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RIPPLE (XRP)

XRP 1 dolar seviyesini yeniden test etti, analistler 0.80 dolara kadar üç destek noktasına işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP cuma günü 1 dolar seviyesini yeniden test etti.
  • 📉 Fiyat 1.07 dolara toparlanırken piyasada 1.06 dolar desteği yeniden izleniyor ve $XRP için 0.80 dolar alt desteklerden biri olarak öne çıkıyor.
  • 🪙 RLUSD arzı bu hafta XRP Ledger’da 810 milyon dolara çıktı ve Ethereum’daki 760 milyon doları aştı.
  • 🇯🇵 Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, RLUSD’yi elektronik ödeme aracı olarak onayladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP, cuma günü 1 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bu eşiği yeniden test etti. Piyasada satış baskısı hafta boyunca etkisini korurken, yatırımcılar ABD Merkez Bankasının en yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan mayıs ayı kişisel tüketim harcamaları endeksini değerlendirdi. Verinin enflasyonun beklenenden daha dirençli seyrettiğine işaret etmesi, riskli varlıklarda temkinli görünümü güçlendirdi.

İçindekiler
1 XRP’de kısa vadeli senaryolar öne çıktı
2 RLUSD arzında XRP Ledger öne geçti
3 Japonya’dan RLUSD için düzenleyici onay geldi

XRP’de kısa vadeli senaryolar öne çıktı

XRP fiyatı hafta içinde art arda üç gün geriledi ve 1.06 dolar çevresindeki yoğun işlem bölgesini test etti. Bu seviyede 830 milyon XRP el değiştirdi. Ancak alıcılar bu desteği korumakta yeterince güçlü kalamadı ve fiyat 1 dolar sınırına kadar çekildi.

Cuma günkü dip seviyenin ardından tepki alımları geldi ve toparlanma cumartesi gününe taşındı. XRP son 24 saatte %2.95 yükselerek 1.07 dolardan işlem gördü. Kısa vadede ilk senaryo, 1.06 dolar bölgesinin yeniden alıcı desteği kazanması ve toparlanmanın sürmesi olarak öne çıkıyor.

XRP için kısa vadede üç olasılık izleniyor: toparlanmanın sürmesi, fiyatın yatay seyre geçmesi ya da 1 doların altına sarkılması.

İkinci olasılık, piyasanın yeni bir yön belirleyici gelişme beklemesi nedeniyle fiyatın dar bantta sıkışması. Üçüncü senaryoda ise mevcut seviyeler korunamazsa 1 doların altı yeniden gündeme gelebilir. Bu durumda daha önce yüksek hacim birikiminin oluştuğu destek bölgeleri önem kazanacak.

Analist Ali, 1 doların aşağı kırılması halinde üç seviyeye dikkat çekiyor. Buna göre 0.80 dolarda 923 milyon XRP, 0.62 dolarda 1.16 milyar XRP ve 0.51 dolarda 1.06 milyar XRP işlem gördü. Bu bölgeler, geçmişte yoğun alım satımın gerçekleştiği alanlar olduğu için olası destek noktaları arasında sayılıyor.

Seviyeİşlem gören XRP miktarıÖnemi
1.06 dolar830 milyonYakın vadeli direnç ve destek bölgesi
0.80 dolar923 milyonİlk güçlü destek adayı
0.62 dolar1.16 milyarDaha derin geri çekilmede izlenecek bölge
0.51 dolar1.06 milyarAlt destek hattı

RLUSD arzında XRP Ledger öne geçti

Ripple ekosistemindeki bir diğer gelişme ise RLUSD tarafında yaşandı. Ripple tarafından çıkarılan dolar sabitli stabilcoin RLUSD’nin zincir üstü arzı bu hafta XRP Ledger üzerinde Ethereum’u geride bıraktı. Ripple Stablecoin takip verilerine göre XRP Ledger üzerindeki toplam dolaşımdaki RLUSD miktarı 810 milyon dolara ulaştı. Ethereum ağındaki RLUSD arzı ise 760 milyon dolar seviyesinde kaldı.

XRP Ledger, Ripple tarafından geliştirilen ve özellikle sınır ötesi ödeme işlemlerinde öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. RLUSD ise ABD dolarına endeksli bir stabilcoin olarak kurumsal ve bireysel ödemelerde kullanılmak üzere konumlanıyor.

RLUSD’nin XRP Ledger üzerindeki dolaşımdaki arzı 810 milyon dolara yükselirken, Ethereum ağındaki miktar 760 milyon dolar olarak kaydedildi.

Japonya’dan RLUSD için düzenleyici onay geldi

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, RLUSD’yi ülkenin Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında yeni bir elektronik ödeme aracı türü olarak onayladı. Bu adım, Ripple’ın stabilcoin ürününün Japonya pazarında düzenleyici çerçeve içinde kullanılmasının önünü açtı.

RLUSD’nin Japonya’da SBI VC Trade üzerinden hem kurumsal müşterilere hem de bireysel kullanıcılara sunulması planlanıyor. SBI VC Trade, Japon finans grubu SBI Holdings’in kripto para birimi işlemleri sunan platformu olarak faaliyet gösteriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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