direnç bölgesi kısa vadeli yön için belirleyici oldu.
  • 📈 Hacimli kırılım gelirse $CHZ için $0.0210 seviyesi ve %15 ile %20 arası yükseliş alanı izleniyor.
  • 📉 Yukarı hareket zayıflarsa $0.0170 ve ardından $0.0160 destekleri yeniden test edilebilir.
  • 🧭 Uzun vadeli grafikte $0.14, $0.30 ve $0.66 seviyeleri olası toparlanma senaryolarında öne çıkıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Chiliz fiyatı, teknik göstergelerin işaret ettiği kritik bir bölgeye yaklaşırken daralan bant içinde sıkışmış görünüyor. Piyasayı izleyen Crypto With Gopal, CHZ’nin yükselen kama yeniden testinden sonra simetrik üçgen içinde dengelendiğini aktarıyor. Bu yapı, alıcılarla satıcılar arasındaki mücadelenin belirginleştiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede kritik direnç bölgesi izleniyor
2 Uzun vadeli grafikte toparlanma ihtimali tartışılıyor

Kısa vadede kritik direnç bölgesi izleniyor

Beş saatlik CHZUSDT grafiğinde fiyat, yaklaşık $0.0200 seviyesinden gelen reddin ardından aşağı yönlü baskı altında kaldı. Daha düşük zirvelerin oluşması, satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. Daha önce alçalan üçgenin aşağı kırılmasıyla CHZ $0.0170 bölgesine kadar gerilemişti.

CHZ fiyatı $0.0180 ile $0.0182 aralığındaki direnç bölgesini test ediyor. Bu alanın yüksek hacimle aşılması, kısa vadeli görünümde yön değişikliğini gündeme getirebilir.

Son dip seviyelerin ardından alım ilgisinin yeniden artması, düşüşün derinleşmesini şimdilik engelledi ve fiyatın geçici bir taban oluşturmasına katkı sağladı. Ardından gelişen toparlanma, genellikle yukarı yönlü ivmenin zayıfladığı dönemlerle ilişkilendirilen yükselen kama formasyonuna dönüştü.

CHZ şu anda işlem gördüğü yapının üst bandına yaklaşırken $0.0180 ile $0.0182 arasındaki önemli direnç alanını sınıyor. Simetrik üçgen, fiyatın giderek daralan bir aralıkta hareket ettiği ve çoğu zaman kırılımla sonuçlanan teknik bir formasyon olarak biliniyor.

Mini sözlük: Simetrik üçgen, fiyat dalgalanmasının daraldığı ve alıcılarla satıcıların geçici dengeye geldiği formasyondur. Yükselen kama ise fiyat yukarı giderken momentumun zayıflayabildiği ve aşağı kırılım riskinin artabildiği bir yapı olarak değerlendirilir.

Direncin yüksek hacimle aşılması halinde kısa pozisyonların kapanması ve yeni alımların devreye girmesiyle fiyatın $0.0210 seviyesine yönelmesi mümkün görülüyor. Bu senaryo, mevcut bölgelere göre yaklaşık %15 ile %20 arasında bir yükseliş alanına işaret ediyor. Buna karşılık yukarı kırılım gelmez ve yükselen kama aşağı bozulursa, $0.0170 ve ardından $0.0160 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

SeviyeAnlamı
$0.0180 ile $0.0182Kısa vadeli direnç bölgesi
$0.0210Yukarı kırılım halinde izlenen hedef
$0.0170İlk aşağı yönlü destek
$0.0160Daha derin geri çekilmede izlenen seviye

Uzun vadeli grafikte toparlanma ihtimali tartışılıyor

Chiliz, spor ve eğlence odaklı blokzincir projeleriyle bilinen bir kripto varlık olarak öne çıkıyor. Başka bir piyasa analisti, CHZ’nin yaklaşık dört yıldır süren düşüş eğilimi nedeniyle yatırımcı ilgisinin zayıfladığını değerlendiriyor.

Buna rağmen uzun vadeli grafikte $0.14, $0.30 ve $0.66 seviyeleri önemli eşikler olarak izleniyor. Analize göre CHZ, geçmişte fiyat artışlarıyla ilişkilendirilen bir birikim bölgesine yakın seyrediyor.

Uzun vadeli görünümde $0.14 seviyesine olası bir dönüş, mevcut fiyatlara kıyasla dikkat çekici bir toparlanma alanı oluşturuyor. $0.30 üzerindeki bir hareket ise genel piyasa algısında değişime işaret edebilir.

Analistler, daha geniş çaplı bir kripto para yükselişi oluşması halinde daha önce görülen yaklaşık $0.66 zirvesinin yeniden tartışmaya açılabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi, yalnızca CHZ’ye özgü teknik görünümden değil, piyasanın genel risk iştahından da etkilenecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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