George Cottrell’ın Polymarket Üzerinde Kaybettiği 550 Bin Dolarlık İran Bahsi Kripto Piyasasını Gündeme Taşıdı

Birleşik Krallık’ta siyasi danışmanlık yapan George Cottrell, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyon düzenlemediğine dair pozisyon alarak Polymarket adlı merkeziyetsiz tahmin platformunda yaklaşık 550 bin dolar kaybetti. Daha önce 2024 ABD başkanlık seçimlerinde başarı sağlayan Cottrell’ın güncel kaybı, tahmin piyasalarının riskleri ve kripto para ekosistemiyle siyasi bağlantıları hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

George Cottrell ve Tahmin Piyasalarındaki Rolü

George Cottrell, Birleşik Krallık’ta siyasi çevrelerde “Posh George” lakabıyla tanınıyor. Finans kökenli olan Cottrell, köklü bir aileden geliyor ve eski bir bankacı olarak biliniyor. Geçmişte ABD’de banka havalesi dolandırıcılığı nedeniyle bir süre hapis yatmasının ardından, Reform UK lideri Nigel Farage’ın üst düzey danışmanı olarak öne çıkmaya başladı. Finans ve siyaset arasındaki bağlantılarıyla dikkat çekiyor; özellikle son dönemde merkeziyetsiz öngörü piyasalarında yaptığı büyük işlemlerle tanındı.

Kripto tahmin piyasalarında ismini ilk kez, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın galip geleceğine yönelik açtığı pozisyon sonrası kazandığı yüksek miktardaki ödülle duyurmuştu. Ancak jeopolitik olaylarda işlem yapmak ile seçim sonuçlarını tahmin etmek arasında ciddi farklar bulunuyor. Son örnek, bu farklılığın bedelini gözler önüne serdi.

Polymarket’teki Büyük Kayıp Nasıl Gerçekleşti?

Cottrell, Polymarket’te açılan bir İran piyasasında ABD’nin belirtilen tarihlerde askeri operasyon düzenlemeyeceği yönünde iddiada bulundu. “GCottrell93” kullanıcı adıyla 27 Şubat için ‘Hayır’ seçeneğini tercih ederek 107 bin dolar kazanç sağladıktan sonra, sermayesinin büyük bölümünü 28 Şubat için daha büyük bir pozisyona taşıdı. Toplamda 550 bin dolara yakın bir miktarla, ABD’nin bir gün daha askeri operasyon yapmayacağı görüşüyle hareket etti.

Ancak 28 Şubat’ta ABD ordusunun İran’a bağlı hedeflere saldırı düzenlediğinin teyit edilmesiyle, Cottrell’ın açtığı “Hayır” kontratlarının değeri sıfırlandı ve sermayesi tamamen eridi. Aynı hafta içinde farklı tarihler için açtığı başka pozisyonlardan da toplam 165 bin dolarlık ek kayıp gelince, haftalık toplam zarar 655 bin doları buldu. Polymarket’teki bu tür ikili pozisyonlar, olay gerçekleştiği anda tamamen geçersiz hale geliyor ve yatırımcının tüm sermayesi risk altında kalıyor.

Küresel Tahmin Piyasaları ve Kripto Yansımaları

Cottrell’ın açtığı bu yüksek tutarlı pozisyon, tahmin piyasalarının geldiği noktayı gösteriyor. Polymarket ve Kalshi gibi platformlarda, artık yalnızca siyasi seçimler değil; savaşlar ve önemli makroekonomik gelişmeler gibi konulara yönelik yüz milyonlarca dolar hacminde işlem yapılabiliyor.

Son dönemde özellikle savaş ve siyasi lider değişimi gibi konular için açılan kontratlarda ciddi büyüklükte işlemler dikkat çekiyor. İran liderlerinin görevden alınmasına dair bir piyasada, tek başına 529 milyon doları aşan hacim oluştuğu bildirildi.

Kripto piyasasında tahmin kontratlarındaki yoğun dalgalanma, sıklıkla Bitcoin ve benzeri varlıklarda ani fiyat hareketlerine yol açabiliyor. Özellikle jeopolitik risk öngörülerinde hızlı değişim yaşandığında, kripto fiyatlarında oynaklık artabiliyor. Geçtiğimiz dönemde savaş riski fiyatlamaları yükselmiş olsa da, özellikle büyük şoklar öncesinde piyasaların bu tür gelişmeleri önceden fiyatladığı da görülüyor.

Tahmin piyasaları artan hacimleri ve yüksek risk profiliyle, yatırımcıların yeni enstrümanlara yönelmesini sağlarken, bu platformlara yönelik yasal ve etik tartışmalar da büyümeye devam ediyor.