Ethereum haziran ayında %23,5 gerileyerek $1.557 seviyesine indi

Ethereum, haziran boyunca süren satış baskısıyla 2.000 doların üzerindeki seviyelerden 26 Haziran itibarıyla yaklaşık 1.557 dolara geriledi. Aylık kayıp %23,5’e ulaşırken, son yedi gündeki düşüş %6,7 oldu.

Piyasadaki zayıflık öne çıktı

Piyasa değerinde de dikkat çekici bir eşik aşıldı. Tether’in toplam piyasa değeri 186,06 milyar dolara yükselirken, Ethereum’un piyasa değeri 185,66 milyar dolarda kaldı. Böylece Tether, tarihte ilk kez Ethereum’u piyasa değeri bakımından geride bıraktı.

Piyasa analisti Ted Pillows, Ethereum’un yeniden dip seviyeleri test ettiğini ve daha geniş çaplı piyasa düzeltmesi nedeniyle ivmenin zayıf kaldığını söyledi. Analiste göre ETH, 1.750 dolar seviyesini yeniden aşabilirse gelecek ay kısa süreli bir toparlanma görülebilir.

Ted Pillows, daha geniş piyasa düzeltmesinin Ethereum’daki momentumu zayıflattığını, 1.750 dolar seviyesinin yeniden kazanılması halinde gelecek ay bir rahatlama yükselişinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Günlük grafikteki teknik görünüm de baskıyı destekledi. Şubatta oluşan yükselen trend çizgisinin aşağı kırılması sonrası ETH, 1.900 ve 1.800 dolar seviyelerinin altına sarktı ve 1.550 dolar bölgesine kadar çekildi.

Büyük yatırımcı grupları zararda

CryptoQuant verileri, 100.000 ETH’nin üzerinde varlık tutan adresler dahil olmak üzere büyük Ethereum yatırımcı gruplarının tamamının gerçekleşmemiş zararda bulunduğunu gösterdi. Bu durum en son 2019’da görülmüştü. O dönemde oluşan tablo, uzun vadeli dip bölgesiyle çakışmıştı. CryptoQuant, zincir üstü veri analizi sunan bir araştırma platformu olarak kripto piyasasında yaygın biçimde takip ediliyor.

Büyük Ethereum yatırımcılarının 2019’dan bu yana ilk kez toplu biçimde gerçekleşmemiş zarara geçtiği görülüyor.

Geçmişte büyük yatırımcıların teslimiyet göstermesi, çoğu zaman piyasada daha derin bozulmadan çok dip oluşumuna yakın dönemlerle ilişkilendirildi. Daha küçük büyük yatırımcı grupları zaman zaman zarar bölgesine inse de en büyük cüzdanların da aynı tabloya girmesi nadir bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Aynı dönemde Estimated Leverage Ratio verisi de son üç haftada 1,11’den 0,85’e geriledi. Bu düşüş, kaldıraçlı işlemlerde önemli miktarda pozisyonun kapandığına ya da tasfiye edildiğine işaret ediyor. Bu görünüm, aşağı yönlü riskin bir kısmını sınırlayabilir.

ETF çıkışları ve finansman tartışması

Ethereum spot ETF’leri üst üste yedinci haftalık net çıkış dönemine yaklaştı. SoSoValue verilerine göre mevcut hafta, ocaktan bu yana en güçlü sermaye çıkışının görüldüğü dönem olabilir.

Protocol Guild koordinatörü Trent Van Epps de çekirdek geliştirme finansmanına ilişkin uyarıda bulundu. Beş yılın ardından Ethereum Foundation’dan ayrılan Van Epps, Ethereum’un temel geliştirme faaliyetleri için yılda yaklaşık 30 milyon dolar gerektiğini, mevcut rezervlerin bu ihtiyacı düzenli biçimde karşılamakta zorlanabileceğini belirtti. Protocol Guild, Ethereum ekosistemindeki çekirdek geliştiricilere finansman sağlamayı amaçlayan bir yapı olarak biliniyor.

Van Epps, Protocol Guild’in dört yılda geliştiricilere yaklaşık 40 milyon dolar dağıttığını ancak bu tutarın yeterli olmadığını vurguladı. Önümüzdeki aylarda bu açığın kapanması için yeni kurumsal katılımcıların devreye girmesi gerekebileceğini de ekledi.

Teknik tarafta izlenen başlıca seviyeler aşağıda 1.510 ve 1.500 dolar, yukarıda ise 1.710 ve 1.774 dolar olarak öne çıkıyor. MACD göstergesi yeniden negatif bölgeye inerken, sinyal çizgisi eksi 78,35 seviyesinde bulunuyor.