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Bitcoin Bir Anda Buraya Yükselecek! Yılların Kripto Analistinin Dudak Uçuklatan Hedefi!

Kripto para yatırımcıları beklediği hareketi Bitcoin'de yakında görebilir. Ünlü analist çok daha fazlasını bekliyor.
20:30
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları henüz 100 milyon kullanıcıya ulaştı ve bunun önemli kısmı ayı piyasalarında ortadan kayboldu. Şimdi 16 ay civarında süren ayı piyasalarının artık tarihsel verilere göre sonuna geldiğimizi görüyoruz. Eğer BTC geçmişteki döngülerin izini takip edecekse önümüzdeki 1-2 yıl içinde sürekli yükselişler yaşaması gerekecek.

Uzun Vadeli Bitcoin Hedefi

Bitcoin savunucusu ve kripto podcaster’ı Max Keiser kısa süre önce yaptığı yeni paylaşımda Bitcoin fiyatının 220.000 dolara ulaşacağını söyledi. Üstelik bunun bir anda olacağının da altını çizdi. Kripto para piyasalarıyla ilgilenenler yıllardır Max Keiser’ı yakından tanıyor. Keiser, Hazine ve Fed’in banka mevduatlarını garanti altına almak için 17 trilyon dolara ihtiyaç duyacağı yönündeki raporlara atıfta bulunarak “Bitcoin’in parabolik hale gelmesi için mükemmel bir ortam yaratıyorlar, bu kesin” dedi.

Keiser daha önce Bitcoin’in 28.000 dolar sınırını aştığı sırada genelde kaosta büyüdüğünü yazmıştı. Bankacılık sektöründeki kargaşa, beklenenden daha yüksek enflasyon rakamları ve güvercin bir Federal Rezerv için yeni iyimserlik Bitcoin’i yaklaşık dokuz aydır görülmeyen seviyelere itti. Bitcoin bugün 28.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor.

Bitcoin (BTC)

En büyük kripto para birimi, Silicon Valley Bank etrafındaki istikrarsızlığın ilk belirtilerinin ortaya çıktığı 8 Mart’tan bu yana yaklaşık %25 oranında artış gösterdi. Bitcoin geçen yılın Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 28.000 doları da aşarak FTX ve diğer iflasların verdiği zararları da telafi etti. Bundan sonraki süreçte yarın gelecek Fed açıklamaları ışığında rallinin devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Eğer bankacılık krizi bizim gördüğümüzden daha kötü bir aşamadaysa Fed’in güvercin bir duruş sergilediğini görebiliriz.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.400 dolarda bulunuyor. Yarın yapılacak Fed toplantısı öncesinde BTC daha ciddi iniş/çıkışlar yaşayabilir. Özellikle kararın açıklandığı dakikalarda hem short hem de long pozisyonların avladığını unutmamalıyız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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