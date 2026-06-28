🚨 San Antonio, 1 Temmuzdan itibaren 193 kripto kioska dolandırıcılık uyarısı koyma zorunluluğu getirdi.

ABD’nin Teksas eyaletindeki San Antonio kenti, şehir genelindeki tüm kripto kiosklarda dolandırıcılık uyarı levhası bulundurulmasını zorunlu hale getiren bir düzenlemeyi kabul etti. Karar, Ocak 2024 ile Nisan 2026 arasında polisin kayda aldığı 660 dolandırıcılık ihbarı ve yaklaşık 39 milyon dolarlık kaybın ardından alındı.

Dolandırıcılık yöntemi benzer şekilde ilerliyor

San Antonio Polis Departmanı, vakalarda benzer bir senaryo izlendiğini açıkladı. Arayan kişiler kendilerini polis, mahkeme görevlisi, devlet kurumu çalışanı ya da elektrik ve su gibi hizmet sağlayıcıların temsilcisi olarak tanıtıyor. Ardından gözaltı kararı, ödenmemiş ceza veya gecikmiş fatura gibi acil bir durum uydurarak hedef aldıkları kişileri para göndermeye zorluyor.

Bu kişilerin mağdurlardan nakit parayı bir Bitcoin ATM’sine yatırmalarını istediği, ödemenin böylece sorunu çözeceğini öne sürdüğü belirtildi. Polis, dolandırıcıların işlem boyunca mağdurları telefonda tuttuğunu, bu nedenle yakınlarından, mağaza çalışanlarından ya da acil yardım hattından destek alma imkanının ortadan kalktığını kaydetti.

San Antonio Polis Departmanı, hiçbir devlet kurumunun ya da altyapı şirketinin vatandaşlardan Bitcoin ATM üzerinden ödeme talep etmeyeceğini vurguluyor.

193 noktada iki dilli uyarı levhası asılacak

Kent yönetimi, San Antonio’da 193 kripto kiosk noktası tespit etti. Bu sayı, Dallas, Fort Worth ve Austin’deki benzer noktalardan daha yüksek seviyede bulunuyor. Yeni kurala göre işletmeciler, her cihazda İngilizce ve İspanyolca hazırlanmış uyarı levhalarını görünür biçimde bulundurmak zorunda kalacak.

Levhaların renk kodlu, 18 punto yazıyla hazırlanması ve cihazın başındaki kullanıcı tarafından doğrudan okunabilecek şekilde yerleştirilmesi gerekecek. Metinlerde yaygın kripto dolandırıcılığı yöntemleri sıralanacak ve baskı altında para göndermesi istenen kişilere 911’i aramaları tavsiye edilecek.

Mini sözlük: Kripto kiosk, kullanıcıların nakit para karşılığında kripto varlık alıp satabildiği fiziksel cihazları ifade eder. Bu cihazlar klasik banka ATM’lerinden farklı olarak blokzincir tabanlı transfer işlemleri için kullanılır.

Kurala uyumun denetimi ve levhaların hazırlanıp dağıtılması San Antonio Polis Departmanının sorumluluğunda olacak. Uyarı levhası bulundurmayan şirketlere her ihlal için günlük 100 ila 500 dolar arasında para cezası uygulanabilecek. Düzenleme 1 Temmuzda yürürlüğe girecek.

Başlık Veri İhbar sayısı 660 Toplam kayıp 39 milyon dolar Kripto kiosk noktası 193 Yürürlük tarihi 1 Temmuz

Teksas genelinde daha sert adımlar tartışılıyor

San Antonio’daki adım, Teksas genelinde süren daha geniş bir tartışmanın parçası olarak öne çıkıyor. Smith County Şerifi Larry Smith, eyalet çapında bu makinelerin tamamen yasaklanması için hafta içinde yasa koyucularla görüştü. Smith, mayısta Georgia’daki bir hapishaneden yürütülen dolandırıcılıkta yaşlı bir kadının 13 bin dolar kaybetmesinin ardından kamuoyu önünde yasak çağrısı yapmıştı.

Görüşmeye Eyalet Senatörü Bryan Hughes’un ofisi, Temsilciler Meclisi üyeleri Cole Hefner ve Daniel Alders ile Teksas Financial Crimes Intelligence Center yetkilileri katıldı. Indiana, Tennessee ve Minnesota’da eyalet düzeyinde kripto ATM yasağı bulunduğu bilgisi de toplantıda gündeme geldi.

ABD Gizli Servisi analisti Laura Bravo, kripto transferlerinin geleneksel para hareketlerinden daha hızlı ilerlediğini ve varlıklar yurt dışındaki bir borsaya ulaştığında geri almanın çok daha güç hale geldiğini aktarıyor.

Bravo ayrıca kripto ATM’lerinin, banka gişe görevlisinin sağlayabileceği insan temasını ortadan kaldırarak mağdurları yalnız bıraktığını söyledi. Bu durumun dolandırıcıların kontrolünü artırdığı ve mağdurların telefondaki talimatları sorgulamadan uygulamasını kolaylaştırdığı ifade edildi.