Stablecoin Piyasasında 312 Milyar Dolar ile Rekor Seviyeye Ulaşıldı

Stablecoin ekosisteminde son dönemde belirgin bir büyüme yaşanıyor. Sektörün toplam piyasa değeri 312 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Önceki yıl boyunca özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan düzenleyici çerçeve kapsamında stablecoin arzında önemli artışlar görülmüş, toplam arz 100 milyar dolar büyümüştü. Bir süre durağan seyreden piyasa, son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Analistler, bu hareketliliğin hem piyasada likiditeyi artırdığını hem de merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarına yönelen sermayenin büyüdüğünü vurguluyor.

Gelirlerde Yoğunlaşma Dikkat Çekiyor

Stablecoin ihraççıları arasındaki gelir dağılımı da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Son 30 günlük protokol gelirlerine göre piyasanın lideri Tether, 458 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Onu Tron blockchain 189 milyon dolar ve Circle 184 milyon dolarla takip ediyor. Gelirlerin ağırlıklı olarak stablecoin projelerine ve bu varlıkların üzerinde taşındığı zincirlere odaklanması, ekosistemdeki en büyük kâr payının halen altyapı tarafında bulunduğunu gösteriyor. DeFi uygulamaları ve yeni ortaya çıkan kripto projelerine kıyasla, stablecoinler ve ilgili blockchainler sektörün en önemli gelir sağlayıcıları arasında yer alıyor.

Stablecoinlerin Kullanım Alanları Genişliyor

Stablecoinler, yalnızca borsalarda işlem için kullanılan likidite araçları olmanın ötesine geçmeye başladı. Piyasada faaliyet gösterenlerin değerlendirmelerine göre, bu varlıklar ödeme altyapısı, şirket hazinesi yönetimi ve takas işlemleri dahil olmak üzere daha farklı alanlarda da rol alıyor. Giderek çeşitlenen kullanım senaryoları sayesinde, kripto para piyasalarındaki sermaye akışında ve DeFi protokollerindeki hareketlilikte stablecoinlerin etkisi artıyor. Böylece, dijital finans altyapısının temel bir bileşeni olarak önem kazanmaya devam ediyorlar.

Büyük Teknoloji Şirketleri ve Stablecoin Hamleleri

Sektörde önemli bir diğer gelişme ise büyük teknoloji şirketlerinin stablecoin alanına yönelmeye başlaması oldu. Meta’nın yeni bir stablecoin girişimini hayata geçirmeye hazırlandığı aktarıldı. Böyle bir adım, kurumsal ödeme altyapıları ile blockchain teknolojisi arasındaki entegrasyonu hızlandırabilir. Şirketlerin bu alana ilgi göstermesi, geleneksel finans uygulamaları ve merkeziyetsiz sistemler arasında yakınlaşmayı da destekliyor.

Bu gelişmelerin sektör geneline yansımasıyla, stablecoinlerin finansal ekosistemdeki rolü güçleniyor. Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde zincir üstündeki sermayenin ve gelir akışının büyümeye devam edebileceğine işaret ediyor. Altyapı odaklı blockchainler ve büyük stablecoin sağlayıcıları, piyasa değerinin büyük bölümünü elinde bulundurmayı sürdürüyor.

Stablecoinler kripto piyasasında “deneysel bir araç” olma aşamasını geride bırakıyor. BVNK tarafından YouGov ile birlikte yürütülen ve Coinbase ile Artemis’in de katkı sunduğu uluslararası bir araştırmaya göre, dünya çapında giderek daha fazla kişi stablecoinleri maaş almak, günlük harcamalar yapmak ve para transferi için kullanıyor. Bu eğilim, stablecoinlerin finansal gündelik hayatın bir parçası olmaya başladığını gözler önüne seriyor.

Patrick Scott, stablecoinlerin toplam piyasa değerinin 312 milyar dolara ulaşmasının ardından, hem likiditeye hem de merkeziyetsiz finansın büyümesine dikkat çektiğini ifade etti.