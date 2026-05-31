Stellar üç günde %80 yükselerek Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Stellar (XLM), kripto para piyasasında son günlerde dikkat çeken bir yükseliş sergiledi. Kısa vadeli grafikleri üzerinde “golden cross” (altın kesişim) oluşumu gerçekleşirken, Stellar hafta içinde yaklaşık yüzde 80’lik bir değer artışı yaşadı. Bu formasyon, özellikle 4 saatlik grafiklerde 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle ortaya çıktı ve yükseliş ivmesini doğruladı.

Golden cross ile gelen ralli

Golden cross, teknik analizde pozitif bir sinyal olarak yorumlanıyor ve genellikle yükseliş trendlerinin başlangıcını gösteriyor. Stellar’ın dört saatlik grafiğinde gerçekleşen bu kesişim, aynı zamanda 1 saatlik, 2 saatlik ve 3 saatlik kısa vadeli grafiklerde de farklı zamanlarda gözlemlendi.

Bu teknik formasyonun ardından XLM fiyatı üst üste üç gün sert yükselişler kaydetti. 2021 Kasım’dan bu yana ilk kez hızla değer kazanan Stellar, cumartesi günü 0,297 dolara kadar tırmandı ancak daha sonra kısmen geriledi.

DTCC ortaklığı ve tokenizasyon gelişmesi

Yükselişin önemli nedenlerinden biri, çarşamba günü ABD’nin finansal piyasa alt yapısında merkezi bir rolü olan DTCC ile Stellar Development Foundation’ın duyurduğu ortak proje oldu. Açıklamaya göre, DTCC’nin gözetimindeki varlıkların tokenize edilmesi 2027’nin ilk yarısında Stellar ağı üzerinde mümkün olacak.

Mini sözlük: DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), ABD finans piyasalarında menkul kıymetlerin takas, saklama ve işlem sonrası hizmetlerini yürüten, 100 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten merkezi bir kurumdur.

DTCC duyurusunun ardından piyasanın ilgisi Stellar’a yöneldi ve kısa vadeli hedef fiyatlar yükseldi. Tokenizasyon adımının, önümüzdeki yıllarda Stellar ekosisteminin kurumsal yatırımcılar için daha cazip hale gelmesiyle sonuçlanabileceği düşünülüyor.

Fiyat hareketleri ve teknik seviyeler

Fiyat tarafında, Stellar yıl başından bu yana üzerinde baskı oluşturan 0,164 ve 0,19 dolar seviyelerindeki 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları aşarak yukarı yönlü momentumu artırdı. Hafta sonunda ulaşılan 0,297 dolar seviyesi, XLM için son iki yılın zirvesini temsil etti.

Şu anda ise XLM, son 24 saatte yüzde 19 artarak 0,253 dolardan işlem görüyor. Bu yükseliş, alım ilgisinin arttığını ve piyasada güçlü bir talep oluştuğunu gösteriyor.

Vadeli işlemler ve piyasa değeri

Stellar’ın türev piyasalarındaki ilgisi de dikkat çekici. Sürekli vadeli işlemlerde toplam açık pozisyon büyüklüğü (open interest), son 24 saatte yüzde 21,78 artışla 378,99 milyon dolara ulaştı. Bu artış, bireysel yatırımcıların XLM için kısa ve orta vadede yükseliş beklentilerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Stellar’ın toplam piyasa değeri ise şu an 8,49 milyar dolar seviyesinde. Piyasa sıralamasında 14’üncü sıraya yükselen Stellar, bu alanda Cardano‘nun hemen altında yer aldı.

Stellar’ın kısa vadeli tüm grafiklerinde art arda gelen golden cross sinyalleri, yatırımcıların dikkatini üzerinde topladı. Özellikle DTCC iş birliği sayesinde ağın kurumsal alanda güç kazanacağı beklentisi, hem spot hem vadeli piyasada yükselişi hızlandırdı.