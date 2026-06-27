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Kripto Para

ABD hükümeti, Alabama’da bir emeklinin dolandırıcılara kaptırdığı 222 bin doların üzerindeki USDT için el koyma davası açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD hükümeti, Alabama'da bir emeklinin kaybettiği 222 bin doların üzerindeki USDT için müsadere davası açtı.
  • 💬 Dolandırıcılar, Telegram üzerinden romantik ilişki kurup mağduru Coinbase hesabı üzerinden para transferine yönlendirdi.
  • 📊 Cyvers, bu yöntemin 2024'te 5,5 milyar dolar kayba yol açtığını ve $USDT kullanılan akışların çok sayıda cüzdandan geçirildiğini bildirdi.
  • 🧭 Florence dosyasında şüpheliler açıklanmadı, ele geçirilen fonların mağdura dönüp dönmeyeceği ise belirsiz kaldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Florence kentinde yaşayan emekli bir kişi, kripto para bağlantılı bir dolandırıcılıkta 222 bin doların üzerinde birikimini kaybetti. Bu hafta sunulan federal mahkeme belgelerine göre dolandırıcılar, genç bir kadın kimliğine bürünerek mağduru yönlendirdi ve paranın sahte kripto cüzdanlarına aktarılmasını sağladı.

İçindekiler
1 Federal el koyma süreci başladı
2 Dolandırıcılık nasıl ilerledi
3 2024 verileri tehdidin boyutuna işaret etti
4 Mağdurlarda yüksek servet kaybı görüldü

Federal el koyma süreci başladı

ABD hükümeti, ele geçirilen varlıkların kalıcı olarak müsadere edilmesi için hukuk davası açtı. Soruşturma kapsamında yetkililer, paranın birden fazla cüzdan ve platform üzerinden izini sürdü. Ardından fonlara federal bir arama ve el koyma kararıyla müdahale edildi.

Savcılık belgelerinde, mağdurun banka hesabından önce Coinbase hesabına para aktardığı, daha sonra bu tutarın dolandırıcıların kontrolündeki kripto cüzdanlarına taşındığı belirtildi. Yetkililer, 222 bin doların üzerindeki USDT’nin farklı cüzdanlar ve platformlar arasında dolaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetlerince ele geçirildiğini kayda geçirdi.

Federal savcılar, ele geçirilen varlıkların elektronik dolandırıcılık gelirleri kapsamında değerlendirilmesini ve federal yargıcın bu fonların kalıcı olarak müsaderesine karar vermesini talep ediyor.

Dolandırıcılık nasıl ilerledi

Mahkeme dosyasında olay, uzun süreli güven ilişkisi kurmaya dayanan bir dolandırıcılık yöntemi olarak tanımlandı. Dosyaya göre kendisini 23 yaşında bir kadın olarak tanıtan ve “Bella” adını kullanan kişi, mağdurla iletişim kurduktan sonra kripto para yatırımı konusunda yardım teklif etti. Yazışmalar daha sonra şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’a taşındı ve iletişim romantik bir boyut kazandı.

Mini sözlük: Müsadere, suç gelirleri veya suçta kullanıldığı değerlendirilen mal varlığına mahkeme kararıyla devlet tarafından el konulması sürecidir. Telegram ise uçtan uca şifreleme seçenekleri sunan bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Belgelerde, dolandırıcının mağdura banka hesabındaki parayı nasıl taşıyacağına dair adım adım talimat verdiği ifade edildi. Bu yöntem, mağdurun güvenini haftalar ya da aylar boyunca kazanıp daha sonra sahte yatırım platformlarına yönlendirilmesine dayanıyor. Florence dosyasında henüz herhangi bir şüphelinin kimliği açıklanmadı.

2024 verileri tehdidin boyutuna işaret etti

Zincir üstü güvenlik şirketi Cyvers, Şubat 2025’te yayımladığı verilerde bu tür dolandırıcılıkların 2024 yılında yatırımcılara 5,5 milyar dolar kaybettirdiğini bildirdi. Şirket, yalnızca Ethereum ağı üzerinde tespit edilen vaka sayısını 200 bin olarak açıkladı. Chainalysis verilerine göre aynı dönemde bu yöntem, kripto dolandırıcılık gelirlerinin alt sınıflar bazında %33,2’sini oluşturdu. Bu şemalara yapılan para girişleri de yıllık bazda yaklaşık %210 arttı.

MetrikVeri
2024 toplam kayıp5,5 milyar dolar
Ethereum üzerindeki tespit edilmiş vaka200 bin
Kripto dolandırıcılık gelirlerindeki payı%33,2
Yıllık para girişi artışıYaklaşık %210

Cyvers’te GMT stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Michael Pearl, bu yöntemi kripto yatırımcıları açısından açık ara en büyük tehdit olarak nitelendirdi. Pearl, 2024 yılında 165 olayda 2,3 milyar dolarlık varlığın çalındığı doğrudan saldırıların bile bu tablonun gerisinde kaldığını vurguladı.

FBI San Diego Saha Ofisi’nden Özel Ajan Stacey Moy, kötü niyetli kişilerin bu kapsamlı dolandırıcılık düzeneklerini masum insanları aldatmak için kullanma hızının son derece vahim olduğunu söyledi.

Mağdurlarda yüksek servet kaybı görüldü

Cyvers verilerine göre mağdurların %75’i net varlıklarının yarısından fazlasını kaybetti. Güven kurma süreci vakaların %35’inde 1 ila 2 hafta sürdü. Bazı dosyalarda ise bu sürenin üç aya kadar uzadığı görüldü. Şirket verileri, en sık hedef alınan grubun 30 ila 49 yaş aralığındaki erkekler olduğunu ortaya koydu.

Florence dosyasında ele geçirilen paranın mağdura geri verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Savcılar, faillerin yurt dışında bulunabildiği bu tür dolandırıcılık soruşturmalarında davanın doğrudan kripto varlığın kendisine karşı açılmasının yaygın bir uygulama olduğunu belirtiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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