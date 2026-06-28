Bitcoin’de dip sinyali yandı! Yatırımcılar şimdi hangi eşiği izliyor?

Bitcoin ağındaki harcanmamış işlem çıktıları, yani UTXO verileri, piyasada teslimiyet eğiliminin güçlendiğine işaret etti. Zincir üstü analizler, karda harcanan UTXO sayısının zararda harcananlara oranının bu ayı döngüsündeki en düşük seviyeye indiğini gösterdi.

UTXO oranında dikkat çeken kırılma

CryptoQuant analisti Darkfost, bu sinyalin düzeltme sürecinin başlamasından bu yana ilk kez devreye girdiğini belirtti. Analiste göre bu tablo, zararla kapatılan pozisyonların belirgin biçimde arttığını ve daha geniş çaplı bir teslimiyet döneminin başladığını düşündürüyor. CryptoQuant, zincir üstü veriler üzerinden kripto piyasasını izleyen araştırma platformları arasında yer alıyor.

Darkfost, zararda harcanan UTXO sayısındaki artışın piyasanın dip oluşturma evresine girdiğini gösterdiğini, bu tür dönemlerin uzun vadeli yatırımcılar için geçmişte dikkat çekici fırsatlar sunduğunu söyledi.

Söz konusu oran en son 2023 ortasındaki önceki ayı piyasasının sert bölümünde benzer seviyelere gerilemişti. O dönemde Bitcoin fiyatı 26.000 dolar civarına kadar inmişti. Darkfost, bu sürecin kısa sürede tamamlanmayabileceği uyarısında bulunurken, zamanlamanın uzun vadeli çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun vadeli yatırımcılarda baskı artıyor

Darkfost, ayrı bir değerlendirmede uzun vadeli yatırımcıların da teslimiyet aşamasına yaklaşmaya başladığını kaydetti. Analist, bu grupta Spent Output Profit Ratio yani SOPR göstergesinin giderek daha fazla negatif bölgeye geçtiğini söyledi.

Mini sözlük: UTXO, Bitcoin ağında henüz harcanmamış işlem çıktısını ifade eder ve zincir üstü hareketlerin takibinde kullanılır. SOPR ise harcanan coinlerin karla mı yoksa zararla mı el değiştirdiğini ölçen bir göstergedir.

Buna karşılık mevcut düzeltmenin ana kaynağının kısa vadeli yatırımcılardan borsalara yönelen hızlı Bitcoin girişleri olduğu da belirtildi. Bu durum, satış baskısının daha çok kısa vadeli katılımcılar tarafından taşındığını gösteriyor.

Diğer analistler ne söylüyor?

DurdenBTC de aynı UTXO oranına dikkat çekerek dip sinyalinin yeniden çalıştığını savundu. Analist, göstergenin 2016’dan bu yana her döngü dibini yakaladığını, ancak piyasadaki rahatsız edici görünümün haftalar boyunca sürebileceğini ifade etti.

DurdenBTC, beklediği dip sinyalinin sonunda geldiğini, bu göstergenin geçmiş döngülerde düşük seviyeleri yakaladığını ve alımın rahat hissettirdiği bir ortamda böyle bir sinyalin zaten ortaya çıkmayacağını söyledi.

Öte yandan Swissblock, Bitcoin’in ilk sert kırılma evresini geride bırakmış olabileceğini, ancak piyasanın halen taban oluşturma aşamasında bulunduğunu değerlendirdi. Swissblock, zincir üstü piyasa yapısını izleyen analiz şirketlerinden biri olarak biliniyor.

Fiyat tarafında oynaklık sürüyor

Hafta sonunda ABD ordusunun İran hedeflerine yönelik yeniden başlayan saldırıları, küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı. Bu gelişmenin riskli varlıklarda satış baskısını güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin fiyatı pazar sabahı erken saatlerde 59.800 dolara kadar geriledi. Ardından kısmi toparlanma görüldü ve fiyat 60.100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Zincir üstü göstergeler dip oluşumuna işaret etse de kısa vadede oynaklığın sürmesi olası görünüyor.