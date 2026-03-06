Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Rusya’dan Bankaların Kripto Borsa Faaliyetlerine Basitleştirilmiş Lisans Yolu

Özet

  • Rusya Merkez Bankası, bankaların kripto borsası faaliyetleri için kolaylaştırılmış lisans önerdi.
  • Yeni düzenleme mevcut lisansa sahip finans kurumlarına bildirimle kripto platformu kurma imkanı veriyor.
  • Tasarı kriptoyla ödeme yasağını sürdürüyor ve yatırımcı tipine göre sınırlamalar öngörüyor.
COINTURK
COINTURK

Rusya Merkez Bankası, bankaların ve aracı kurumların kripto para borsalarını daha kolay lisans yoluyla işletmesine olanak tanıyacak yeni bir düzenlemeyi gündemine aldı. Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın açıklamalarına göre, halihazırda bankacılık veya aracı kurum lisansına sahip kuruluşlar, ek bir lisans başvurusu yapmadan, yalnızca bildirimde bulunarak kripto para platformları sunabilecek.

İçindekiler
1 Tek Lisans Üzerinden Kripto Hizmetleri
2 Yatırım Sınırı ve Gözlem Süreci

Tek Lisans Üzerinden Kripto Hizmetleri

Planlanan yeni yöntemde, finansal kuruluşlar bugünkü bankacılık veya broker lisanslarıyla doğrudan dijital varlık servislerine açılacak. Bu sayede yeni bir başvuru sürecinden geçmeden mevcut lisans statüleriyle kripto alım satım platformu kurabilecekler. Ocak ayında, Parlamento Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov da kripto paraları kapsayan ilk geniş kapsamlı düzenlemenin haziran sonunda oylanmaya sunulacağını belirtmişti.

Yatırım Sınırı ve Gözlem Süreci

Elvira Nabiullina, bankaların dijital varlık faaliyetlerini başlangıçta sermayelerinin yüzde 1’iyle sınırlı tutacaklarını söyledi. Bu aşamada bankaların mevcut uyum ve risk yönetimi altyapılarının kripto piyasasında da kullanılması hedefleniyor. Nabiullina, yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilgili olarak şu ifadeyi kullandı:

Banka ve brokerlerin mevcut lisanslarıyla, yalnızca bildirim yaparak kripto borsa işletmelerinin önünün açılmasını öngörüyoruz; mevcut uyum sistemleri, müşterileri dijital piyasa risklerine karşı koruyabilir.

Rusya Merkez Bankası, bankaların bu sınır dahilinde nasıl faaliyet göstereceğini takip edecek. Bankalara tanınan faaliyet limiti değerlendirilip sonraki adımlarda kapsamın genişletilip genişletilmeyeceğine karar verilecek.

Söz konusu lisans kolaylığı, Merkez Bankası ile Rusya Maliye Bakanlığı’nın ülkede dijital varlıklar için net bir yasal çerçeve oluşturma amacıyla hazırladığı daha geniş ölçekli reformun bir parçası olarak görülüyor. 2025 yılı sonunda, bu kurumlar tarafından hazırlanan ve kripto para ile stabilcoinlerin resmi olarak finansal varlık sayılmasına izin veren bir düzenleyici konseptin Rusya hükümetine sunulduğu açıklandı.

Kabul edilen konsept, borsa, aracı kurum ve vekil gibi lisanslı finansal kuruluşlar üzerinden, regülasyona tabi şekilde dijital varlık ticaretine imkan tanıyacak. Ancak, ülkede kripto paraların günlük ödemelerde kullanılmasına uzun süredir uygulanan kısıtlama ise korunacak.

Yasa tasarısının, yılın ilkbahar oturumunda Devlet Duması’na gelmesi bekleniyor. Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Chebeskov, Meclisin tasarıyı mart ayında inceleyeceğini ve planlanan ana çerçevenin 1 Temmuz 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yeni düzenlemelerle, kripto piyasasına erişimde yatırımcı bazlı kademeli bir model de öngörülüyor. “Nitelikli yatırımcı” olarak tanımlanan varlıklı kişiler için alım limiti bulunmayacak. Buna karşılık, diğer kullanıcılar yıl içinde tek bir aracı üzerinden 300 bin ruble (yaklaşık 3.800 dolar) değerine kadar kripto varlık alabilecek.

Rusya, geçtiğimiz yıl nitelikli yatırımcı tanımını güncelledi. Yüksek lisans derecesi, yüksek yıllık gelir veya mevzuata uygun mülkiyet sahipliği gibi koşullar bu kapsama alınırken, 2026 yılında mülkiyet kriterlerinin de yükseltilmesi planlanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tesla’nın Bitcoin Yatırımı: Satışlara Rağmen Büyük Kripto Varlık Duruşunu Koruyor

Bitcoin 71 Bin Doları Aştı, Tahvil Piyasası Temkinli

Sadece Yüzde 8 Kaldı, Kripto Paralarda Sihirli Oran Bu

Bitcoin 2026 Konferansında Düzenleyici Adımları ve Katılımcı Profili Dikkat Çekiyor

Bitcoin Madencilerinin AI’ya Yönelmesi Piyasada Yeni Tartışmaları Tetikliyor

Kripto Varlık Yatırımlarında Güvenilir Veri Neden Önemli Hale Geldi?

Morgan Stanley’nin Spot Bitcoin Fonunda Coinbase ve BNY Mellon Desteği

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Tesla’nın Bitcoin Yatırımı: Satışlara Rağmen Büyük Kripto Varlık Duruşunu Koruyor
Bir Sonraki Yazı Stablecoin Piyasasında 312 Milyar Dolar ile Rekor Seviyeye Ulaşıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Culper Research’ün Ethereum Raporu Can Sıkıcı, BlackRock Ödeme Kısıtlaması ve Diğerleri
Ethereum (ETH)
Bitcoin’de 68.500 Dolar Seviyesi Hafta Sonu İçin Kritik Eşik Olarak Öne Çıktı
Kripto Para
Kazakistan Merkez Bankası dijital varlık odaklı yatırım planını açıkladı
Kripto Para
Bitcoin’de Uzun Vadeli Sahipler 8 Ayın Ardından Yeniden Birikime Geçti
Kripto Para
George Cottrell’ın Polymarket Üzerinde Kaybettiği 550 Bin Dolarlık İran Bahsi Kripto Piyasasını Gündeme Taşıdı
Kripto Para Hukuku
Lost your password?