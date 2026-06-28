Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de dip sinyali yandı! Yatırımcılar şimdi hangi eşiği izliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de zincir üstü dip sinyali yeniden öne çıktı ve $BTC’de teslimiyet işaretleri güç kazandı.
  • 📉 UTXO kar zarar oranı bu ayı döngüsünün en düşük seviyesine indi.
  • 🧭 Analistler bu tablonun 2023 ortasındaki sert düşüş dönemine benzer sinyaller verdiğini belirtti.
  • 🌍 ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Bitcoin pazar sabahı 59.800 doları gördü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin ağındaki harcanmamış işlem çıktıları, yani UTXO verileri, piyasada teslimiyet eğiliminin güçlendiğine işaret etti. Zincir üstü analizler, karda harcanan UTXO sayısının zararda harcananlara oranının bu ayı döngüsündeki en düşük seviyeye indiğini gösterdi.

İçindekiler
1 UTXO oranında dikkat çeken kırılma
2 Uzun vadeli yatırımcılarda baskı artıyor
3 Diğer analistler ne söylüyor?
4 Fiyat tarafında oynaklık sürüyor

UTXO oranında dikkat çeken kırılma

CryptoQuant analisti Darkfost, bu sinyalin düzeltme sürecinin başlamasından bu yana ilk kez devreye girdiğini belirtti. Analiste göre bu tablo, zararla kapatılan pozisyonların belirgin biçimde arttığını ve daha geniş çaplı bir teslimiyet döneminin başladığını düşündürüyor. CryptoQuant, zincir üstü veriler üzerinden kripto piyasasını izleyen araştırma platformları arasında yer alıyor.

Darkfost, zararda harcanan UTXO sayısındaki artışın piyasanın dip oluşturma evresine girdiğini gösterdiğini, bu tür dönemlerin uzun vadeli yatırımcılar için geçmişte dikkat çekici fırsatlar sunduğunu söyledi.

Söz konusu oran en son 2023 ortasındaki önceki ayı piyasasının sert bölümünde benzer seviyelere gerilemişti. O dönemde Bitcoin fiyatı 26.000 dolar civarına kadar inmişti. Darkfost, bu sürecin kısa sürede tamamlanmayabileceği uyarısında bulunurken, zamanlamanın uzun vadeli çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun vadeli yatırımcılarda baskı artıyor

Darkfost, ayrı bir değerlendirmede uzun vadeli yatırımcıların da teslimiyet aşamasına yaklaşmaya başladığını kaydetti. Analist, bu grupta Spent Output Profit Ratio yani SOPR göstergesinin giderek daha fazla negatif bölgeye geçtiğini söyledi.

Mini sözlük: UTXO, Bitcoin ağında henüz harcanmamış işlem çıktısını ifade eder ve zincir üstü hareketlerin takibinde kullanılır. SOPR ise harcanan coinlerin karla mı yoksa zararla mı el değiştirdiğini ölçen bir göstergedir.

Buna karşılık mevcut düzeltmenin ana kaynağının kısa vadeli yatırımcılardan borsalara yönelen hızlı Bitcoin girişleri olduğu da belirtildi. Bu durum, satış baskısının daha çok kısa vadeli katılımcılar tarafından taşındığını gösteriyor.

Diğer analistler ne söylüyor?

DurdenBTC de aynı UTXO oranına dikkat çekerek dip sinyalinin yeniden çalıştığını savundu. Analist, göstergenin 2016’dan bu yana her döngü dibini yakaladığını, ancak piyasadaki rahatsız edici görünümün haftalar boyunca sürebileceğini ifade etti.

DurdenBTC, beklediği dip sinyalinin sonunda geldiğini, bu göstergenin geçmiş döngülerde düşük seviyeleri yakaladığını ve alımın rahat hissettirdiği bir ortamda böyle bir sinyalin zaten ortaya çıkmayacağını söyledi.

Öte yandan Swissblock, Bitcoin’in ilk sert kırılma evresini geride bırakmış olabileceğini, ancak piyasanın halen taban oluşturma aşamasında bulunduğunu değerlendirdi. Swissblock, zincir üstü piyasa yapısını izleyen analiz şirketlerinden biri olarak biliniyor.

Fiyat tarafında oynaklık sürüyor

Hafta sonunda ABD ordusunun İran hedeflerine yönelik yeniden başlayan saldırıları, küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı. Bu gelişmenin riskli varlıklarda satış baskısını güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

Bitcoin fiyatı pazar sabahı erken saatlerde 59.800 dolara kadar geriledi. Ardından kısmi toparlanma görüldü ve fiyat 60.100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Zincir üstü göstergeler dip oluşumuna işaret etse de kısa vadede oynaklığın sürmesi olası görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

San Antonio, 1 Temmuzdan itibaren 193 kripto kioska dolandırıcılık uyarısı koyma zorunluluğu getirdi

Bitcoin’de 24 saatte zararla borsalara taşınan 50 bin BTC, kısa vadeli yatırımcı baskısını artırdı

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde geçen hafta $1,79 milyar çıkış gerçekleşirken Bitcoin $60.000 seviyesinin üzerinde kaldı

Bitcoin 58 bin dolar desteği ile 62,500 dolar likidite hedefi arasında sıkıştı

Strategy’nin enterprise mNAV oranı 1’in altına inerken şirketin değeri bitcoin varlıklarının gerisine düştü

Bitcoin 60000 doların altına inerken, XRP 1 dolara yaklaştı ve SHIB’de satış baskısının zayıfladığı görüldü

İngiliz yatırımcı Jeremy Grantham, Bitcoin’in uzun vadede sıfıra yaklaşacağını savundu

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı XRP 1 dolar seviyesini yeniden test etti, analistler 0.80 dolara kadar üç destek noktasına işaret ediyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP 1 dolar seviyesini yeniden test etti, analistler 0.80 dolara kadar üç destek noktasına işaret ediyor
RIPPLE (XRP)
San Antonio, 1 Temmuzdan itibaren 193 kripto kioska dolandırıcılık uyarısı koyma zorunluluğu getirdi
BITCOIN (BTC)
ABD hükümeti, Alabama’da bir emeklinin dolandırıcılara kaptırdığı 222 bin doların üzerindeki USDT için el koyma davası açtı
Kripto Para
Gümüş fiyatı gün içi $58.60 seviyesinden toparlanarak $59.16’ya yükseldi
Gümüş
XRP vadeli işlemlerinde uzun pozisyon tasfiyeleri bir haftada %832 artarken, analistler $1.30 seviyesini izliyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?