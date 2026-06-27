HYPE 62,86 dolarda tutundu! Sıradaki yön için hangi seviyeler izleniyor?

Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE, son günlerde gördüğü rekor seviyenin ardından geri çekilse de uzun vadeli teknik görünümde alıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret eden sinyaller dikkat çekiyor. Kısa vadede ise göstergeler belirgin bir yükseliş ya da düşüş eğilimi ortaya koymuyor; piyasa daha çok yeni yönünü arayan bir duraklama sürecinde görünüyor.

Geri çekilmeye rağmen yükseliş yapısı korunuyor

Piyasa analisti DukesMarketAnalysis, günlük grafikte yapının hala olumlu kaldığını belirtti. Analiste göre 50 günlük üstel hareketli ortalama, 100 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu görünüm, son aylarda fiyatı taşıyan yükseliş eğiliminin teknik olarak henüz bozulmadığını gösteriyor.

Fiyatın 50 günlük üstel hareketli ortalama çevresinde işlem görmesi de teknik analizle işlem yapan yatırımcılar açısından önemli kabul ediliyor. Bu seviye, güçlü yükseliş dönemlerinde çoğu zaman dinamik destek olarak izleniyor. Aynı dönemde işlem hacmindeki kademeli gerileme de satış baskısının sertleşmediğine işaret ediyor.

Son düşüşte, büyük trend dönüşlerinde görülen agresif satışların oluşmadığına dikkat çekildi.

Bu tablo, geri çekilmenin geniş çaplı tasfiyelerden çok kar satışlarıyla bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Güçlü rallilerin ardından yatırımcıların kazançlarını korumak için bir bölüm satış yapması, teknik görünümde sık karşılaşılan bir davranış olarak öne çıkıyor.

Kritik destek bölgeleri öne çıkıyor

Analist, aşağı yönlü izlenmesi gereken en önemli seviyeyi 52,67 dolar olarak gösterdi. Bu desteğin ve temel hareketli ortalamaların altına net bir sarkma yaşanması halinde, düşüş baskısının güç kazandığına dair ilk ciddi işaretin alınabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık HYPE’ın düşük ile orta 60 dolar bandında kalması, özellikle 60 dolar bölgesini kısa vadede öne çıkarıyor.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir blokzincir ekosistemi olarak biliniyor. Bu nedenle HYPE fiyatındaki hareketler yalnızca teknik göstergelerle değil, platforma yönelik işlem ilgisiyle de yakından izleniyor.

Kısa vadede görünüm dengeli

TradingView verilerinde HYPE/USDT paritesi için genel görünüm “nötr” olarak yer aldı. Bu değerlendirme, hem osilatörlerin hem de hareketli ortalamaların kısa vadede güçlü bir yön işareti üretmediğini gösteriyor. Alıcılar ile satıcılar arasında belirgin bir üstünlük oluşmaması, son yükselişin ardından fiyatın yatay bir denge arayışına girdiğine işaret ediyor.

RSI, MACD, stokastik osilatör, CCI ve Williams yüzde R gibi yaygın kullanılan bazı göstergelerde ise incelenen kesitte işlem kararı üretecek net okumalar görülmedi. Benzer şekilde standart hareketli ortalamalar ve pivot seviyelerinde de güncelleme anında sınırlı veri bulunması, kısa vadeli sinyal sayısını azalttı.

Uzun vadeli sinyaller izlenmeyi sürdürüyor

Daha geniş zaman dilimlerinde teknik görünüm görece daha yapıcı kaldı. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunduğu yapı, piyasada “golden cross” olarak biliniyor ve çoğu zaman güçlü yükseliş trendleriyle ilişkilendiriliyor. Yine de bu formasyon, tek başına fiyat artışını garanti etmiyor.

HYPE son ölçümde 62,86 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 0,83 geriledi. Saatlik grafikte ise önemli bir direnç bölgesi test edilirken kısa vadeli zayıflama ihtimali gündemde kalıyor. Bu nedenle yatırımcılar önümüzdeki süreçte işlem hacmini, 60 dolar çevresindeki fiyat tepkisini ve Bitcoin’in genel piyasa yönü üzerindeki etkisini yakından izliyor.