Rusya’dan Bankaların Kripto Borsa Faaliyetlerine Basitleştirilmiş Lisans Yolu

Rusya Merkez Bankası, bankaların ve aracı kurumların kripto para borsalarını daha kolay lisans yoluyla işletmesine olanak tanıyacak yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın açıklamalarına göre, halihazırda bankacılık veya aracı kurum lisansına sahip kuruluşlar, ek bir lisans başvurusu yapmadan, yalnızca bildirimde bulunarak kripto para platformları sunabilecek.

Tek Lisans Üzerinden Kripto Hizmetleri

Planlanan yeni yöntemde, finansal kuruluşlar bugünkü bankacılık veya broker lisanslarıyla doğrudan dijital varlık servislerine açılacak. Bu sayede yeni bir başvuru sürecinden geçmeden mevcut lisans statüleriyle kripto alım satım platformu kurabilecekler. Ocak ayında, Parlamento Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov da kripto paraları kapsayan ilk geniş kapsamlı düzenlemenin haziran sonunda oylanmaya sunulacağını belirtmişti.

Yatırım Sınırı ve Gözlem Süreci

Elvira Nabiullina, bankaların dijital varlık faaliyetlerini başlangıçta sermayelerinin yüzde 1’iyle sınırlı tutacaklarını söyledi. Bu aşamada bankaların mevcut uyum ve risk yönetimi altyapılarının kripto piyasasında da kullanılması hedefleniyor. Nabiullina, yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilgili olarak şu ifadeyi kullandı:

Banka ve brokerlerin mevcut lisanslarıyla, yalnızca bildirim yaparak kripto borsa işletmelerinin önünün açılmasını öngörüyoruz; mevcut uyum sistemleri, müşterileri dijital piyasa risklerine karşı koruyabilir.

Rusya Merkez Bankası, bankaların bu sınır dahilinde nasıl faaliyet göstereceğini takip edecek. Bankalara tanınan faaliyet limiti değerlendirilip sonraki adımlarda kapsamın genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.

Söz konusu lisans kolaylığı, Merkez Bankası ile Rusya Maliye Bakanlığı’nın ülkede dijital varlıklar için net bir yasal çerçeve oluşturma amacıyla hazırladığı daha geniş ölçekli reformun bir parçası olarak görülüyor. 2025 yılı sonunda, bu kurumlar tarafından hazırlanan ve kripto para ile stabilcoinlerin resmi olarak finansal varlık sayılmasına izin veren bir düzenleyici konseptin Rusya hükümetine sunulduğu açıklandı.

Kabul edilen konsept, borsa, aracı kurum ve vekil gibi lisanslı finansal kuruluşlar üzerinden, regülasyona tabi şekilde dijital varlık ticaretine imkan tanıyacak. Ancak, ülkede kripto paraların günlük ödemelerde kullanılmasına uzun süredir uygulanan kısıtlama ise korunacak.

Yasa tasarısının, yılın ilkbahar oturumunda Devlet Duması’na gelmesi bekleniyor. Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Chebeskov, Meclisin tasarıyı mart ayında inceleyeceğini ve planlanan ana çerçevenin 1 Temmuz 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yeni düzenlemelerle, kripto piyasasına erişimde yatırımcı bazlı kademeli bir model de öngörülüyor. “Nitelikli yatırımcı” olarak tanımlanan varlıklı kişiler için alım limiti bulunmayacak. Buna karşılık, diğer kullanıcılar yıl içinde tek bir aracı üzerinden 300 bin ruble (yaklaşık 3.800 dolar) değerine kadar kripto varlık alabilecek.

Rusya, geçtiğimiz yıl nitelikli yatırımcı tanımını güncelledi. Yüksek lisans derecesi, yüksek yıllık gelir veya mevzuata uygun mülkiyet sahipliği gibi koşullar bu kapsama alınırken, 2026 yılında mülkiyet kriterlerinin de yükseltilmesi planlanıyor.