Stellar ağında Circle CCTP devrede USDC artık 23 blok zincir arasında doğrudan taşınabiliyor

Dünyanın en yaygın kullanılan dolar destekli dijital paralarından biri olan USDC, Circle tarafından geliştirilen yeni protokol sayesinde Stellar ağı üzerinde 23 blok zincir arasında doğrudan transfer edilebiliyor. Circle’ın Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) adlı çözümü, farklı blok zincirleri arasında kesintisiz USDC transferine imkan tanıyor. Bu gelişmeyle birlikte, Stellar ekosistemi DeFi protokolleri, cüzdanlar ve kripto para borsalarına daha güçlü şekilde entegre olmuş durumda.

USDC transferlerinde köprü ve üçüncü taraf ihtiyacı kalkıyor

Geçmişte, USDC’yi bir blok zincirinden başka birine taşımak için çoğunlukla ya Circle Mint hesabı açılması ya da harici köprü çözümlerinin kullanılması gerekiyordu. Şimdi ise Circle CCTP, kaynak ağda USDC’yi yakıp hedef ağda aynı miktarda USDC üretme (mint etme) işlemini birbiriyle birebir (1:1) yapabiliyor. Bu sayede, köprü tabanlı riskler ve sarmalanmış token (wrapped asset) kullanımı tamamen ortadan kalktı.

Protokol, transfer işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak güvenliği artırırken işlem maliyetlerini de düşürüyor. Böylece Stellar ağı üzerindeki USDC likiditesi, çok zincirli ekosisteme doğrudan bağlanmış oldu.

Stellar ekibi, sosyal medyada paylaştığı resmi açıklamayla “Stellar ekosistemi artık USDC kullanan cüzdanlara, borsalara ve DeFi kredi protokollerine doğrudan bağlı.” ifadesine yer verdi.

Küresel kripto transferlerinde yeni dönem

Circle CCTP entegrasyonu, Stellar’ın halihazırda düşük maliyetli ve hızlı ödemeler sunan altyapısını daha fonksiyonel hale getiriyor. Artık kullanıcılar ve kurumlar, USDC’yi farklı blok zincirlerinde merkeziyetsiz borsalar veya merkezi borsalar aracılığıyla kolayca hareket ettirebilir.

Yeni sistem, zincirler arası likidite ve piyasa derinliğini artırıyor. Kripto borsaları ve DeFi platformları, çok daha verimli likidite havuzu yönetimi yapabiliyor. Böylece hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar için daha düşük aracı ücretleri ve daha hızlı para transferi mümkün oluyor.

Mini sözlük: Circle CCTP, yani Cross-Chain Transfer Protocol, bir blok zincirinde bulunan USDC’yi yakarak farklı bir blok zincirinde aynı miktarda USDC’yi basan ve böylece varlıkların “gerçek” transferini sağlayan bir teknolojidir. Sarmalanmış (wrapped) varlık veya merkezi köprülere ihtiyaç duymadan işlemlerin dakikalar içinde gerçekleşmesini mümkün kılar.

Geliştiricilere otomasyon ve programlanabilirlik avantajı

Yeni protokolle, geliştiriciler Stellar ağı üzerinde kendi uygulamalarına zincirler arası USDC transferini doğrudan ekleyebiliyor. Ayrı bir entegrasyon ya da özelleştirilmiş likidite yöntemi gerekmiyor; her ölçekten proje bu araçlara erişebiliyor.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise transferlere eklenebilen “metadata” sayesinde, hedef blok zincir üzerinde otomatik işlemleri tetikleyebilen Hooks özelliği. Bu programlanabilir yapı, geliştiricilerin zincirler arası daha karmaşık iş akışları kurmasına olanak tanıyor.

Özellik Circle CCTP Klasik Köprü Desteklenen Zincir 23 Genellikle 2-3 Transfer Hızı Saniyeler Dakikalar veya daha uzun Varlık Türü Doğal, sarmalanmamış USDC Çoğunlukla sarmalanmış token Güvenlik Yüksek, merkezi köprüye ihtiyaç yok Köprü riski mevcut

Stellar ağı, halihazırda MoneyGram işbirliğiyle dünya genelinde birçok noktadan fiat-kripto dönüştürme ve transfer imkanı sunuyor. Yeni CCTP entegrasyonu ile bu global ağ, zincirler arası finansal işlemlerde yeni bir aşamaya geçiyor.