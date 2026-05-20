Jane Street, Terra çöküşü öncesi 192 milyon dolarlık UST satışıyla gündemde

Wall Street’in önde gelen alım-satım şirketlerinden Jane Street Group, Terra ekosisteminin çöküşünden hemen önce yaklaşık 192 milyon dolarlık TerraUSD (UST) satışı yaptığı iddiasıyla yeniden gündemde. ABD Manhattan federal mahkemesine sunulan yeni dava belgeleri, şirketin içerden bilgi aldığına dair dikkat çekici detaylar barındırıyor.

İddiaların odağında özel bir iletişim hattı var

Terraform Labs şirketinin mahkemeye atanan tasfiye yöneticisi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz hafta bazı bölümleri açığa çıkan dava dosyasına göre, Jane Street üst düzey avantaj sağlamak için özel bir Telegram görüşme kanalından faydalandı. Bu kanal sayesinde, daha önce Terraform’da staj yapan ve o dönemde Jane Street kadrosunda bulunan Bryce Pratt’in, eski çalışma arkadaşlarıyla temas kurduğu belirtiliyor.

Dava dosyasında, Jane Street’in bu iletişim ağı sayesinde TerraUSD varlığını sabit değere çok yakın bir seviyede elden çıkardığı ve sonrasında kısa pozisyonlara girerek Terra’nın 40 milyar dolarlık ekosisteminin çöküşünden yaklaşık 134 milyon dolar kazanç sağladığı ileri sürülüyor. Şirketin en büyük işlemlerinden birinin, 7 Mayıs 2022’de merkeziyetsiz finans protokolü Curve Finance üzerinden 85 milyon UST satışı olduğu vurgulanıyor. Bu satış, Terraform tarafından aynı havuzdan 150 milyon UST çekildikten sadece dokuz dakika sonra gerçekleşti.

Uzmanlar, Terra’nın çöküşü ile bağlantılı olan bu büyük Curve takası üzerine uzun süre tartışmalar yürütürken, dava yeni belgelerle bu işlemin Jane Street’e ait cüzdandan yapıldığını iddia ediyor.

Şirket içi yazışmalardaki dikkat çeken ifadeler

Belgelerde yer alan bir iç iletişimde, Pratt’in ekip arkadaşlarına “bilgi avantajına sahip olmanın hafifçe sevindirici olduğu” yönünde bir espri yaptığı aktarılıyor. Ayrıca, blokzincir analitik şirketlerinin Jane Street’in cüzdanlarını saptadığı yönünde bilgi gelince, şirket içinde çalışanların cüzdanları “devre dışı bırakma” konusunda endişelerini dile getirdiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili olarak Jane Street adına yapılan ve mahkeme kayıtlarına yansıyan açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Bu dava, Terra ve Luna yatırımcılarının zararlarının, esasen Terraform Labs yönetimi tarafından gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık dolandırıcılıktan kaynaklandığı kamuoyunca biliniyor olmasına rağmen, Jane Street’ten para almaya yönelik şeffaf bir girişimdir. Geçen ay mahkemeye sunduğumuz davanın reddi talebinde de gösterildiği üzere, bu fırsatçı ve dayanaksız iddialara karşı kendimizi kararlılıkla savunacağız.”

Davanın sanıkları arasında şirketin kurucularından Robert Granieri ve trader Michael Huang da bulunuyor. Yöneltilen suçlamalar arasında federal menkul kıymet yasaları ile Emtia Borsası Yasası’nı ihlal etme iddiaları yer alıyor. Davacı taraf, elde edilen karların iade edilmesini ve alacaklıların zararlarının karşılanmasını talep ediyor.

Mini sözlük: Jane Street, dünya genelinde başta Hazine tahvilleri, hisse senedi ve kripto paralar olmak üzere çok çeşitli finansal ürünlerde yüksek frekansta alım-satım işlemleri yapan, piyasa likiditesinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen büyük bir ticaret şirketidir.

Mahkeme kararlarının etkisi

2023 yılında, ABD federal mahkemesinde görülen ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun taraf olduğu ayrı bir davada, UST ile Luna varlıklarının menkul kıymet olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verilmişti. Bu karar, mevcut davanın hukuki dayanağını güçlendiriyor.

Yeni iddialar ve bağlantılar

Dava dosyasında yer alan bir diğer dikkat çekici bilgiye göre, 18 Mayıs 2022’de yani UST’nin değer kaybının üzerinden sadece beş gün geçtikten sonra Jane Street’in, Terraform Labs’in araştırma departmanı başkanına iş teklifi sunduğu ve bu kişinin iki hafta sonra şirkette çalışmaya başladığı belirtildi.

Tarih Jane Street İşlemi Terraform Hareketi 7 Mayıs 2022 193 milyon UST satışı Curve havuzundan 150 milyon UST çekimi 18 Mayıs 2022 Terraform’un araştırma başkanına iş teklifi UST’nin değer kaybından sonraki süreç